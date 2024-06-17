Экскурсии выходного дня в Муроме

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Муроме, цены от 3 334 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
42 отзыва
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Путешествие по старорусским городам - это, прежде всего, паломничество к святыням. В Муроме вы найдете все то, что целительно и мило для души
Начало: По согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 10 чел.
Святые муромской земли
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
19 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по святым местам Мурома: Петр и Феврония, князь Константин
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Мурома, где вас ждут истории любви, веры и чудес
Начало: На Троицкой площади
Завтра в 10:30
8 июля в 10:30
3 334 за всё до 10 чел.
По стопам былинного героя (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
По стопам былинного героя (на вашем авто)
Путешествие по Мурому на вашем автомобиле, следуя по следам Ильи Муромца. Узнайте о его жизни, подвигах и наследии
Начало: На улице Лакина
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    17 июня 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Всё хорошо.
  • Н
    Наталья
    13 июня 2024
    Святые муромской земли
    Прекрасная экскурсия, все понравилось
  • Т
    Татьяна
    12 июня 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Благодарим экскурсовода Ирину за подачу материала, очень всем понравилось, узнали много интересного, буду обязательно рекомендовать Ирину как опытного экскурсовод!!!! Молодец 💞💞💞
    Благодарим экскурсовода Ирину за подачу материала, очень всем понравилось, узнали много интересного, буду обязательно рекомендовать Ирину
  • А
    Андрей
    7 июня 2024
    Святые муромской земли
    Спасибо Елене Всё отлично
    Спасибо Елене
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Святые муромской земли
    Ольга, большое спасибо за интересную и душевную экскурсию. Ольга рассказывает очень красочно, выразительно и проникновенно! Я получила удовольствие! Благодарю🙏🏻
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трех главных монастырей Мурома, между
    читать дальше

    которыми мы перемещались на нашей машине. Ирина - высокообразованный специалист с широкой эрудицией. Ее рассказ исторически точен и образен. Про каждую икону она может рассказать, кто изображен,какова история создания и обретения, кто и в каких жизненных ситуациях обращается к святому с молитвами. Свв. Илия Муромец, Петр и Феврония, Василий Рязанский, Иулиания - вот лишь некоторые значимые святые, связанные с Муромской землей. Рекомендую всем, кто ждет от экскурсии не собрания баек и небылиц, а вдумчивого погружения в историю и историческое сознание людей прошлых эпох.

    Прекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трехПрекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трехПрекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трех
  • И
    Илья
    30 апреля 2024
    По стопам былинного героя (на вашем авто)
    Посетили с семьёй Муром. Получили большое удовольствие от общения с Ириной! Умный, образованный, добросовестный гид, приятный собеседник! Рекомендую.
  • Я
    Ярцева
    6 января 2024
    По стопам былинного героя (на вашем авто)
    Это была вторая экскурсия в городе Муром. Ирина скорректировала на месте маршрут, чтобы не повторяться, и не посещать места, где мы уже были. Рассказывала интересно. Спасибо за такую познавательную прогулку.
    Это была вторая экскурсия в городе Муром. Ирина скорректировала на месте маршрут, чтобы не повторяться, иЭто была вторая экскурсия в городе Муром. Ирина скорректировала на месте маршрут, чтобы не повторяться, и
  • о
    оксана
    9 ноября 2023
    По стопам былинного героя (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия, двое взрослых и четверо детей с удовольствием погуляли и послушали)))
    Прекрасная экскурсия, двое взрослых и четверо детей с удовольствием погуляли и послушали)))

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муроме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
  2. Святые муромской земли
  3. По стопам былинного героя (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Свято-Троицкий женский монастырь
  3. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Водонапорная башня
  8. Набережная
  9. По следам Ильи Муромца
  10. Село Карачарово
Сколько стоит экскурсия по Мурому в июле 2024
Сейчас в Муроме в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 334 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Муроме на 2024 год на выходные, 76 ⭐ отзывов, цены от 3334₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам