1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Путешествие по старорусским городам - это, прежде всего, паломничество к святыням. В Муроме вы найдете все то, что целительно и мило для души
Начало: По согласованию
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Экскурсия по святым местам Мурома: Петр и Феврония, князь Константин
Приглашаем на уникальное путешествие по святым местам Мурома, где вас ждут истории любви, веры и чудес
Начало: На Троицкой площади
Завтра в 10:30
8 июля в 10:30
3 334₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
По стопам былинного героя (на вашем авто)
Путешествие по Мурому на вашем автомобиле, следуя по следам Ильи Муромца. Узнайте о его жизни, подвигах и наследии
Начало: На улице Лакина
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр17 июня 2024Всё хорошо.
- ННаталья13 июня 2024Прекрасная экскурсия, все понравилось
- ТТатьяна12 июня 2024Благодарим экскурсовода Ирину за подачу материала, очень всем понравилось, узнали много интересного, буду обязательно рекомендовать Ирину как опытного экскурсовод!!!! Молодец 💞💞💞
- ААндрей7 июня 2024Спасибо Елене Всё отлично
- ООльга23 мая 2024Ольга, большое спасибо за интересную и душевную экскурсию. Ольга рассказывает очень красочно, выразительно и проникновенно! Я получила удовольствие! Благодарю🙏🏻
- ООльга7 мая 2024Прекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трех главных монастырей Мурома, между
- ИИлья30 апреля 2024Посетили с семьёй Муром. Получили большое удовольствие от общения с Ириной! Умный, образованный, добросовестный гид, приятный собеседник! Рекомендую.
- ЯЯрцева6 января 2024Это была вторая экскурсия в городе Муром. Ирина скорректировала на месте маршрут, чтобы не повторяться, и не посещать места, где мы уже были. Рассказывала интересно. Спасибо за такую познавательную прогулку.
- ооксана9 ноября 2023Прекрасная экскурсия, двое взрослых и четверо детей с удовольствием погуляли и послушали)))
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «На выходные»
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