А Анна Муром за 2 часа Очень интересная и познавательная экскурсия для знакомства с городом. Много интересных фактов узнали, Анна дает очень много информации) как будто даже еще не все в голове уложилось))

Е Елена Муром за 2 часа Замечательная экскурсия! Была с мужем и ребенком 9 лет, понравилось всем, даже ребенок усвоил информацию! Уже посоветовали друзьям! Экскурсовод порекомендовал напоследок, для самостоятельного посещения, и другие интересные места, которые в программу не входили.

Ю Юлия Муром за 2 часа Прекрасная экскурсия для знакомства с Муромом. Познавательно, интересно, с юмором. Отличное изложение материала, которое легко воспринимается на слух.

И Ирина Путешествие в древний Муром Экскурсия по Мурому с Еленой нам очень понравилась, очень круто погрузились во времена 12-13 веков, побывали у мощей Петра и Февронии, прониклись их жизнью и историей, прекрасный город, а экскурсия просто супер