2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Мурому
Идеальный маршрут для первого знакомства с Муромом. Узнайте о главных героях города, его истории и уникальных местах всего за 2 часа
Начало: В районе водонапорной башни
Завтра в 12:00
13 фев в 12:30
1300₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в древний Муром: от Ильи Муромца до муромского калача
Индивидуальная экскурсия по Мурому позволит вам открыть для себя удивительные места, связанные с историей и культурой одного из старейших городов России
Начало: У памятника Петру и Февронии, площадь Крестьянина
Расписание: по согласованию
18 фев в 11:00
19 фев в 11:00
6900₽ за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная прогулка по Московской улице в Муроме
Откройте для себя уникальную историю Муромского Арбата и памятник Илье Муромцу в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
13 фев в 09:00
от 4500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 февраля 2025Очень интересная и познавательная экскурсия для знакомства с городом. Много интересных фактов узнали, Анна дает очень много информации) как будто даже еще не все в голове уложилось))
- ЕЕлена25 января 2025Замечательная экскурсия! Была с мужем и ребенком 9 лет, понравилось всем, даже ребенок усвоил информацию! Уже посоветовали друзьям! Экскурсовод порекомендовал напоследок, для самостоятельного посещения, и другие интересные места, которые в программу не входили.
- ЮЮлия19 января 2025Прекрасная экскурсия для знакомства с Муромом. Познавательно, интересно, с юмором. Отличное изложение материала, которое легко воспринимается на слух.
- ИИрина7 августа 2024Экскурсия по Мурому с Еленой нам очень понравилась, очень круто погрузились во времена 12-13 веков, побывали у мощей Петра и Февронии, прониклись их жизнью и историей, прекрасный город, а экскурсия просто супер
- ККсения5 августа 2024Спасибо за экскурсию. Все понравилось! Осмотрели все самое значимое в Муроме за несколько часов. И ни капли не устали) также для нас заранее забронировали обед в трапезной, было очень кстати - никаких очередей и очень вкусно. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Торговые Ряды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муроме
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Мурому в феврале 2025
Сейчас в Муроме в категории "Торговые Ряды" можно забронировать 3 экскурсии от 1300 до 6900. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Муроме на 2025 год по теме «Торговые Ряды», 64 ⭐ отзыва, цены от 1300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель