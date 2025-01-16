3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Древний Муром: Путешествие по следам Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где каждый камень хранит истории о любви, верности и духовности
Начало: В удобном вам месте в Муроме
13 фев в 13:00
16 фев в 09:00
5500₽ за всё до 15 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: На площади Крестьянина, около памятника Петру и Фе...
Завтра в 10:00
18 фев в 10:00
6900₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в древний Муром: от Ильи Муромца до муромского калача
Индивидуальная экскурсия по Мурому позволит вам открыть для себя удивительные места, связанные с историей и культурой одного из старейших городов России
Начало: У памятника Петру и Февронии, площадь Крестьянина
Расписание: по согласованию
18 фев в 11:00
19 фев в 11:00
6900₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРябова16 января 2025Лена как гид очень грамотная, хорошо составила маршрут, информацию донесла прекрасно. Благодарю за экскурсию.
- ААндрей9 января 2025Ольга позновательно и интересно рассказала о Муроме, показала город и достопримечательности. Остались очень довольны
- ООльга7 января 2025Были на экскурсии с экскурсоводом Ольгой 4 января 2025г по городу Мурому, с посещением 3-х монастырей. Ольгу рекомендуем, как очень душевного,
- ЮЮлия6 января 2025Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Елена. Интересно рассказывает про свой город, отвечает на возникающие вопросы. Предупрелительна, учитывает пожелания, если нужно перестроить маршрут
- ННаталья5 января 2025Отличная экскурсия с посещением самых значимых мест в Муроме. Елена интересно рассказывала, нам очень понравилось! Экскурсия проходила частично пешком, частично
- ААлександр18 ноября 2024Ольга доходчиво познакомила с древним Муромом. Впечатлили монастыри. А скольких знаменитых людей родила земля муромская! Приятно впечатлил город, чистый, ухоженный. Три часа пролетели незаметно. Спасибо! Отдельный респект муромскому калачу и трапезной "У Ильи Муромца".
- ИИрина7 августа 2024Экскурсия по Мурому с Еленой нам очень понравилась, очень круто погрузились во времена 12-13 веков, побывали у мощей Петра и Февронии, прониклись их жизнью и историей, прекрасный город, а экскурсия просто супер
- ККсения5 августа 2024Спасибо за экскурсию. Все понравилось! Осмотрели все самое значимое в Муроме за несколько часов. И ни капли не устали) также для нас заранее забронировали обед в трапезной, было очень кстати - никаких очередей и очень вкусно. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Свято-Воскресенский женский монастырь»
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