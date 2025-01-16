Свято-Воскресенский женский монастырь – экскурсии в Муроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Свято-Воскресенский женский монастырь» в Муроме, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
110 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Древний Муром: Путешествие по следам Петра и Февронии
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, где каждый камень хранит истории о любви, верности и духовности
Начало: В удобном вам месте в Муроме
13 фев в 13:00
16 фев в 09:00
5500 за всё до 15 чел.
Добро пожаловать в Муром
Пешая
77 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: На площади Крестьянина, около памятника Петру и Фе...
Завтра в 10:00
18 фев в 10:00
6900 за всё до 7 чел.
Путешествие в древний Муром
Пешая
35 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в древний Муром: от Ильи Муромца до муромского калача
Индивидуальная экскурсия по Мурому позволит вам открыть для себя удивительные места, связанные с историей и культурой одного из старейших городов России
Начало: У памятника Петру и Февронии, площадь Крестьянина
Расписание: по согласованию
18 фев в 11:00
19 фев в 11:00
6900 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рябова
    16 января 2025
    Добро пожаловать в Муром
    Лена как гид очень грамотная, хорошо составила маршрут, информацию донесла прекрасно. Благодарю за экскурсию.
  • А
    Андрей
    9 января 2025
    Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
    Ольга позновательно и интересно рассказала о Муроме, показала город и достопримечательности. Остались очень довольны
  • О
    Ольга
    7 января 2025
    Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
    Были на экскурсии с экскурсоводом Ольгой 4 января 2025г по городу Мурому, с посещением 3-х монастырей. Ольгу рекомендуем, как очень душевного,
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    знающего экскурсовода. Очень приятно было общаться и узнать историю города, монастырей, икон. Ольга обладает энциклопедическими знаниями, очень любит дело, которым занимается. Рекомендуем!

    Были на экскурсии с экскурсоводом Ольгой 4 января 2025г по городу Мурому, с посещением 3-х монастырейБыли на экскурсии с экскурсоводом Ольгой 4 января 2025г по городу Мурому, с посещением 3-х монастырейБыли на экскурсии с экскурсоводом Ольгой 4 января 2025г по городу Мурому, с посещением 3-х монастырейБыли на экскурсии с экскурсоводом Ольгой 4 января 2025г по городу Мурому, с посещением 3-х монастырейБыли на экскурсии с экскурсоводом Ольгой 4 января 2025г по городу Мурому, с посещением 3-х монастырейБыли на экскурсии с экскурсоводом Ольгой 4 января 2025г по городу Мурому, с посещением 3-х монастырейБыли на экскурсии с экскурсоводом Ольгой 4 января 2025г по городу Мурому, с посещением 3-х монастырейБыли на экскурсии с экскурсоводом Ольгой 4 января 2025г по городу Мурому, с посещением 3-х монастырей
  • Ю
    Юлия
    6 января 2025
    Добро пожаловать в Муром
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Елена. Интересно рассказывает про свой город, отвечает на возникающие вопросы. Предупрелительна, учитывает пожелания, если нужно перестроить маршрут
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    или зайти дополнительно ещё куда-то, всё это без проблем можно обсудить с Еленой. Всем рекомендую эту экскурсию и экскурсовода Елену. Я получила массу положительных эмоций и впечатлений.

  • Н
    Наталья
    5 января 2025
    Добро пожаловать в Муром
    Отличная экскурсия с посещением самых значимых мест в Муроме. Елена интересно рассказывала, нам очень понравилось! Экскурсия проходила частично пешком, частично
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    на нашем авто, что очень удобно. Обедали в столовой Ермак, по рекомендации гида, очень понравилось, еда вкусная и недорого. К рождественскому столу купили агнеца)

    Отличная экскурсия с посещением самых значимых мест в Муроме. Елена интересно рассказывала, нам очень понравилось! ЭкскурсияОтличная экскурсия с посещением самых значимых мест в Муроме. Елена интересно рассказывала, нам очень понравилось! ЭкскурсияОтличная экскурсия с посещением самых значимых мест в Муроме. Елена интересно рассказывала, нам очень понравилось! ЭкскурсияОтличная экскурсия с посещением самых значимых мест в Муроме. Елена интересно рассказывала, нам очень понравилось! ЭкскурсияОтличная экскурсия с посещением самых значимых мест в Муроме. Елена интересно рассказывала, нам очень понравилось! ЭкскурсияОтличная экскурсия с посещением самых значимых мест в Муроме. Елена интересно рассказывала, нам очень понравилось! Экскурсия
  • А
    Александр
    18 ноября 2024
    Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто)
    Ольга доходчиво познакомила с древним Муромом. Впечатлили монастыри. А скольких знаменитых людей родила земля муромская! Приятно впечатлил город, чистый, ухоженный. Три часа пролетели незаметно. Спасибо! Отдельный респект муромскому калачу и трапезной "У Ильи Муромца".
  • И
    Ирина
    7 августа 2024
    Путешествие в древний Муром
    Экскурсия по Мурому с Еленой нам очень понравилась, очень круто погрузились во времена 12-13 веков, побывали у мощей Петра и Февронии, прониклись их жизнью и историей, прекрасный город, а экскурсия просто супер
  • К
    Ксения
    5 августа 2024
    Путешествие в древний Муром
    Спасибо за экскурсию. Все понравилось! Осмотрели все самое значимое в Муроме за несколько часов. И ни капли не устали) также для нас заранее забронировали обед в трапезной, было очень кстати - никаких очередей и очень вкусно. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Свято-Воскресенский женский монастырь»

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Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Памятник Илье Муромцу
  3. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  4. Свято-Троицкий женский монастырь
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Водонапорная башня
  7. Памятник Петру и Февронии
  8. Село Карачарово
  9. Набережная
  10. По следам Ильи Муромца
Сколько стоит экскурсия по Мурому в феврале 2025
Сейчас в Муроме в категории "Свято-Воскресенский женский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 6900. Туристы уже оставили гидам 222 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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