Р Рябова Добро пожаловать в Муром Лена как гид очень грамотная, хорошо составила маршрут, информацию донесла прекрасно. Благодарю за экскурсию.

А Андрей Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто) Ольга позновательно и интересно рассказала о Муроме, показала город и достопримечательности. Остались очень довольны

О Ольга Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто) читать дальше знающего экскурсовода. Очень приятно было общаться и узнать историю города, монастырей, икон. Ольга обладает энциклопедическими знаниями, очень любит дело, которым занимается. Рекомендуем! Были на экскурсии с экскурсоводом Ольгой 4 января 2025г по городу Мурому, с посещением 3-х монастырей. Ольгу рекомендуем, как очень душевного,

Ю Юлия Добро пожаловать в Муром читать дальше или зайти дополнительно ещё куда-то, всё это без проблем можно обсудить с Еленой. Всем рекомендую эту экскурсию и экскурсовода Елену. Я получила массу положительных эмоций и впечатлений. Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Елена. Интересно рассказывает про свой город, отвечает на возникающие вопросы. Предупрелительна, учитывает пожелания, если нужно перестроить маршрут

Н Наталья Добро пожаловать в Муром читать дальше на нашем авто, что очень удобно. Обедали в столовой Ермак, по рекомендации гида, очень понравилось, еда вкусная и недорого. К рождественскому столу купили агнеца) Отличная экскурсия с посещением самых значимых мест в Муроме. Елена интересно рассказывала, нам очень понравилось! Экскурсия проходила частично пешком, частично

А Александр Древний Муром - град Петра и Февронии (на вашем авто) Ольга доходчиво познакомила с древним Муромом. Впечатлили монастыри. А скольких знаменитых людей родила земля муромская! Приятно впечатлил город, чистый, ухоженный. Три часа пролетели незаметно. Спасибо! Отдельный респект муромскому калачу и трапезной "У Ильи Муромца".

И Ирина Путешествие в древний Муром Экскурсия по Мурому с Еленой нам очень понравилась, очень круто погрузились во времена 12-13 веков, побывали у мощей Петра и Февронии, прониклись их жизнью и историей, прекрасный город, а экскурсия просто супер