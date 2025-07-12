Экскурсия по Верхней Балкарии и Безенги предлагает уникальную возможность увидеть Голубые озера и Черекскую теснину. Величественные руины аула Кюннюм и водопад Тыжынты станут настоящими открытиями.
Крепость Жабо-Кала и скалистый выступ, напоминающий Язык Тролля, добавят историческую глубину вашему путешествию.
Каждый уголок этого маршрута хранит свою историю и природное великолепие, делая поездку незабываемой
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные Голубые озера
- 🏞 Уникальная Черекская теснина
- 🏰 Древние руины аула Кюннюм
- 💧 Водопад Тыжынты
- 🗻 Скалистый Язык Тролля
- 🏯 Крепость Жабо-Кала
Что можно увидеть
Описание экскурсииВерхняя Балкария Наш маршрут по Верхней Балкарии предполагает обзор живописных Голубых озер, уникальной Черекской теснины и руин аула Кюннюм, расположившегося в ущелье реки Черек. Безенги На территории высокогорного государственного природного заповедника вы увидите необыкновенный водопад Тыжынты, крепость Жабо-Кала (XII-XIII вв.) и скалистый выступ, напоминающий норвежский Язык Тролля.
Ежедневно, кроме пятницы, в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Верхняя Балкария:
- Голубые озера
- Черекская теснина
- Руины аула Кюннюм
- Безенги:
- Водопад Тыжынты
- Крепость Жабо-Кала (XII-XIII вв.)
- Скалистый выступ, напоминающий норвежский Язык Тролля
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Нальчик, улица Ленина, 34
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме пятницы, в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
А
Анна
12 июл 2025
Великолепная поездка, понравилась всей семье. Посмотрели много достопримечательностей данного региона. Очень живописные места. Комфортная машина. Отличный гид.
В
Владислава
22 мая 2025
Прекрасный тур, остались очень довольный. Было приятно и просто общаться с Альбертом, человек знает свою историю, знает свой регион, а самое главное любит его и искренне делится этим чувством. В
Входит в следующие категории Нальчика
