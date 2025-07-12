Мои заказы

Язык троля Безенги - Верхняя Балкария

Погрузитесь в мир живописных озер и ущелий Верхней Балкарии. Откройте для себя тайны древних руин и насладитесь величием природы
Экскурсия по Верхней Балкарии и Безенги предлагает уникальную возможность увидеть Голубые озера и Черекскую теснину. Величественные руины аула Кюннюм и водопад Тыжынты станут настоящими открытиями.

Крепость Жабо-Кала и скалистый выступ, напоминающий Язык Тролля, добавят историческую глубину вашему путешествию.

Каждый уголок этого маршрута хранит свою историю и природное великолепие, делая поездку незабываемой
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные Голубые озера
  • 🏞 Уникальная Черекская теснина
  • 🏰 Древние руины аула Кюннюм
  • 💧 Водопад Тыжынты
  • 🗻 Скалистый Язык Тролля
  • 🏯 Крепость Жабо-Кала
Язык троля Безенги - Верхняя Балкария
Язык троля Безенги - Верхняя Балкария
Язык троля Безенги - Верхняя Балкария
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Голубые озера
  • Черекская теснина
  • Руины аула Кюннюм
  • Водопад Тыжынты
  • Крепость Жабо-Кала
  • Язык Тролля

Описание экскурсии

Верхняя Балкария Наш маршрут по Верхней Балкарии предполагает обзор живописных Голубых озер, уникальной Черекской теснины и руин аула Кюннюм, расположившегося в ущелье реки Черек. Безенги На территории высокогорного государственного природного заповедника вы увидите необыкновенный водопад Тыжынты, крепость Жабо-Кала (XII-XIII вв.) и скалистый выступ, напоминающий норвежский Язык Тролля.

Ежедневно, кроме пятницы, в 9:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Верхняя Балкария:
  • Голубые озера
  • Черекская теснина
  • Руины аула Кюннюм
  • Безенги:
  • Водопад Тыжынты
  • Крепость Жабо-Кала (XII-XIII вв.)
  • Скалистый выступ, напоминающий норвежский Язык Тролля
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
Нальчик, улица Ленина, 34
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме пятницы, в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Анна
12 июл 2025
Великолепная поездка, понравилась всей семье. Посмотрели много достопримечательностей данного региона. Очень живописные места. Комфортная машина. Отличный гид.
В
Владислава
22 мая 2025
Прекрасный тур, остались очень довольный. Было приятно и просто общаться с Альбертом, человек знает свою историю, знает свой регион, а самое главное любит его и искренне делится этим чувством. В
читать дальше

машине комфортно и удобно, профессионализм в вождении и знание дорог и гор очень успокаивало при езде по серпантину гор. Впечатления только положительные! Запомним надолго и будем обращаться еще в следующие приезды

Входит в следующие категории Нальчика

Похожие экскурсии из Нальчика

Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
На машине
На микроавтобусе
12 часов
24 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе
Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
4500 ₽ за человека
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
На машине
6 часов
-
10%
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
Посетить самое высокогорное село Кабардино-Балкарии и увидеть каньоны, озера, древние башни
Начало: В пределах города Нальчика, назначает турист
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
9000 ₽10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по маршруту Верхняя Балкария-Голубые озера-горячие источники
7 часов
-
10%
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по маршруту Верхняя Балкария-Голубые озера-горячие источники
Начало: Нальчик, площадь Марии
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
8550 ₽9500 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нальчике. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нальчике