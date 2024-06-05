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🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 12 отзывов Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15 4 500 ₽ за человека

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Ретрит в горах с гидом-психологом: медитация, нарзан, термальные источники Проведите день в горах с гидом-психологом. Медитация, пикник с национальными сырами и горным мёдом, посещение термальных источников Начало: В Нальчике 15900 13 515 ₽ за всё до 4 чел.

🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 36 отзывов Популярное предложение Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа) Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты» Расписание: Ежедневно: 09:15, 09:30, 09:45 4 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов 54 отзыва Верхняя Балкария и Голубые озера: индивидуальная экскурсия из Нальчика В 65 км от Нальчика вас ждут горные пейзажи Верхней Балкарии и Голубые озера. Погрузитесь в культуру и насладитесь термальными источниками Начало: Назначает турист Расписание: Каждый день в 9.00, 10.00, 11.00 от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 84 отзыва Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал» Расписание: четверг в 10.00 1 376 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов 13 отзывов Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады Начало: Назначает турист Расписание: Ежедневно в 9.00 16 890 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Голубые озера Нальчика: Нижнее, Верхнее, Секретное и Аушигер Погрузитесь в красоту Голубых озер Нальчика. Насладитесь чистотой горных вод, живописными видами и целебными источниками. Забронируйте экскурсию сегодня Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик Расписание: понедельник 10:30 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Верхняя Балкария: Голубые озера, Черекское ущелье и Город мертвых Погрузитесь в мир неповторимых природных красот и древних тайн Верхней Балкарии. Экскурсия, полная открытий и впечатлений Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан Начало: Назначает турист в пределах города Нальчик Расписание: В любой день недели 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов 16 отзывов Индивидуальная экскурсия на Голубые озера Начало: По договоренности Расписание: Смотрите свободные даты от 6 400 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 8 часов Медовые водопады и гора Кольцо: путешествие по Нальчику за 8 часов Погрузитесь в мир природной красоты и культурных традиций Нальчика. Экскурсия к Медовым водопадам и горе Кольцо - незабываемое приключение Начало: По договоренности 15 999 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов Грозный-город Феникс: Однодневное путешествие из Нальчика Откройте для себя красоту и традиции Грозного в комфортной индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу Чечни, наслаждаясь каждым моментом Начало: По договоренности (Кавказские Минеральные Воды) 19 999 ₽ за всё до 4 чел.