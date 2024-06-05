Голубые озёра – экскурсии в Нальчике

Найдено 20 экскурсий в категории «Голубые озёра» в Нальчике, цены от 1 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур на «Язык Тролля»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
36 отзывов
Эксклюзивный джип-тур на Язык Тролля из Нальчика
Проведите день, наслаждаясь уникальными пейзажами и архитектурными шедеврами Кабардино-Балкарии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
14 900 за всё до 4 чел.
Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
56 отзывов
Эксклюзивный джип-тур по живописным уголкам Кабардино-Балкарии
Познайте тайны Кабардино-Балкарии в Джип-туре: Голубые озера, Верхняя Балкария и Уштулу ждут вас
Начало: В Нальчике
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 900 за всё до 4 чел.
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Начало: Нальчик
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1500012 000 за всё до 4 чел.
Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
10 отзывов
Фото-прогулка в Нальчике: от Языка Тролля до горных вершин
Погрузитесь в мир кавказских пейзажей с индивидуальной фото-прогулкой, где каждый кадр - шедевр
Начало: В пределах города Нальчик. Назначает клиент
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
1200010 800 за всё до 4 чел.
Путешествие к сокрытому Сугану
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Путешествие к сокрытому Сугану: эксклюзивная экскурсия в Нальчике
Откройте для себя тайны Суганского ущелья, насладитесь величественными горами и дегустацией балкарских блюд
Начало: В городе Нальчик
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
16 000 за всё до 4 чел.
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
41 отзыв
Нальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 870 за всё до 4 чел.
Кабардино-Балкария: сокровища Черекского ущелья
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Кабардино-Балкария: путеводитель по Черекскому ущелью
Погрузитесь в атмосферу древних аулов, ледниковых озер и термальных источников на уникальной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 900 за всё до 6 чел.
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
12 отзывов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе
Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500 за человека
Ретрит в горах с гидом-психологом
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Ретрит в горах с гидом-психологом: медитация, нарзан, термальные источники
Проведите день в горах с гидом-психологом. Медитация, пикник с национальными сырами и горным мёдом, посещение термальных источников
Начало: В Нальчике
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
1590013 515 за всё до 4 чел.
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
36 отзывов
Популярное предложение
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
Расписание: Ежедневно: 09:15, 09:30, 09:45
Завтра в 09:15
10 июня в 09:15
4 500 за человека
Верхняя Балкария + Голубые озера
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
54 отзыва
Верхняя Балкария и Голубые озера: индивидуальная экскурсия из Нальчика
В 65 км от Нальчика вас ждут горные пейзажи Верхней Балкарии и Голубые озера. Погрузитесь в культуру и насладитесь термальными источниками
Начало: Назначает турист
Расписание: Каждый день в 9.00, 10.00, 11.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
84 отзыва
Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро
Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами
Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал»
Расписание: четверг в 10.00
12 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 376 за человека
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Начало: Назначает турист
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
16 890 за всё до 4 чел.
Голубы озера: Нижнее, Верхнее, Секретное и Аушигер
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Голубые озера Нальчика: Нижнее, Верхнее, Секретное и Аушигер
Погрузитесь в красоту Голубых озер Нальчика. Насладитесь чистотой горных вод, живописными видами и целебными источниками. Забронируйте экскурсию сегодня
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
Расписание: понедельник 10:30
10 июня в 10:30
17 июня в 10:30
8 000 за всё до 7 чел.
Верхняя Балкария
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Верхняя Балкария: Голубые озера, Черекское ущелье и Город мертвых
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот и древних тайн Верхней Балкарии. Экскурсия, полная открытий и впечатлений
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 6 чел.
Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан
Начало: Назначает турист в пределах города Нальчик
Расписание: В любой день недели
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
15 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на Голубые озера
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия на Голубые озера
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 6 400 за всё до 3 чел.
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 8 часов
Индивидуальная
8 часов
Медовые водопады и гора Кольцо: путешествие по Нальчику за 8 часов
Погрузитесь в мир природной красоты и культурных традиций Нальчика. Экскурсия к Медовым водопадам и горе Кольцо - незабываемое приключение
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
13 июня в 09:00
15 999 за всё до 4 чел.
Грозный-город Феникс
Индивидуальная
10 часов
Грозный-город Феникс: Однодневное путешествие из Нальчика
Откройте для себя красоту и традиции Грозного в комфортной индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу Чечни, наслаждаясь каждым моментом
Начало: По договоренности (Кавказские Минеральные Воды)
Сегодня в 17:00
13 июня в 09:00
19 999 за всё до 4 чел.
Голубые озера и Верхняя Балкария в группе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Голубые озера и Верхняя Балкария в группе
Начало: Проспект Ленина д. 53
Расписание: Согласно расписанию
12 июня в 13:30
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Огромное спасибо нашему гиду Руслану за незабываемую поездку в Верхнюю Балкарию. Экскурсия прошла на одном дыхании, если в трёх словах, то интересно, красиво и профессионально. И вкусно. Кроме того, Руслан очень внимательный и отзывчивый человек, благодарим бесконечно!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
    Сегодня была в заповедной Кабардино -Балкарии - на поляне Уштулу. Красота неописуемая, вкуснейший нарзан и ностальгия. Я ходила через перевал
    читать дальше

    Гезевцек ровно сорок лет назад. Прекрасная организация дел: быстро, тактично оформили заказ. Экскурсовод хорошо знает местность, увлекательно рассказывает, тактичный, внимательный и уважительный. Спасибо огромное.

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
    Благодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывал историю города и всех
    читать дальше

    мест в которых побывали. Мы узнали много интересных фактов, общались и просто делились своими мыслями. Были перерывы на кофе с прекрасным видом на горы. Рекомендуем однозначно. Отдельное спасибо за живописные фотографии. Вернёмся снова. Поездка удалась!

    Благодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывалБлагодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывал
  • А
    Алина
    31 мая 2024
    Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
    Ни разу не пожалела что поехала. Поездка бомбезный! Шикарные виды! Дорога удобная и приятная! А все потому, что гид любит свою работу и от души все нам показывает и рассказывает 🔥🔥🔥
    Ни разу не пожалела что поехала. Поездка бомбезный! Шикарные виды! Дорога удобная и приятная!Ни разу не пожалела что поехала. Поездка бомбезный! Шикарные виды! Дорога удобная и приятная!Ни разу не пожалела что поехала. Поездка бомбезный! Шикарные виды! Дорога удобная и приятная!
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
    Были на экскурсии 27 мая 2024г. Михаил поразил своими знаниями истории своего края. Интересно и увлекательно рассказывает о каждом месте, которое посетили. Очень всем рекомендуем.
  • Р
    Рональд
    25 мая 2024
    Верхняя Балкария + Голубые озера
    Отличный гид, очень комфортная поездка, обширные знания региона! Нам очень понравилось, обязательно вернемся ещё!
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
    Поездка была организована прекрасно (экскурсовод Людмила, водитель Сергей), посетили все запланированные места. Очень понравилось, как Людмила вела экскурсию - очень
    читать дальше

    красивый язык, интересно, эмоционально. Имеет обширный кругозор, любит свой народ и землю, было очень приятно общаться. Сергей также отличный водитель, поддерживал общее настроение и виртуозно вел автобус по сложной дороге. Вернулись точно вовремя, что также очень ценно и не часто бывает.

  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Верхняя Балкария + Голубые озера
    Экскурсия понравилась. Гид Ислам - прекрасный и внимательный водитель, приятный собеседник. Посетили Голубое озеро, Вернхнюю Балкарию, термальный источник, останавливались в красивых местах по дороге, чтобы сделать фото. Обязательно закажите хычины с мясом и айран на обед.
  • В
    Виктория
    14 мая 2024
    Путешествие к сокрытому Сугану
    Если вы хотите получить незабываемые впечатления от индивидуальной экскурсии и увидеть неописуемой красоты горы, реки и ущелья - то Вам
    читать дальше

    к Анне 🏔️ Анна очень приятный в общении человек и замечательный гид! Знает самые укромные уголки Нальчика❤️ мы обязательно еще вернемся!

  • Е
    Евгения
    14 мая 2024
    Голубы озера: Нижнее, Верхнее, Секретное и Аушигер
    Понравились и голубые озера и термальные источники и очень приятный человек возил по маршруту, к сожалению было мало информации

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Голубые озёра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Джип-тур на «Язык Тролля»
  2. Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
  3. Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
  4. Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
  5. Путешествие к сокрытому Сугану
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Голубые озёра" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 1 200 до 19 999 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 378 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Купите самую интересную из 20 экскурсий в Нальчике на 2024 год по теме «Голубые озёра», 378 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам