Что бывает зимой и летом одним цветом — знает каждый карапуз и только те, кто видел седоглавый Эльбрус, скажут, что это не только елка.

Карачаевцы и Балкарцы живущие на склонах Эльбруса называют его МингиТау — вечная гора. Грузины зовут его Ялбузи — ледяная грива.

Эльбрус это не просто гора — это целый огромный мир, парк 🌳, заповедник, о котором сложены тысячи легенд — древних и современных.

Тысячи людей вдохновляются его видом и бросают ему вызов — пытаются покорить Эльбрус, самыми изощренными способами, но далеко не всем это удается. Ежегодно этот гордый великан забирает десятки жизней тщеславных людишек-муравьишек.

Эльбрус может Вас сломать, принять, сделать сильнее, полностью изменить вашу жизнь, забрать ее, подарить друзей или забрать их, важно одно — Вы обязаны его увидеть!

Организационные моменты:

Каждую экскурсию ⛳ можно спланировать индивидуально под Вас