Эльбрус — самая известная гора в России. Ее высота составляет 5642 метра. Многие альпинисты записывают эту вершину в свой топ-лист для восхождений. Эльбрус привлекает и просто любителей гор. Я вам хочу показать самые красивые места и самые красивые пейзажи. У нас будет один день, чтобы прочувствовать атмосферу свободы и насладиться чистым горным воздухом.
Описание экскурсии
Что бывает зимой и летом одним цветом — знает каждый карапуз и только те, кто видел седоглавый Эльбрус, скажут, что это не только елка.
Карачаевцы и Балкарцы живущие на склонах Эльбруса называют его Минги
Тау — вечная гора. Грузины зовут его Ялбузи — ледяная грива. Эльбрус может Вас сломать, принять, сделать сильнее, полностью изменить вашу жизнь, забрать ее, подарить друзей или забрать их, важно одно — вы обязаны его увидеть! Организационные моменты: Каждую экскурсию можно спланировать индивидуально под вас - посетим озеро Гижгит (Былымское) - можно подняться на канатке до станции Гарабаши (3750 мнум) и оттуда до 5100м на ратраках или снегоходах (необходима подходящая обувь и одежда). - попробуем природный нарзан из источников на "поляне нарзанов"
каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит (Былымское)
- Г. Эльбрус
- Пос. Терскол
- Пос. Азау
- Поляна Нарзанов
- Ст. Мир либо ст. Гарабаши
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу - 1600 руб. на гору Эльбрус
- Питание в кафе (по желанию)
- Оплата снегоходов (ратраков) от 2000 руб/чел (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Увидели всё. Отношение гида Альберта.
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К
Поездка на Эльбрус запомнится до конца жизни. Невероятные виды, завораживающие и зовущие вершины, солнце,ветер, горные речки и источники нарзанов. Честно, я не ожидала всего этого! Гид Андрей поразил своей эрудицией, дружелюбием и бережным отношением к нам, общение в группе из 4человек было дружеским. Все было точно спланировано и организовано. Оценка только 5 из 5!
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В
Прекрасно провела день. В хорошей компании с прекрасном гидом Аллой. Узнала много интересной информации об Эльбрусе и об истории его покорения. Сами горы поразил своей красотой, ведь "Что может быть красивее гор". Превосходнейшая экскурсия, одна из лучших. Всем советую посетить Эльбрус. Впечатления останутся на всю жизнь.
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Ю
Очень понравился тур, отличный гид! Очень интересно подана информация, поездка прошла безопасно. Бонусом от гида посетили дополнительные локация! Эльбрус величественный, времени дано достаточно чтоб везде успеть. Однозначно рекомендую!
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А
Настало время собирать вещи и возвращаться домой! Я благодарю вас за отношение, за старание, за душевный подход. Вы стали частичкой моего замечательного отпуска, где я смогла быть по-настоящему счастливой! Обнимаю Вас крепко м тепло!
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С
Привет. Красиво вчера попрощались с Эльбрусом, сегодня уже тружусь:(. ЕЩЁ раз огромнейшее, преогромнейшее спасибо за поездки и всё, из них вытекающее!! Вы с Виталием лучшие!:) Есть с кем сравнить.
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