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Экскурсия на Гордый Эльбрус

Виталий В.
Виталий В. – Гид из Нальчика
Экскурсия на Гордый Эльбрус
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 🛣Джиппинг
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • 2 500 ₽ за человека

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Экскурсия на Гордый Эльбрус
Экскурсия на Гордый Эльбрус

Что вы увидите

  • Баксанское ущелье
  • г. Чегет
  • г. Эльбрус
  • пос. Терскол
  • пос. Азау
  • поляна Нарзанов
  • ст. Мир либо ст. Гарабаши
Что бывает зимой и летом одним цветом — знает каждый карапуз и только те, кто видел седоглавый Эльбрус, скажут, что это не только елка.
Карачаевцы и Балкарцы живущие на склонах Эльбруса называют его МингиТау — вечная гора. Грузины зовут его Ялбузи — ледяная грива.
Эльбрус это не просто гора — это целый огромный мир, парк 🌳, заповедник, о котором сложены тысячи легенд — древних и современных.
Тысячи людей вдохновляются его видом и бросают ему вызов — пытаются покорить Эльбрус, самыми изощренными способами, но далеко не всем это удается. Ежегодно этот гордый великан забирает десятки жизней тщеславных людишек-муравьишек.
Эльбрус может Вас сломать, принять, сделать сильнее, полностью изменить вашу жизнь, забрать ее, подарить друзей или забрать их, важно одно — Вы обязаны его увидеть!

Организационные моменты:

    Каждую экскурсию ⛳ можно спланировать индивидуально под Вас
    • можно прогуляться 👣 пешком до водопада Девичьи косы (10 км)
    • можно прогуляться пешком до Терскольского водопада (10 км)
    • можно подняться на Эльбрус до станции Гарабаши (3750 мнум) и оттуда до 4100м на ратраках или снегоходах (необходима подходящая обувь и одежда).
    • можно переночевать в различных приютах (бочки, Липрус) на высоте 3800 мнум. (при отсутствии противопоказаний по здоровью).
    Что входит
    • транспорт
    • услуги гида
    Что не входит
    • билеты на канатные дороги (г. Чегет900+1600Эльбрус)
    • питание 500 руб/чел
    • оплата снегоходов(ратраков)1000-2500 руб/чел
    • оплата гостиниц 2500 за номер
    Начало
    🚩 По договоренности
    Место завершения
    🏁 по договоренности
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус
    Экскурсия на Гордый Эльбрус

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Виталий В.
    Виталий В.
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    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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