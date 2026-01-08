Что бывает зимой и летом одним цветом — знает каждый карапуз и только те, кто видел седоглавый Эльбрус, скажут, что это не только елка.

Карачаевцы и Балкарцы живущие на склонах Эльбруса называют его Минги

Тау — вечная гора. Грузины зовут его Ялбузи — ледяная грива. Эльбрус может Вас сломать, принять, сделать сильнее, полностью изменить вашу жизнь, забрать ее, подарить друзей или забрать их, важно одно — вы обязаны его увидеть! Организационные моменты: Каждую экскурсию можно спланировать индивидуально под вас - посетим озеро Гижгит (Былымское) - можно подняться на канатке до станции Гарабаши (3750 мнум) и оттуда до 5100м на ратраках или снегоходах (необходима подходящая обувь и одежда). - попробуем природный нарзан из источников на "поляне нарзанов"