Многие мечтают если не покорить, то увидеть самую высокую вершину России и Европы — величественный Эльбрус. Отправляемся исполнять мечты! По пути увидим живописные ущелья Приэльбрусья и могучий водопад. А с полян Азау и Чегет поднимемся на канатках к высокогорным станциям, чтобы полюбоваться Кавказским хребтом и его главной звездой.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Ваш гид в Нальчике

Ислам Ваш гид в Нальчике

Описание экскурсии

Ущелья Адыр-Су и Адыл-Су

Нетронутая природа Приэльбрусья. Прогулка среди хвойных и лиственных лесов, видов на хребты, снежные вершины и горные реки. В Адыр-Су увидим уникальный автоподъёмник, в Адыл-Су — ледник Шхельда (4322 м).

Водопад Байдаево

Высокогорный каскад высотой более 150 м. Лёд, мощь и прохлада — место, где приятно передохнуть и сделать кадры на память.

Поляна Азау

Стартовая точка самой высокогорной канатной дороги Европы. При желании можно подняться на станции:

«Азау» — 2350 м

«Кругозор» — 3000 м

«Мир» — 3500 м

«Гарабаши» — 3850 м

С верхних станций открываются виды на Эльбрус и Кавказский хребет.

Поляна Чегет

Высота 2100 м. Здесь — кресельная канатка на Чегет с одним из лучших ракурсов на Эльбрус. Летом можно увидеть цветение рододендронов. Также отсюда виден ледник «Семёрка».

Поляна нарзанов

Целебная вода из источников и возможность отведать национальную кухню в местном кафе.

Примерный тайминг

Дорога Нальчик → Приэльбрусье ~2 ч 30 мин

Поляна Азау ~2 ч (прогулка, канатки)

Водопад Байдаево ~20 мин

Ущелья Адыр-Су и Адыл-Су ~30 мин

Поляна нарзанов ~1 ч (если планируется обед)

Поляна Чегет 30–60 мин (если подниматься на канатке)

Обратный путь ~2 ч 30 мин

Фактическое время зависит от погоды и желания группы задержаться на отдельных точках.

Организационные детали

Едем на автомобиле Niva Travel или Renault Logan. Детское кресло — по запросу.

Дополнительные расходы