Из Нальчика к главному пику Европы - Эльбрусу. Поездка в мини-группе
По пути - ущелья Адыр-Су и Адыл-Су, водопад Байдаево и Поляна нарзанов
Многие мечтают если не покорить, то увидеть самую высокую вершину России и Европы — величественный Эльбрус. Отправляемся исполнять мечты! По пути увидим живописные ущелья Приэльбрусья и могучий водопад.
А с полян Азау и Чегет поднимемся на канатках к высокогорным станциям, чтобы полюбоваться Кавказским хребтом и его главной звездой.
5
1 отзыв
Описание экскурсии
Ущелья Адыр-Су и Адыл-Су
Нетронутая природа Приэльбрусья. Прогулка среди хвойных и лиственных лесов, видов на хребты, снежные вершины и горные реки. В Адыр-Су увидим уникальный автоподъёмник, в Адыл-Су — ледник Шхельда (4322 м).
Водопад Байдаево
Высокогорный каскад высотой более 150 м. Лёд, мощь и прохлада — место, где приятно передохнуть и сделать кадры на память.
Поляна Азау
Стартовая точка самой высокогорной канатной дороги Европы. При желании можно подняться на станции:
«Азау» — 2350 м
«Кругозор» — 3000 м
«Мир» — 3500 м
«Гарабаши» — 3850 м С верхних станций открываются виды на Эльбрус и Кавказский хребет.
Поляна Чегет
Высота 2100 м. Здесь — кресельная канатка на Чегет с одним из лучших ракурсов на Эльбрус. Летом можно увидеть цветение рододендронов. Также отсюда виден ледник «Семёрка».
Поляна нарзанов
Целебная вода из источников и возможность отведать национальную кухню в местном кафе.
Примерный тайминг
Дорога Нальчик → Приэльбрусье ~2 ч 30 мин
Поляна Азау ~2 ч (прогулка, канатки)
Водопад Байдаево ~20 мин
Ущелья Адыр-Су и Адыл-Су ~30 мин
Поляна нарзанов ~1 ч (если планируется обед)
Поляна Чегет 30–60 мин (если подниматься на канатке)
Обратный путь ~2 ч 30 мин
Фактическое время зависит от погоды и желания группы задержаться на отдельных точках.
Организационные детали
Едем на автомобиле Niva Travel или Renault Logan. Детское кресло — по запросу.
Дополнительные расходы
Канатная дорога поляны Азау — 2700 ₽ за чел.
Канатная дорога поляны Чегет — 1200 ₽ за чел.
Обед — от 500 ₽ за чел.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Шогенцукова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — ваш гид в Нальчике
Родился и живу в Кабардино-Балкарской Республике, в Нальчике. Я очень люблю свой край.
Профессионально занимаюсь туризмом, являюсь аттестованным гидом. Я расскажу вам про традиции, обычаи и красоты своей республики, а также познакомлю с национальной кухней.
После экскурсии со мной вы зарядитесь отличным настроением, а наш край навсегда останется в вашем сердце.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Д
Диана
18 дек 2025
Невероятный Эльбрус!!! Спасибо гиду Исламу за такую потрясающую поездку, получили массу положительных эмоций. В этот день очень повезло с погодой,поэтому виды по пути к Эльбрусу- это восторг. Ислам -вежливый,тактичный и душевный гид, всё расскажет,ещё и сфотографирует вас. Большое спасибо! Однозначно рекомендую эту поезду,не пожалеете