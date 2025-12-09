Мои заказы

Из Нальчика к главному пику Европы - Эльбрусу

По пути - ущелья Адыр-Су и Адыл-Су, водопад Байдаево и Поляна нарзанов
Многие мечтают если не покорить, то увидеть самую высокую вершину России и Европы — величественный Эльбрус. Отправляемся исполнять мечты! По пути увидим живописные ущелья Приэльбрусья и могучий водопад.

А с полян Азау и Чегет поднимемся на канатках к высокогорным станциям, чтобы полюбоваться Кавказским хребтом и его главной звездой.
Из Нальчика к главному пику Европы - Эльбрусу© Ислам
Из Нальчика к главному пику Европы - Эльбрусу© Ислам
Из Нальчика к главному пику Европы - Эльбрусу© Ислам

Описание экскурсии

Ущелья Адыр-Су и Адыл-Су

Нетронутая природа Приэльбрусья. Прогулка среди хвойных и лиственных лесов, видов на хребты, снежные вершины и горные реки. В Адыр-Су увидим уникальный автоподъёмник, в Адыл-Су — ледник Шхельда (4322 м).

Водопад Байдаево

Высокогорный каскад высотой более 150 м. Лёд, мощь и прохлада — место, где приятно передохнуть и сделать кадры на память.

Поляна Азау

Стартовая точка самой высокогорной канатной дороги Европы. При желании можно подняться на станции:

  • «Азау» — 2350 м
  • «Кругозор» — 3000 м
  • «Мир» — 3500 м
  • «Гарабаши» — 3850 м
    С верхних станций открываются виды на Эльбрус и Кавказский хребет.

Поляна Чегет

Высота 2100 м. Здесь — кресельная канатка на Чегет с одним из лучших ракурсов на Эльбрус. Летом можно увидеть цветение рододендронов. Также отсюда виден ледник «Семёрка».

Поляна нарзанов

Целебная вода из источников и возможность отведать национальную кухню в местном кафе.

Примерный тайминг

  • Дорога Нальчик → Приэльбрусье ~2 ч 30 мин
  • Поляна Азау ~2 ч (прогулка, канатки)
  • Водопад Байдаево ~20 мин
  • Ущелья Адыр-Су и Адыл-Су ~30 мин
  • Поляна нарзанов ~1 ч (если планируется обед)
  • Поляна Чегет 30–60 мин (если подниматься на канатке)
  • Обратный путь ~2 ч 30 мин

Фактическое время зависит от погоды и желания группы задержаться на отдельных точках.

Организационные детали

Едем на автомобиле Niva Travel или Renault Logan. Детское кресло — по запросу.

Дополнительные расходы

  • Канатная дорога поляны Азау — 2700 ₽ за чел.
  • Канатная дорога поляны Чегет — 1200 ₽ за чел.
  • Обед — 1000 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От удобного вам адреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам
Ислам — ваш гид в Нальчике
Родился и живу в Кабардино-Балкарской Республике, в Нальчике. Я очень люблю свой край. Профессионально занимаюсь туризмом, являюсь аттестованным гидом. Я расскажу вам про традиции, обычаи и красоты своей республики, а также познакомлю с национальной кухней. После экскурсии со мной вы зарядитесь отличным настроением, а наш край навсегда останется в вашем сердце.

