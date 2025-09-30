Почувствуйте мощь Эльбруса и насладитесь красотой Приэльбрусья, посетив поляну Азау и Поляну Нарзанов! Вас ждут потрясающие виды на величественную гору, возможность подняться на канатной дороге и дегустация целебного нарзана, бьющего прямо из-под земли.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииПриглашаем вас на незабываемое путешествие по живописным уголкам Приэльбрусья! Мы предлагаем вам возможность насладиться красотой кавказских гор, узнать об их истории и отдохнуть на свежем воздухе. Начнем наше путешествие с поляны Азау — одного из самых известных мест в Приэльбрусье. Здесь вы сможете насладиться потрясающими видами на горные вершины и великолепные пейзажи. Поляна является отличной отправной точкой для восхождений и прогулок по окрестностям. По желанию, вы можете воспользоваться фуникулером, который поднимет вас на высоту 2700 метров, открывая захватывающие виды на окрестности. Следующий пункт нашего маршрута — памятник первым покорителям Эльбруса. Этот монумент был установлен в честь альпинистов, которые впервые покорили вершину Эльбруса в 1874 году. Здесь вы сможете сделать памятные фотографии и узнать больше о смелых путешественниках, оставивших свой след в истории. Завершим наше путешествие на Поляне Нарзанов, известной своими целебными минеральными источниками. Здесь вы сможете попробовать нарзаны — уникальные воды с лечебными свойствами, а также насладиться живописными лугами и лесами вокруг.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поляна Азау
- Памятник первым покорителям Эльбруса
- Поляна Нарзанов
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Канатная дорога: 2700 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Проспект Ленина, 32
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
30 сен 2025
Хорошая экскурсия, не утомительная. Будьте готовы к тому, что она начнется на два часа раньше! Учитывайте дополнительные расходы на подъемник(2700) и перекусы, сувениры. Эльбрус прекрасен! Виды фантастические!
