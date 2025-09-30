Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Почувствуйте мощь Эльбруса и насладитесь красотой Приэльбрусья, посетив поляну Азау и Поляну Нарзанов! Вас ждут потрясающие виды на величественную гору, возможность подняться на канатной дороге и дегустация целебного нарзана, бьющего прямо из-под земли. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте» 5 1 отзыв

Анна Алоева Ваш гид в Нальчике Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 8 часов На чём проводится На автобусе 2000 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Приглашаем вас на незабываемое путешествие по живописным уголкам Приэльбрусья! Мы предлагаем вам возможность насладиться красотой кавказских гор, узнать об их истории и отдохнуть на свежем воздухе. Начнем наше путешествие с поляны Азау — одного из самых известных мест в Приэльбрусье. Здесь вы сможете насладиться потрясающими видами на горные вершины и великолепные пейзажи. Поляна является отличной отправной точкой для восхождений и прогулок по окрестностям. По желанию, вы можете воспользоваться фуникулером, который поднимет вас на высоту 2700 метров, открывая захватывающие виды на окрестности. Следующий пункт нашего маршрута — памятник первым покорителям Эльбруса. Этот монумент был установлен в честь альпинистов, которые впервые покорили вершину Эльбруса в 1874 году. Здесь вы сможете сделать памятные фотографии и узнать больше о смелых путешественниках, оставивших свой след в истории. Завершим наше путешествие на Поляне Нарзанов, известной своими целебными минеральными источниками. Здесь вы сможете попробовать нарзаны — уникальные воды с лечебными свойствами, а также насладиться живописными лугами и лесами вокруг.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Поляна Азау

Памятник первым покорителям Эльбруса

Поляна Нарзанов Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Канатная дорога: 2700 руб. /чел. Место начала и завершения? Проспект Ленина, 32 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.