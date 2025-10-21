Даже если у вас нет опыта в альпинизме, предгорья Эльбруса доступны для каждого! Мы с вами проедем по самому большому ущелью Северного Кавказа к высшей точке Европы и поднимемся по канатной дороге на высоту 3850 метров над уровнем моря, откуда перед вами раскинется незабываемый вид на горные вершины.
Описание экскурсии
Увлекательная экскурсия по ущельям Северного Кавказа
Приглашаем вас принять участие в незабываемом путешествии по самому большому ущелью Северного Кавказа. Этот захватывающий маршрут проходит вдоль бурной реки и ведет к самой высокой точке Европы — горе Эльбрус.
Путешествие к подножью Большого Кавказского хребта
Мы отправимся на микроавтобусе, который доставит нас к подножью величественного хребта. По дороге вы сможете насладиться потрясающими пейзажами, которые запомнятся надолго.
Восхождение на Эльбрус
После этого поднимемся по канатной дороге на высоту 3850 метров над уровнем моря. На Эльбрусе откроется вид, поразительный своей красотой и уникальностью, который просто невозможно описать словами. Вы ощутите величие природы и значимость этого места.
Волшебство ущелья Адыр-су
На обратном пути вас ожидает незабываемое приключение — мы остановимся, чтобы попробовать настоящий природный Нарзан. Этот целебный источник подарит вам заряд энергии и отличное настроение. Также мы заглянем в волшебное ущелье Адыр-су, где каждый уголок дышит магией природы.
Экзотические пейзажи и незабываемые виды;
Самая высокая точка Европы — Эльбрус;
Природный Нарзан — источник здоровья;
Ущелье Адыр-су — место удивительной природной красоты.
Не упустите возможность открыть для себя эту удивительную часть нашей страны. Путешествие подарит вам множество ярких впечатлений и эмоций!
По субботам в 8:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Баксанское ущелье и теснина
Поляна Азау
Гора Эльбрус и Большой Кавказский хребет
Поляна Нарзанов
Ущелье Адыр-су
Что включено
Транспортное и экскурсионное обслуживание
Страховка пассажиров
Что не входит в цену
Проезд по канатной дороге (1200-2800)
Питание (300-500)
Место начала и завершения?
Ул. Канукоева, 6
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
А
Асхаб
21 окт 2025
Было очень классно и интересно. Узнали много чего о Нальчике, начиналась наша поездка с маленькой экскурсии по Нальчику) Всю дорогу наш водитель нам все объяснял каждый шаг, каждое здание и читать дальше
его история. Увидели Эльбрус, покатались на канатке, вообщем не передать словами эмоции 🫠 На обратном пути домой делали остановки тоже на прекрасных местах, все объясняли там. Хочу сказать большое спасибо экскурсоводу Каральби, вообще не пожалели, что поехали! Обязательно ещё поедем.
Г
Гульшат
21 ноя 2022
В
Виктория
8 ноя 2022
А
Алексей
23 окт 2022
Яркая, веселая экскурсия с колоритным 💂🏼♀️ Радиком - просто огонь🔥🔥🔥 Всё было отлично! Спасибо!
В
Виталий
14 окт 2022
П
Павшинцева
12 окт 2022
К
Кожановы
9 окт 2022
А
Алексей
5 окт 2022
Очень колоритный и интересный гид, Радик, много и интересно рассказывал всю дорогу (случайно получилась мини экскурсия по Нальчику, заезжали в пару мест по дороге). При подъезде к подножию Эльбруса попали читать дальше
в ливень, который нас и сопровождал всё оставшееся время. Были 3 октября, попали в снег на второй базе канатки (3500). снегу по колено, холодно (-5), туманно, но всё равно очень величественно и красиво) ни пожалели ни мгновения, что поехали) спасибо за прекрасное приключение.
А
Алексей
2 окт 2022
Увидели предгорные и высокогорные районы КБР, поднимались на Чегет, узнали много интересного об истории республики, народные легенды.
Д
Дмитрий
30 сен 2022
О
Ольга
22 сен 2022
Отличная поездка, виды обалденные. Гид Каральби очень интересно рассказывал, не замолкал ни на минуту и рассказывал не только по теме экскурсии, но и в принципе о КБР, отвечал на все вопросы туристов. Ркомендую и экскурсию и гида.
И
Ирина
21 сен 2022
Экскурсия очень интересная Гид Кольраби очень интересно рассказывал. Организовано всё было хорошо
Е
Екатерина
14 сен 2022
Понравилось всё))) Эльбрус нас покорил. Гид умничка, интересно рассказывал, с чувством юмора. Не торопил, давал инструкцию понятно. Лично хотим его поблагодарить, и передаём привет Каральби)))