Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Что вас ожидает

День, полный впечатлений

Мы отправимся в дорогу рано утром, чтобы застать самые безоблачные часы. Позавтракаем в одном из предгорных сел горячими хычинами и ароматным кофе. Увидим эпичный памятник горскому воину, посвященный жертвам сразу двух войн: Гражданской и Великой Отечественной.

А дальше наш путь лежит через стену скалистого хребта, оберегающего эти места от непогоды. На маршруте вас ждут:

Загадочное озеро Гижгит — вы раскроете его тайны

Самый высокогорный город: он процветал в советские времена, а сейчас стал почти призраком

Памятник первовосходителям на Эльбрус, где вы познакомитесь с летописью восхождений и узнаете имена героев

Дегустация «богатырской» воды — я расскажу, что такое настоящий нарзан!

Вершина программы

На канатной дороге мы поднимемся к подножию Эльбруса и проведем несколько часов на высоте 3500-3850 метров над уровнем моря 🌊 — не найти слов для описания красоты этих гор ⛰️, приезжайте и посмотрите сами!

Уже внизу нас ждет обед на поляне Чегет в одном из лучших ресторанов балкарской кухни 🥧. А после — легкий трекинг по экотропе вдоль реки, новые ракурсы и ландшафты.

Организационные детали

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды

С собой возьмите паспорт, для поездки выбирайте удобную обувь и теплую одежду: в горах ⛰️ даже летом лежит снег

В стоимость включено:

Трансфер и экскурсионно-экологические сборы

Фотосопровождение во время экскурсии 🧭 (съемка на качественный телефон с пересылкой на watsapp, telegram)

Кофе-брейк и перекус хычинами.

Отдельно оплачиваются: