Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

День, полный впечатлений Мы отправимся в дорогу рано утром, чтобы застать самые безоблачные часы. Позавтракаем в одном из предгорных сел горячими хычинами и ароматным кофе. Увидим эпичный памятник горскому воину, посвященный жертвам сразу двух войн: Гражданской и Великой Отечественной. А дальше наш путь лежит через стену скалистого хребта, оберегающего эти места от непогоды. На маршруте вас ждут:
Загадочное озеро Гижгит — вы раскроете его тайны
Самый высокогорный город: он процветал в советские времена, а сейчас стал почти призраком
Памятник первовосходителям на Эльбрус, где вы познакомитесь с летописью восхождений и узнаете имена героев
Дегустация «богатырской» воды — я расскажу, что такое настоящий нарзан!
Вершина программы На канатной дороге мы поднимемся к подножию Эльбруса и проведем несколько часов на высоте 3500-3850 метров над уровнем моря 🌊 — не найти слов для описания красоты этих гор ⛰️, приезжайте и посмотрите сами! Уже внизу нас ждет обед на поляне Чегет в одном из лучших ресторанов балкарской кухни 🥧. А после — легкий трекинг по экотропе вдоль реки, новые ракурсы и ландшафты.
Организационные детали
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды
С собой возьмите паспорт, для поездки выбирайте удобную обувь и теплую одежду: в горах ⛰️ даже летом лежит снег
В стоимость включено:
Трансфер и экскурсионно-экологические сборы
Фотосопровождение во время экскурсии 🧭 (съемка на качественный телефон с пересылкой на watsapp, telegram)
Кофе-брейк и перекус хычинами.
Отдельно оплачиваются:
Билеты 🎫 на канатную дорогу для себя и для гида — 800 руб. /чел.
Обед — 600-800 руб. /чел.
По желанию, фотосессия 📷 на профессиональную камеру (от 5000 руб. за день, детали уточняйте в переписке). После обработки фотографий я пришлю вам снимки в течение 5 дней.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет! Я Алексей, и я покажу вам настоящий Кавказ. Мне 40 лет, в душе я музыкант. Работаю вместе с командой гидов, таких же влюбленных в горы — будем рады поделиться этим большим чувствовм с вами. О концепции наших путешествий: Нива и Уаз — это не про нас! Только внедорожники, в которых будет вам комфортно (например Hyundai santa fe). Экскурсии проводитм в формате диалога — никаких монотонных, скучных рассказов, под которые так хорошо спится в экскурсионном автобусе;) Только факты и все самое интересное именно для вас! Ну что, поехали!?