Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нальчика

Путешествие по Приэльбрусью

Отправиться к могучему Эльбрусу и озеру Гижгит, увидеть город-призрак и совершить легкий трекинг

Алексей
Алексей – представитель из Нальчика
В этой программе — все разнообразие горных ландшафтов! Вы полюбуетесь снежными вершинами, впечатлитесь фантастическими пейзажами у озера Гижгит, а по пути насладитесь оттенками зеленых склонов.

Эту красоту я дополню рассказами из истории 📖 нашего края и щедро поделюсь легендами.

А еще вы попробуете целебной воды и приобщитесь к балкарской кухне 🥧.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью

Что вас ожидает

День, полный впечатлений
Мы отправимся в дорогу рано утром, чтобы застать самые безоблачные часы. Позавтракаем в одном из предгорных сел горячими хычинами и ароматным кофе. Увидим эпичный памятник горскому воину, посвященный жертвам сразу двух войн: Гражданской и Великой Отечественной.
А дальше наш путь лежит через стену скалистого хребта, оберегающего эти места от непогоды. На маршруте вас ждут:

  • Загадочное озеро Гижгит — вы раскроете его тайны
  • Самый высокогорный город: он процветал в советские времена, а сейчас стал почти призраком
  • Памятник первовосходителям на Эльбрус, где вы познакомитесь с летописью восхождений и узнаете имена героев
  • Дегустация «богатырской» воды — я расскажу, что такое настоящий нарзан!

Вершина программы
На канатной дороге мы поднимемся к подножию Эльбруса и проведем несколько часов на высоте 3500-3850 метров над уровнем моря 🌊 — не найти слов для описания красоты этих гор ⛰️, приезжайте и посмотрите сами!
Уже внизу нас ждет обед на поляне Чегет в одном из лучших ресторанов балкарской кухни 🥧. А после — легкий трекинг по экотропе вдоль реки, новые ракурсы и ландшафты.

Организационные детали

  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • С собой возьмите паспорт, для поездки выбирайте удобную обувь и теплую одежду: в горах ⛰️ даже летом лежит снег

В стоимость включено:

  • Трансфер и экскурсионно-экологические сборы
  • Фотосопровождение во время экскурсии 🧭 (съемка на качественный телефон с пересылкой на watsapp, telegram)
  • Кофе-брейк и перекус хычинами.

Отдельно оплачиваются:

  • Билеты 🎫 на канатную дорогу для себя и для гида — 800 руб. /чел.
  • Обед — 600-800 руб. /чел.
  • По желанию, фотосессия 📷 на профессиональную камеру (от 5000 руб. за день, детали уточняйте в переписке). После обработки фотографий я пришлю вам снимки в течение 5 дней.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью
Путешествие по Приэльбрусью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Привет! Я Алексей, и я покажу вам настоящий Кавказ. Мне 40 лет, в душе я музыкант. Работаю вместе с командой гидов, таких же влюбленных в горы — будем рады поделиться этим большим чувствовм с вами. О концепции наших путешествий: Нива и Уаз — это не про нас! Только внедорожники, в которых будет вам комфортно (например Hyundai santa fe). Экскурсии проводитм в формате диалога — никаких монотонных, скучных рассказов, под которые так хорошо спится в экскурсионном автобусе;) Только факты и все самое интересное именно для вас! Ну что, поехали!?
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