С нами вы откроете для себя знаковые памятники природы и самые аутентичные уголки Кавказа. А ещё увидите их под необычным ракурсом и в новом свете. Во время поездки к одной из достопримечательностей края гид расскажет интересные факты о природе, традициях и обычаях Кавказа. А профессиональный фотограф запечатлеет лучшие моменты.

Описание

Что вас ожидает

Ваше творческое начало

Перед встречей мы обсудим, в каких местах вы хотите побывать и в какое время суток — утром или вечером. Также поможем определиться с концепцией фотосессии и подскажем, где стоит сфотографироваться в ярком струящемся платье, а где — в походной одежде. В любом случае, вы получите фотографии, которые отразят именно ваш характер. Это будут все удачные снимки в цветокоррекции, а также 5 фотографий на выбор в глубокой ретуши.

Едем в горы!

Из Нальчика вас заберёт гид-водитель. По пути вы узнаете много нового и интересного про Кабардино-Балкарию. А чтобы вы не замёрзли в горах, мы позаботимся о термосе с травяным чаем, пледе и тёплой одежде. Планирование и логистику мы берём на себя — вам нужно только определиться с локацией:

— Балкарский язык тролля (Безенги): утёс на высоте 70 метров над обрывом с эпохальными видами. Внизу располагается заброшенный аул Хулам с многовековой историей, а неподалеку расположился феодальный замок 13 века. Также в локации есть качели над обрывом в 400 метров и с видом на Безенгийскую стену.

— Суканская теснина, величественный массив Метеген и невероятный Суган. Такие фотографии будут только у вас: россыпь невероятных розовых камней (и это не преувеличение), панорамные виды на заснеженные пики.

— Пиковая точка перевала Актопрак. Невероятная коллекция природных фотозон. Здесь снимались фильмы «Земля Санникова», «Последний богатырь» и множество передач про туризм. С перевала открывается вид на самую высокую точку скалистого хребта Кавказа — гору Аккая.

— Бирюзовое озеро Гижгит, идеальное место для романтической или семейной фотосессии. Зимой прозрачный бирюзовый лёд, как на Байкале, летом цветущие луга и горы на горизонте. Над озером возвышается плато Инал и гора Науджидза.

Два часа — десятки снимков!

Фотосессию проводит профессиональный фотограф, специализирующийся на семейных и креативных съёмках. За дополнительную плату можно дополнить свой образ эффектными деталями: длинный шифон трёх цветов, национальные наряды, лошади, цветной дым и др.

Организационные детали