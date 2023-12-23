Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Индивидуальная фото-прогулка в Нальчике

Взглянуть на Кабардино-Балкарию с оригинальных ракурсов и запечатлеть эмоции на красочных снимках

С нами вы откроете для себя знаковые памятники природы и самые аутентичные уголки Кавказа. А ещё увидите их под необычным ракурсом и в новом свете.

Во время поездки к одной из достопримечательностей края гид расскажет интересные факты о природе, традициях и обычаях Кавказа. А профессиональный фотограф запечатлеет лучшие моменты.
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Ближайшие даты:
23
дек
24
дек
30
дек
31
дек
7
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13
янв
14
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даты

Описание

Что вас ожидает

Ваше творческое начало

Перед встречей мы обсудим, в каких местах вы хотите побывать и в какое время суток — утром или вечером. Также поможем определиться с концепцией фотосессии и подскажем, где стоит сфотографироваться в ярком струящемся платье, а где — в походной одежде. В любом случае, вы получите фотографии, которые отразят именно ваш характер. Это будут все удачные снимки в цветокоррекции, а также 5 фотографий на выбор в глубокой ретуши.

Едем в горы!

Из Нальчика вас заберёт гид-водитель. По пути вы узнаете много нового и интересного про Кабардино-Балкарию. А чтобы вы не замёрзли в горах, мы позаботимся о термосе с травяным чаем, пледе и тёплой одежде. Планирование и логистику мы берём на себя — вам нужно только определиться с локацией:
Балкарский язык тролля (Безенги): утёс на высоте 70 метров над обрывом с эпохальными видами. Внизу располагается заброшенный аул Хулам с многовековой историей, а неподалеку расположился феодальный замок 13 века. Также в локации есть качели над обрывом в 400 метров и с видом на Безенгийскую стену.
Суканская теснина, величественный массив Метеген и невероятный Суган. Такие фотографии будут только у вас: россыпь невероятных розовых камней (и это не преувеличение), панорамные виды на заснеженные пики.
Пиковая точка перевала Актопрак. Невероятная коллекция природных фотозон. Здесь снимались фильмы «Земля Санникова», «Последний богатырь» и множество передач про туризм. С перевала открывается вид на самую высокую точку скалистого хребта Кавказа — гору Аккая.
Бирюзовое озеро Гижгит, идеальное место для романтической или семейной фотосессии. Зимой прозрачный бирюзовый лёд, как на Байкале, летом цветущие луга и горы на горизонте. Над озером возвышается плато Инал и гора Науджидза.

Два часа — десятки снимков!

Фотосессию проводит профессиональный фотограф, специализирующийся на семейных и креативных съёмках. За дополнительную плату можно дополнить свой образ эффектными деталями: длинный шифон трёх цветов, национальные наряды, лошади, цветной дым и др.

Организационные детали

  • В поездке вас будет сопровождать один из гидов-водителей нашей команды, а на месте встретит фотограф
  • Время начала экскурсии зависит от времени года: ориентируемся на часы наступления рассвета и заката. В это время получаются самые эффектные снимки
  • Возьмите свои аксессуары и принадлежности для макияжа

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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