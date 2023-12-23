Взглянуть на Кабардино-Балкарию с оригинальных ракурсов и запечатлеть эмоции на красочных снимках
Во время поездки к одной из достопримечательностей края гид расскажет интересные факты о природе, традициях и обычаях Кавказа. А профессиональный фотограф запечатлеет лучшие моменты.
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Описание
Что вас ожидает
Ваше творческое начало
Перед встречей мы обсудим, в каких местах вы хотите побывать и в какое время суток — утром или вечером. Также поможем определиться с концепцией фотосессии и подскажем, где стоит сфотографироваться в ярком струящемся платье, а где — в походной одежде. В любом случае, вы получите фотографии, которые отразят именно ваш характер. Это будут все удачные снимки в цветокоррекции, а также 5 фотографий на выбор в глубокой ретуши.
Едем в горы!
Из Нальчика вас заберёт гид-водитель. По пути вы узнаете много нового и интересного про Кабардино-Балкарию. А чтобы вы не замёрзли в горах, мы позаботимся о термосе с травяным чаем, пледе и тёплой одежде. Планирование и логистику мы берём на себя — вам нужно только определиться с локацией:
— Балкарский язык тролля (Безенги): утёс на высоте 70 метров над обрывом с эпохальными видами. Внизу располагается заброшенный аул Хулам с многовековой историей, а неподалеку расположился феодальный замок 13 века. Также в локации есть качели над обрывом в 400 метров и с видом на Безенгийскую стену.
— Суканская теснина, величественный массив Метеген и невероятный Суган. Такие фотографии будут только у вас: россыпь невероятных розовых камней (и это не преувеличение), панорамные виды на заснеженные пики.
— Пиковая точка перевала Актопрак. Невероятная коллекция природных фотозон. Здесь снимались фильмы «Земля Санникова», «Последний богатырь» и множество передач про туризм. С перевала открывается вид на самую высокую точку скалистого хребта Кавказа — гору Аккая.
— Бирюзовое озеро Гижгит, идеальное место для романтической или семейной фотосессии. Зимой прозрачный бирюзовый лёд, как на Байкале, летом цветущие луга и горы на горизонте. Над озером возвышается плато Инал и гора Науджидза.
Два часа — десятки снимков!
Фотосессию проводит профессиональный фотограф, специализирующийся на семейных и креативных съёмках. За дополнительную плату можно дополнить свой образ эффектными деталями: длинный шифон трёх цветов, национальные наряды, лошади, цветной дым и др.
Организационные детали
- В поездке вас будет сопровождать один из гидов-водителей нашей команды, а на месте встретит фотограф
- Время начала экскурсии зависит от времени года: ориентируемся на часы наступления рассвета и заката. В это время получаются самые эффектные снимки
- Возьмите свои аксессуары и принадлежности для макияжа
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.