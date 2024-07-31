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издалека, чтобы к нему подойти надо брать 2х дневный тур). Впечатляет все: виды, сама дорога, природа, а особенно пикник у подножия вулкана запомнится надолго. А еще суслики 😁 есть полянки, где их десятки, милота, одно удовольствие за ними наблюдать. Попробуете газировку, выходящую из-под земли…. Вообщем, надо однозначно ехать! 👍