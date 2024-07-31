Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Нальчику

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Нальчике, цены от 4 038 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Чегемское ущелье на внедорожнике
На машине
Джиппинг
15 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
«Летом они окружены травами и цветами, а зимой застывают и превращаются в глыбы льда, создавая атмосферу волшебной сказки»
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия на Гордый Эльбрус из Нальчика
скидка
5%
21 отзыв
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия на Гордый Эльбрус из Нальчика
Начало: Https://yandex. ru/maps/-/CDGDzZ1K
«Что бывает зимой и летом одним цветом — знает каждый карапуз и только те, кто видел седоглавый Эльбрус, скажут, что это не только елка»
Расписание: каждый день
Завтра в 07:30
11 авг в 07:30
42504 038 за человека
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
На машине
6 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Взглянуть на Кабардино-Балкарию с оригинальных ракурсов и запечатлеть эмоции на красочных снимках
«Зимой прозрачный бирюзовый лёд, как на Байкале, летом цветущие луга и горы на горизонте»
24 авг в 08:00
25 авг в 14:00
25 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • в
    вера
    31 июля 2024
    Чегемское ущелье на внедорожнике
    Незабываемые впечатления остались у нас от этой экскурсии. Спасибо большое нашему гиду Александру, фанату, профессионалу своего дела. Мы побывали в
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    таких местах, где нельзя было бы побывать с групповой экскурсией, увидели прекрасные места, от которых захватывало дух. Ещё раз огромное спасибо нашему гиду за прекрасно проведенное время.

  • Ю
    Юлия
    26 июля 2024
    Экскурсия на Гордый Эльбрус из Нальчика
    Очень понравился тур, отличный гид! Очень интересно подана информация, поездка прошла безопасно. Бонусом от гида посетили дополнительные локация! Эльбрус величественный, времени дано достаточно чтоб везде успеть. Однозначно рекомендую!
  • В
    Владимир
    23 июля 2024
    Экскурсия на Гордый Эльбрус из Нальчика
    Замечательный экскурсовод Денис, интересная история города Тырнауз. Удобный автомобиль и чудесные виды из окна!
  • Н
    Нина
    30 апреля 2024
    Чегемское ущелье на внедорожнике
    Всё было замечательно-природа, гид, погода. Если бы можно было, я бы поставила 10 звезд за то удовольствие, которое мы получили от экскурсии с Александром!!! Огромное спасибо Александру!!!!
  • Е
    Елена
    21 июля 2023
    Чегемское ущелье на внедорожнике
    Ездили 21 июля. СУПЕР!!! Увидели все, что заявлено и даже больше. Спасибо гиду Анне 🤗(но учтите, что ледник Шаурту виден
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    издалека, чтобы к нему подойти надо брать 2х дневный тур). Впечатляет все: виды, сама дорога, природа, а особенно пикник у подножия вулкана запомнится надолго. А еще суслики 😁 есть полянки, где их десятки, милота, одно удовольствие за ними наблюдать. Попробуете газировку, выходящую из-под земли…. Вообщем, надо однозначно ехать! 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Зимние»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Гижгит
  9. Долина Нарзанов
  10. Джилы-су
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в августе 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 4 038 до 25 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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