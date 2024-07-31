13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
«Летом они окружены травами и цветами, а зимой застывают и превращаются в глыбы льда, создавая атмосферу волшебной сказки»
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия на Гордый Эльбрус из Нальчика
Начало: Https://yandex. ru/maps/-/CDGDzZ1K
«Что бывает зимой и летом одним цветом — знает каждый карапуз и только те, кто видел седоглавый Эльбрус, скажут, что это не только елка»
Расписание: каждый день
Завтра в 07:30
11 авг в 07:30
42504 038₽ за человека
6 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Взглянуть на Кабардино-Балкарию с оригинальных ракурсов и запечатлеть эмоции на красочных снимках
«Зимой прозрачный бирюзовый лёд, как на Байкале, летом цветущие луга и горы на горизонте»
24 авг в 08:00
25 авг в 14:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ввера31 июля 2024Незабываемые впечатления остались у нас от этой экскурсии. Спасибо большое нашему гиду Александру, фанату, профессионалу своего дела. Мы побывали в
- ЮЮлия26 июля 2024Очень понравился тур, отличный гид! Очень интересно подана информация, поездка прошла безопасно. Бонусом от гида посетили дополнительные локация! Эльбрус величественный, времени дано достаточно чтоб везде успеть. Однозначно рекомендую!
- ВВладимир23 июля 2024Замечательный экскурсовод Денис, интересная история города Тырнауз. Удобный автомобиль и чудесные виды из окна!
- ННина30 апреля 2024Всё было замечательно-природа, гид, погода. Если бы можно было, я бы поставила 10 звезд за то удовольствие, которое мы получили от экскурсии с Александром!!! Огромное спасибо Александру!!!!
- ЕЕлена21 июля 2023Ездили 21 июля. СУПЕР!!! Увидели все, что заявлено и даже больше. Спасибо гиду Анне 🤗(но учтите, что ледник Шаурту виден
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Зимние»
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