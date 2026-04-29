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Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце

Хуламо-Безенгийское ущелье, Язык тролля, Мохнатый водопад, крепость Жабо-Кала
Горы меняют людей, здесь проще собраться с мыслями и забыть о проблемах.

Для меня горы Кабардино-Балкарии — неиссякаемый источник вдохновения, и я хочу показать вам их красоту и величие. Вы посетите ущелье с шестью пятитысячниками и в течение дня взглянете на него с разных ракурсов. По пути я расскажу об истории края и наших обычаях, угощу травяным чаем.
5
134 отзыва
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце

Описание экскурсии

Хуламо-Безенгийское ущелье

Перед вами предстанет одно из самых суровых и неприступных ущелий Кавказа. В природной цитадели возвышается шесть из восьми гор-пятитысячников Кавказа. Среди исполинов в ясную погоду вы увидите вторую по высоте вершину и один из крупнейших ледников Европы — Дыхтау. Само ущелье усыпано водопадами, древними постройками и башнями.

Язык тролля

Вы подниметесь на высоту более 2000 метров и увидите руины смотровой башни аула Хулам. Отсюда открывается лучшая панорама на горы ущелья. В этом атмосферном месте устроим привал — вы попробуете самые вкусные высокогорные хычины с ароматным чаем или натуральным кофе.

Мохнатый водопад (Тыжынты)

Такое название он получил благодаря пушистому мху, по которому стекают ручейки водопада. Подножье выложено ступеньками — по ним вы сможете подняться. А ещё здесь непременно стоит отведать безупречно чистую воду — она вытекает прямо из скалы.

Крепость Жабо-Кала, или замок Людоеда

Также вы познакомитесь с историей сооружения 12-13 века, построенного из кусков скалы, на которой он и стоит. Вы узнаете о княжеском роде Жабоевых, владевшем замком. И откроете панорамный вид на Хуламо-Безенгийское ущелье.

🏞 Всё путешествие вас будут сопровождать пейзажи, которые не перестают восхищать даже местных жителей. Я подскажу лучшие ракурсы для фото. Комфортное, аккуратное и безопасное вождение гарантирую.

Организационные детали

  • В стоимость этой экскурсии включено: трансфер и экскурсионное сопровождение, горный чай или молотый кофе
  • Дополнительные расходы: питание
  • С собой обязательно возьмите тёплые вещи (даже летом) и солнечные очки, а также позаботьтесь об удобной обуви для прогулок.
  • Посещение термальных источников — 600 ₽ с чел. (возьмите с собой вещи для купания, полотенце и наличные)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2200 туристов
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 134 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
Дата посещения: 27 апр 2026
Огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Посетили Верхнию Балкарию, Язык Троля фантастический вид, с гидом Азаматом. Поездка была легкой и непринужденной, материал подавался очень доступно, очень внимательный гид. Машина комфортабельная, водитель профессионал. Обязательно закажем другие экскурсии у вас!» Диляра
Огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Посетили Верхнию Балкарию, Язык Троля фантастический вид, с гидом
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Д
Дата посещения: 13 июн 2026
Большое спасибо за экскурсию! Были 13 июня, проездили и прошли очень много) Супер интересный гид, помог нам скорректировать план, чтобы успели максимум, рассказал множество интереснейших историй, показал интереснейшие локации (даже те,которые изначально не планировались,но были по пути, так что везде успели). Остались яркие и приятнейшие впечатления,спасибо!
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Е
Дата посещения: 31 мая 2026
Были на экскурсии с Альбертом.Самый лучший экскурсовод из тех с кем приходилось встречаться,а мне есть с кем сравнивать. Выбирайте его! Не пожалеете!
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Быкова
Кабардино-Балкария действительно осталась в нашем сердце навсегда!! Раньше я скептически относилась к экскурсиям, потому что обычно это скучно)) НО эта экскурсия была великолепная! Наш гид Руслан так интересно рассказывал и
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про сам хребет, и историю коренных народов от их появления до наших дней! Это очень интересно! Помимо этого Руслан так классно фотографировал и подсказал откуда сделать наиболее эффектные фото! Хуламо-Безенгийское ущелье очень красивое место со своими аутентичными названиями и интересными легендами! Камера телефона не передает насколько красивая здесь природа! Всем советую лично посмотреть эту красоту!

Кабардино-Балкария действительно осталась в нашем сердце навсегда!! Раньше я скептически относилась к экскурсиям, потому что обычно
Кабардино-Балкария действительно осталась в нашем сердце навсегда!! Раньше я скептически относилась к экскурсиям, потому что обычно
Кабардино-Балкария действительно осталась в нашем сердце навсегда!! Раньше я скептически относилась к экскурсиям, потому что обычно
Кабардино-Балкария действительно осталась в нашем сердце навсегда!! Раньше я скептически относилась к экскурсиям, потому что обычно
Кабардино-Балкария действительно осталась в нашем сердце навсегда!! Раньше я скептически относилась к экскурсиям, потому что обычно
Кабардино-Балкария действительно осталась в нашем сердце навсегда!! Раньше я скептически относилась к экскурсиям, потому что обычно
Кабардино-Балкария действительно осталась в нашем сердце навсегда!! Раньше я скептически относилась к экскурсиям, потому что обычно
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А
Остались в полном восторге от экскурсии! Всё было организовано на высшем уровне. Отдельная благодарность организатору Альберту — всё прошло четко, без каких-либо накладок. Огромное спасибо нашему ЛУЧШЕМУ гиду Азамату за интересный рассказ, отличную подачу материала и атмосферу на протяжении всей поездки. Транспорт был очень комфортным, сервис — на высоте. Маршрут невероятно красивый, впечатлений осталось море. Однозначно рекомендуем эту экскурсию!
Остались в полном восторге от экскурсии! Всё было организовано на высшем уровне. Отдельная благодарность организатору Альберту
Остались в полном восторге от экскурсии! Всё было организовано на высшем уровне. Отдельная благодарность организатору Альберту
Остались в полном восторге от экскурсии! Всё было организовано на высшем уровне. Отдельная благодарность организатору Альберту
Остались в полном восторге от экскурсии! Всё было организовано на высшем уровне. Отдельная благодарность организатору Альберту
Остались в полном восторге от экскурсии! Всё было организовано на высшем уровне. Отдельная благодарность организатору Альберту
Остались в полном восторге от экскурсии! Всё было организовано на высшем уровне. Отдельная благодарность организатору Альберту
Остались в полном восторге от экскурсии! Всё было организовано на высшем уровне. Отдельная благодарность организатору Альберту
Остались в полном восторге от экскурсии! Всё было организовано на высшем уровне. Отдельная благодарность организатору Альберту+2
Остались в полном восторге от экскурсии! Всё было организовано на высшем уровне. Отдельная благодарность организатору Альберту
Остались в полном восторге от экскурсии! Всё было организовано на высшем уровне. Отдельная благодарность организатору Альберту
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Г
Добрый день, уважаемы путешественники! Заказывали у Альберта, представителя команды гидов, на Tripster экскурсию по Безенгийскому ущелью, на Язык тролля.
После заказа сразу же получили обратную связь по поводу проведения экскурсии.
У нас
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был прекрасный гид - Астемир. Человек с отличной эрудицией, невероятным чувством юмора и подходом к работе, Весь маршрут от отеля до локаций он рассказывал про историю Кабардино-Балкарской республики, про формирование языков, происхождение народов, про важные вехи в истории республики, а так же про места, которые посещали. Мы сразу нашли общий язык, а так же общие темы. Так как мы поднимались в горы, Астемир следил за самочувствием, чтобы никому не стало плохо.
Всю дорогу нас сопровождали невероятные виды, от которых невозможно было оторваться. Нам очень повезло с погодой, удалось застать чистое небо и увидеть Безенгийскую стену. Рядом с Языком тролля расположено кафе, где мы пробовали самые вкусные хычины за всю поездку.
Так как не было купальных пренадлежностей, попросили изменить маршрут и вместо термальных источников, посетить Верхнюю Балкарию, что без проблем получилось.

Добрый день, уважаемы путешественники! Заказывали у Альберта, представителя команды гидов, на Tripster экскурсию по Безенгийскому ущелью,
Добрый день, уважаемы путешественники! Заказывали у Альберта, представителя команды гидов, на Tripster экскурсию по Безенгийскому ущелью,
Добрый день, уважаемы путешественники! Заказывали у Альберта, представителя команды гидов, на Tripster экскурсию по Безенгийскому ущелью,
Добрый день, уважаемы путешественники! Заказывали у Альберта, представителя команды гидов, на Tripster экскурсию по Безенгийскому ущелью,
Добрый день, уважаемы путешественники! Заказывали у Альберта, представителя команды гидов, на Tripster экскурсию по Безенгийскому ущелью,
Добрый день, уважаемы путешественники! Заказывали у Альберта, представителя команды гидов, на Tripster экскурсию по Безенгийскому ущелью,
Добрый день, уважаемы путешественники! Заказывали у Альберта, представителя команды гидов, на Tripster экскурсию по Безенгийскому ущелью,
Добрый день, уважаемы путешественники! Заказывали у Альберта, представителя команды гидов, на Tripster экскурсию по Безенгийскому ущелью,+4
Добрый день, уважаемы путешественники! Заказывали у Альберта, представителя команды гидов, на Tripster экскурсию по Безенгийскому ущелью,
Добрый день, уважаемы путешественники! Заказывали у Альберта, представителя команды гидов, на Tripster экскурсию по Безенгийскому ущелью,
Добрый день, уважаемы путешественники! Заказывали у Альберта, представителя команды гидов, на Tripster экскурсию по Безенгийскому ущелью,
Добрый день, уважаемы путешественники! Заказывали у Альберта, представителя команды гидов, на Tripster экскурсию по Безенгийскому ущелью,
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