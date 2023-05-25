Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце

Хуламо-Безенгийское ущелье, Язык тролля, Мохнатый водопад, крепость Жабо-Кала и термальные источники

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Горы меняют людей, здесь проще собраться с мыслями и забыть о проблемах.

Для меня горы Кабардино-Балкарии — неиссякаемый источник вдохновения, и я хочу показать вам их красоту и величие. Вы посетите ущелье с шестью пятитысячниками и в течение дня взглянете на него с разных ракурсов. По пути я расскажу об истории края и наших обычаях, угощу травяным чаем. А в конце отвезу на источники в Аушигер.
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
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Описание

Что вас ожидает

Хуламо-Безенгийское ущелье

Перед вами предстанет одно из самых суровых и неприступных ущелий Кавказа. В природной цитадели возвышается шесть из восьми гор-пятитысячников Кавказа. Среди исполинов в ясную погоду вы увидите вторую по высоте вершину и один из крупнейших ледников Европы — Дыхтау. Само ущелье усыпано водопадами, древними постройками и башнями.

Язык тролля

Вы подниметесь на высоту более 2000 метров и увидите руины смотровой башни аула Хулам. Отсюда открывается лучшая панорама на горы ущелья. В этом атмосферном месте устроим привал — вы попробуете самые вкусные высокогорные хычины с ароматным чаем или натуральным кофе.

Мохнатый водопад (Тыжынты)

Такое название он получил благодаря пушистому мху, по которому стекают ручейки водопада. Подножье выложено ступеньками — по ним вы сможете подняться. А ещё здесь непременно стоит отведать безупречно чистую воду — она вытекает прямо из скалы.

Крепость Жабо-Кала, или замок Людоеда

Также вы познакомитесь с историей сооружения12-13 века, построенного из кусков скалы, на которой он и стоит. Вы узнаете о княжеском роде Жабоевых, владевшем замком. И откроете панорамный вид на Хуламо-Безенгийское ущелье.

Горячие источники в Аушигере

В завершение мы отправимся на целебные термальные источники. Купаться там комфортно в любую погоду, даже в дождь и снег. А вода по своему составу считается одной из лучших в Кабардино-Балкарии. Сюда приезжают лечить артрит, кожные заболевания и болезни суставов.

🏞 Всё путешествие вас будут сопровождать пейзажи, которые не перестают восхищать даже местных жителей. Я подскажу лучшие ракурсы для фото. Комфортное, аккуратное и безопасное вождение гарантирую.

Организационные детали

  • В стоимость этой экскурсии включено: трансфер и экскурсионное сопровождение, горный чай или молотый кофе
  • Дополнительные расходы: посещение термальных источников (200 руб. /человека) и питание
  • С собой обязательно возьмите тёплые вещи (даже летом) и солнечные очки, а также позаботьтесь об удобной обуви для прогулок

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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