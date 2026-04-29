Горы меняют людей, здесь проще собраться с мыслями и забыть о проблемах. Для меня горы Кабардино-Балкарии — неиссякаемый источник вдохновения, и я хочу показать вам их красоту и величие. Вы посетите ущелье с шестью пятитысячниками и в течение дня взглянете на него с разных ракурсов. По пути я расскажу об истории края и наших обычаях, угощу травяным чаем.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Хуламо-Безенгийское ущелье

Перед вами предстанет одно из самых суровых и неприступных ущелий Кавказа. В природной цитадели возвышается шесть из восьми гор-пятитысячников Кавказа. Среди исполинов в ясную погоду вы увидите вторую по высоте вершину и один из крупнейших ледников Европы — Дыхтау. Само ущелье усыпано водопадами, древними постройками и башнями.

Язык тролля

Вы подниметесь на высоту более 2000 метров и увидите руины смотровой башни аула Хулам. Отсюда открывается лучшая панорама на горы ущелья. В этом атмосферном месте устроим привал — вы попробуете самые вкусные высокогорные хычины с ароматным чаем или натуральным кофе.

Мохнатый водопад (Тыжынты)

Такое название он получил благодаря пушистому мху, по которому стекают ручейки водопада. Подножье выложено ступеньками — по ним вы сможете подняться. А ещё здесь непременно стоит отведать безупречно чистую воду — она вытекает прямо из скалы.

Крепость Жабо-Кала, или замок Людоеда

Также вы познакомитесь с историей сооружения 12-13 века, построенного из кусков скалы, на которой он и стоит. Вы узнаете о княжеском роде Жабоевых, владевшем замком. И откроете панорамный вид на Хуламо-Безенгийское ущелье.

🏞 Всё путешествие вас будут сопровождать пейзажи, которые не перестают восхищать даже местных жителей. Я подскажу лучшие ракурсы для фото. Комфортное, аккуратное и безопасное вождение гарантирую.

Организационные детали