Для меня горы Кабардино-Балкарии — неиссякаемый источник вдохновения, и я хочу показать вам их красоту и величие. Вы посетите ущелье с шестью пятитысячниками и в течение дня взглянете на него с разных ракурсов. По пути я расскажу об истории края и наших обычаях, угощу травяным чаем.
Описание экскурсии
Хуламо-Безенгийское ущелье
Перед вами предстанет одно из самых суровых и неприступных ущелий Кавказа. В природной цитадели возвышается шесть из восьми гор-пятитысячников Кавказа. Среди исполинов в ясную погоду вы увидите вторую по высоте вершину и один из крупнейших ледников Европы — Дыхтау. Само ущелье усыпано водопадами, древними постройками и башнями.
Язык тролля
Вы подниметесь на высоту более 2000 метров и увидите руины смотровой башни аула Хулам. Отсюда открывается лучшая панорама на горы ущелья. В этом атмосферном месте устроим привал — вы попробуете самые вкусные высокогорные хычины с ароматным чаем или натуральным кофе.
Мохнатый водопад (Тыжынты)
Такое название он получил благодаря пушистому мху, по которому стекают ручейки водопада. Подножье выложено ступеньками — по ним вы сможете подняться. А ещё здесь непременно стоит отведать безупречно чистую воду — она вытекает прямо из скалы.
Крепость Жабо-Кала, или замок Людоеда
Также вы познакомитесь с историей сооружения 12-13 века, построенного из кусков скалы, на которой он и стоит. Вы узнаете о княжеском роде Жабоевых, владевшем замком. И откроете панорамный вид на Хуламо-Безенгийское ущелье.
🏞 Всё путешествие вас будут сопровождать пейзажи, которые не перестают восхищать даже местных жителей. Я подскажу лучшие ракурсы для фото. Комфортное, аккуратное и безопасное вождение гарантирую.
Организационные детали
- В стоимость этой экскурсии включено: трансфер и экскурсионное сопровождение, горный чай или молотый кофе
- Дополнительные расходы: питание
- С собой обязательно возьмите тёплые вещи (даже летом) и солнечные очки, а также позаботьтесь об удобной обуви для прогулок.
- Посещение термальных источников — 600 ₽ с чел. (возьмите с собой вещи для купания, полотенце и наличные)
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