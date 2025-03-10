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маршруту. С погодой нам повезло, было солнечно. В это время еще не сезон и на главных локациях мы были практически одни 😍 всем советую взять эту экскурсию!!! Михаил не просто рассказывает, он влюбляет тебя в это место. И с любовью рассказывает об этих местах. Как бонус, получили чудесные фотографии в хорошем качестве