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Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка в Нальчике: от Языка Тролля до горных вершин
Погрузитесь в мир кавказских пейзажей с индивидуальной фото-прогулкой, где каждый кадр - шедевр
Начало: В пределах города Нальчик. Назначает клиент
«В этих фантастических декорациях проведём фотосессию»
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
10 800 ₽
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Смотри в оба: ищем и фотографируем птиц в Нальчике
Прогулка по горе Малая Кизиловка и бёрдвотчинг
Начало: У озера Трек
«Каждый участник сможет попробовать себя в качестве наблюдателя и фотографа дикой природы, рассматривая птиц через дальнофокусный телеобъектив Tamron 150-600мм»
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Взглянуть на Кабардино-Балкарию с оригинальных ракурсов и запечатлеть эмоции на красочных снимках
«Также поможем определиться с концепцией фотосессии и подскажем, где стоит сфотографироваться в ярком струящемся платье, а где — в походной одежде»
22 мар в 08:00
23 мар в 14:00
25 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина10 марта 2025Наша поездка была 01.03. В этом году февраль был снежный. Гид нас встретил во время и провел экскурсию по заданному
- ННаталья9 марта 2025Очень благодарны Михаилу за такую позитивную, информативную потрясающе интересную экскурсию. Кофе был чудесный! Михаил очень позитивный, добрый и интересный человек. Всем советуем данную экскурсию!!!
- ННаталья12 ноября 2024Незабываемая поездка! Глоток свежева воздуха среди будничнего колеса! Михаил опытный,аккуратный водитель и вообще приятный человек! Нам с ним было интересно и надёжно. Понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Фотопрогулки»
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