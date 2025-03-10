Фотосессии в Нальчике с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Нальчике, цены от 2800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
На машине
8 часов
-
10%
19 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка в Нальчике: от Языка Тролля до горных вершин
Погрузитесь в мир кавказских пейзажей с индивидуальной фото-прогулкой, где каждый кадр - шедевр
Начало: В пределах города Нальчик. Назначает клиент
«В этих фантастических декорациях проведём фотосессию»
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
10 800 ₽12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Смотри в оба: ищем и фотографируем птиц в Нальчике
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Смотри в оба: ищем и фотографируем птиц в Нальчике
Прогулка по горе Малая Кизиловка и бёрдвотчинг
Начало: У озера Трек
«Каждый участник сможет попробовать себя в качестве наблюдателя и фотографа дикой природы, рассматривая птиц через дальнофокусный телеобъектив Tamron 150-600мм»
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
2800 ₽ за всё до 5 чел.
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
На машине
6 часов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Взглянуть на Кабардино-Балкарию с оригинальных ракурсов и запечатлеть эмоции на красочных снимках
«Также поможем определиться с концепцией фотосессии и подскажем, где стоит сфотографироваться в ярком струящемся платье, а где — в походной одежде»
22 мар в 08:00
23 мар в 14:00
25 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    10 марта 2025
    Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
    Наша поездка была 01.03. В этом году февраль был снежный. Гид нас встретил во время и провел экскурсию по заданному
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    маршруту. С погодой нам повезло, было солнечно. В это время еще не сезон и на главных локациях мы были практически одни 😍 всем советую взять эту экскурсию!!! Михаил не просто рассказывает, он влюбляет тебя в это место. И с любовью рассказывает об этих местах. Как бонус, получили чудесные фотографии в хорошем качестве

    Наша поездка была 01.03. В этом году февраль был снежный. Гид нас встретил во время иНаша поездка была 01.03. В этом году февраль был снежный. Гид нас встретил во время иНаша поездка была 01.03. В этом году февраль был снежный. Гид нас встретил во время и
  • Н
    Наталья
    9 марта 2025
    Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
    Очень благодарны Михаилу за такую позитивную, информативную потрясающе интересную экскурсию. Кофе был чудесный! Михаил очень позитивный, добрый и интересный человек. Всем советуем данную экскурсию!!!
  • Н
    Наталья
    12 ноября 2024
    Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
    Незабываемая поездка! Глоток свежева воздуха среди будничнего колеса! Михаил опытный,аккуратный водитель и вообще приятный человек! Нам с ним было интересно и надёжно. Понравилось
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    всё, и кофе на привале с видом на горы и фотосессия и информация о Кабардино - Балкарии. Красивый край с гостеприимными людьми.

    Незабываемая поездка! Глоток свежева воздуха среди будничнего колеса!Незабываемая поездка! Глоток свежева воздуха среди будничнего колеса!Незабываемая поездка! Глоток свежева воздуха среди будничнего колеса!Незабываемая поездка! Глоток свежева воздуха среди будничнего колеса!Незабываемая поездка! Глоток свежева воздуха среди будничнего колеса!Незабываемая поездка! Глоток свежева воздуха среди будничнего колеса!Незабываемая поездка! Глоток свежева воздуха среди будничнего колеса!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поездка из Нальчика до «Языка Тролля» и фотосессия в горах
  2. Смотри в оба: ищем и фотографируем птиц в Нальчике
  3. Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Гижгит
  7. Чегемское ущелье
  8. Черекское ущелье
  9. Аушигер
  10. Перевал Актопрак
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в марте 2025
Сейчас в Нальчике в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 25 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Нальчика, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2025