Основные достопримечательности 🏛️ Чегемского ущелья можно разделить на три части: нижние - это район Чегемских водопадов; средние — район исторических памятников в селениях Эль-Тюбю (В. Чегем) и Булунгу;

и верхние - район Высокогорного природного заповедника в верховьях ущелья.

Извилистая и глубокая теснина Чегема — одно из красивейших ущелий Кабардино-Балкарии. Бурная река, сжатая как в тиски скалами и оттого еще более убыстряющая свой бег, с грохотом бросается то в одну, то в

другую сторону, огибая скалистые утесы. Высокие и величественные, уходящие ввысь стены ущелья, как бы искусственно украшенные декоративной зеленью деревьев и кустарников, водопады, громады гор ⛰️ и скальных вершин — все это создает своеобразный колорит Чегемского ущелья.

Девичья коса (Адай-Су) - самый полноводный водопад, находящийся в 200 м от дороги. Он срывается с отвесной скалы высотой в 30 м. В теплое время года возможно купание под его струями. Далее, перед Вами

открывается узкий каньон с 300-метровыми скалистыми стенами, словно распиленными потоком горной реки.

Главная достопримечательность Чегемского ущелья - водопады, рвущиеся из вертикальных стен горы, создавая причудливую игру воды и ветра. Зимой гул водопадов затихает и ледяное безмолвие окутывает все вокруг в черно—белую гамму с ледяными стенами, Большие водопады (Су-Аузу-Су) являются карстовыми по происхождению. Струи водопада выбиваются прямо из скал с большой высоты.

Наш путь проходит выше к древнему селению Эль-тюбю (Верхний Чегем). В селении и его окрестностях много интересных памятников старины: фамильная башня Балкаруковых, старинная сакля рода Кулиевых. По

скалистой стене вверх уходят две оборонительные Греческие лестницы, ведущие к пещере, в которой по легенде, были схоронены древние христианские реликвии, не найденные до сих пор. Немного выше находятся

древние балкарские мавзолеи.

Далее дорога приводит в Заповедник, к месту удивительной красоты, где встречаются бурные потоки двух горных рек, стекающих с ледников Большого Кавказа — Гара-Ауз-Су и Башиль-Ауз-Су, дающих начало реке

Чегем.

При желании, Вы можете пройти к подножию грандиозного водопада Абай-Су, который находится в 2-х км от дороги. С 70-метровой высоты грациозно падает великое множество струек, объединившихся в водном танце.

В теплое время года возможно купание в его струях.