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Малый и Большой Чегемские водопады

ТК П.
ТК П. – Гид из Нальчика
Малый и Большой Чегемские водопады
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 570 ₽ за экскурсию

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Малый и Большой Чегемские водопады
Малый и Большой Чегемские водопады

Что вы увидите

  • Малый Чегемский водопад «Адай-Су»
  • Теснина «Су-Аузу»
  • Большой Чегемский водопад
Основные достопримечательности 🏛️ Чегемского ущелья можно разделить на три части: нижние - это район Чегемских водопадов; средние — район исторических памятников в селениях Эль-Тюбю (В. Чегем) и Булунгу;
и верхние - район Высокогорного природного заповедника в верховьях ущелья.
Извилистая и глубокая теснина Чегема — одно из красивейших ущелий Кабардино-Балкарии. Бурная река, сжатая как в тиски скалами и оттого еще более убыстряющая свой бег, с грохотом бросается то в одну, то в
другую сторону, огибая скалистые утесы. Высокие и величественные, уходящие ввысь стены ущелья, как бы искусственно украшенные декоративной зеленью деревьев и кустарников, водопады, громады гор ⛰️ и скальных вершин — все это создает своеобразный колорит Чегемского ущелья.
Девичья коса (Адай-Су) - самый полноводный водопад, находящийся в 200 м от дороги. Он срывается с отвесной скалы высотой в 30 м. В теплое время года возможно купание под его струями. Далее, перед Вами
открывается узкий каньон с 300-метровыми скалистыми стенами, словно распиленными потоком горной реки.
Главная достопримечательность Чегемского ущелья - водопады, рвущиеся из вертикальных стен горы, создавая причудливую игру воды и ветра. Зимой гул водопадов затихает и ледяное безмолвие окутывает все вокруг в черно—белую гамму с ледяными стенами, Большие водопады (Су-Аузу-Су) являются карстовыми по происхождению. Струи водопада выбиваются прямо из скал с большой высоты.
Наш путь проходит выше к древнему селению Эль-тюбю (Верхний Чегем). В селении и его окрестностях много интересных памятников старины: фамильная башня Балкаруковых, старинная сакля рода Кулиевых. По
скалистой стене вверх уходят две оборонительные Греческие лестницы, ведущие к пещере, в которой по легенде, были схоронены древние христианские реликвии, не найденные до сих пор. Немного выше находятся
древние балкарские мавзолеи.
Далее дорога приводит в Заповедник, к месту удивительной красоты, где встречаются бурные потоки двух горных рек, стекающих с ледников Большого Кавказа — Гара-Ауз-Су и Башиль-Ауз-Су, дающих начало реке
Чегем.
При желании, Вы можете пройти к подножию грандиозного водопада Абай-Су, который находится в 2-х км от дороги. С 70-метровой высоты грациозно падает великое множество струек, объединившихся в водном танце.
В теплое время года возможно купание в его струях.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • проход к смотровым площадкам
  • посещение кафе
  • сувениры.
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 По договорённости
Малый и Большой Чегемские водопады
Малый и Большой Чегемские водопады
Малый и Большой Чегемские водопады

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ТК П.
ТК П.
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