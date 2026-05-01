Отправляйтесь в грандиозное Чегемское ущелье, где скалы вздымаются на 300 метров, а водопады Адай-Су и Большие Чегемские потрясают своей мощью и красотой тонких струй.
Для искателей острых ощущений ждёт парадром «Флай Чегем» с полётами на параплане, а ценителей древностей — таинственный «Город мёртвых» в Эль-Тюбю, хранящий молчание веков.
Описание экскурсииЧегемское ущелье: сила водопадов и дух древних скал Откройте для себя суровую поэзию Чегемского ущелья — мир, где вода пробивает себе путь сквозь каменные исполины, а история застыла в древних стенах. Это путешествие для тех, кто ищет мощь природы и желает прикоснуться к вечности. Вас ожидает:
- Величественный каньон — проезд по узкому ущелью, где скальные стены вздымаются на высоту до 300 метров, создавая грандиозный коридор.
- Водопад Адай-Су (Малый Чегемский) — мощный поток, срывающийся с 30-метровой высоты, демонстрирующий неукротимую силу стихии.
- Большие Чегемские водопады — уникальное зрелище, где отвесные скалы покрываются сотнями тонких, переливающихся струй, рождённых талыми водами Кавказского хребта.
- Парадром «Флай Чегем» — для ценителей экстрима: полёты на параплане или прыжок на троллее над бурной рекой. А для любителей спокойствия — живописные тропы среди горных пейзажей.
- «Город мёртвых» в Эль-Тюбю — загадочное древнее село-некрополь, затерянное в горах, где каменные склепы хранят многовековое молчание. Позвольте воде и камню рассказать вам свою историю — от бурного потока до безмолвия веков.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чегемское ущелье
- Малый Чегемский водопад Адай-Су
- Большие Чегемские водопады
- Парадром «Флай Чегем»
- «Город мёртвых» в Эль-Тюбю
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам и субботам в 11-00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
К
Побывали на Чегемских водопадах, посетили дом-музей Кайсына Кулиева, поднялись к городу мертвых. Получилась отличная поездка, удивительной красоты места, гид Астемир очень интересно рассказал историю кабардинского и балкарского народов, рассказал историю места. Всем советую посетить эти места вместе с гидом Астемиром
