Представьте: дорога петляет меж скальных теснин и полян с чабрецом и зверобоем. Горы таят россыпь бирюзовых озёр, тут и там пасутся табуны лошадей, стада коров и овец.
Но главная награда — момент, когда вы окажетесь на краю пропасти, прямо перед глазами во весь исполинский рост возвысится Эльбрус, а вдали проступят контуры Бештау, Машука, Верблюда. Магия Кавказа в чистом виде!
Описание экскурсии
8:00 — поедем по серпантину мимо горных вершин, альпийских лугов, пасущихся коров и лошадей
10:00 — остановимся у озёр Шахдурей с водой невероятного цвета
12:00 — прибудем на плато Бермамыт. У вас будет запас времени, чтобы полюбоваться панорамами и прочувствовать всю мощь природы
15:00 — посетим смотровую «Мостик» и напоследок ещё раз полюбуемся седым Эльбрусом
19:00 — возвращение в Нальчик
Организационные детали
- Едем на УАЗ Патриот или аналогичном внедорожнике
- Можно взять с собой перекус и напитки или пообедать в кафе (800–1000 ₽)
- Поездка не рекомендована людям с тяжёлыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда:
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 972 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
