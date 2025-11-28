Мы отправимся к вершине Эльбруса — самой высокой горе России и Европы. По дороге заедем на озеро Гижгит с небесно-голубой водой, окружённое доломитовыми склонами. Заглянем на поляны Нарзанов и Чегет, полюбуемся Байдаевским водопадом и посетим неприступное ущелье Адыр-Су. И конечно, попробуем вкусную национальную кухню.

Описание экскурсии

Озеро Гижгит

Уже сама прогулка по его зелёным склонам — настоящее приключение. Вода здесь насыщенного бирюзового оттенка, а с самим озером связано множество легенд и историй, которые вы услышите в пути.

Эльбрус

Эльбрус — высочайшая гора Европы, круглый год укрытая снегом и льдом. Кристальный воздух, величественные панорамы и эмоции, которые невозможно передать словами, ждут вас. Природных красот так много, что одной поездки вряд ли хватит, чтобы увидеть всё. Но самые яркие места мы обязательно посетим.

Поляна Чегет

Здесь работает старейшая канатная дорога страны, ведущая на гору Чегет (высота 3100 метров). С вершины вы полюбуетесь захватывающим видом на Эльбрус и ледник «Семёрка».

Поляна Нарзанов

На поляне бьют пять минеральных источников. Вы попробуете газированный нарзан, подышите целебным паром, а после — насладитесь блюдами национальной кухни.

Ущелье Адыр-Су

Одно из самых красивых и труднодоступных мест Кавказа, где действует заповедный режим. Здесь находится уникальный автомобильный подъёмник, не имеющий аналогов в мире. А ещё вы увидите каскадный Байдаевский водопад.

