К величественному Эльбрусу и озеру Гижгит - из Нальчика
Побывать в живописных уголках Кавказа, прокатиться на канатной дороге и попробовать нарзан
Мы отправимся к вершине Эльбруса — самой высокой горе России и Европы. По дороге заедем на озеро Гижгит с небесно-голубой водой, окружённое доломитовыми склонами.
Заглянем на поляны Нарзанов и Чегет, полюбуемся Байдаевским водопадом и посетим неприступное ущелье Адыр-Су. И конечно, попробуем вкусную национальную кухню.
Описание экскурсии
Озеро Гижгит
Уже сама прогулка по его зелёным склонам — настоящее приключение. Вода здесь насыщенного бирюзового оттенка, а с самим озером связано множество легенд и историй, которые вы услышите в пути.
Эльбрус
Эльбрус — высочайшая гора Европы, круглый год укрытая снегом и льдом. Кристальный воздух, величественные панорамы и эмоции, которые невозможно передать словами, ждут вас. Природных красот так много, что одной поездки вряд ли хватит, чтобы увидеть всё. Но самые яркие места мы обязательно посетим.
Поляна Чегет
Здесь работает старейшая канатная дорога страны, ведущая на гору Чегет (высота 3100 метров). С вершины вы полюбуетесь захватывающим видом на Эльбрус и ледник «Семёрка».
Поляна Нарзанов
На поляне бьют пять минеральных источников. Вы попробуете газированный нарзан, подышите целебным паром, а после — насладитесь блюдами национальной кухни.
Ущелье Адыр-Су
Одно из самых красивых и труднодоступных мест Кавказа, где действует заповедный режим. Здесь находится уникальный автомобильный подъёмник, не имеющий аналогов в мире. А ещё вы увидите каскадный Байдаевский водопад.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Land Cruiser Prado, Renault Duster, УАЗ Патриот, Nissan Qashqai или Mercedes GL500. Есть детское кресло
Дополнительно оплачивается: канатная дорога на Эльбрус — 2700 ₽ за чел., канатная дорога на поляне Чегет — 1200 ₽ за чел., обед — в среднем от 800–1000 ₽ за чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Азамат — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 341 туриста
Я Азамат, родом из Кабардино-Балкарии. Метис, поэтому знаю историю каждого народа нашей республики как никто другой. Аттестованный гид, эксперт по формированию туров, профессиональный гид-водитель с опытом работы более 13 лет читать дальше
в сфере туризма. Работаю с командой увлечённых гидов. Тщательная проработка маршрутов, полное сопровождение и гарантия вашей безопасности на протяжении всего путешествия. Мы даём самую полную информацию об истории, культуре и обычаях края. Вас ждут незабываемые впечатления и виды. Вы продегустируете настоящий нарзан, отведаете самые вкусные блюда кавказской кухни и получите отличные фото. Подарите себе впечатления на всю жизнь!