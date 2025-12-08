Погрузитесь в атмосферу элегантного Кисловодска.
Наше путешествие включает прогулку по знаменитому Курортному бульвару, дегустацию нарзана в Нарзанной галерее, посещение живописного Национального парка и захватывающее шоу поющих фонтанов.
Описание экскурсии
Магия вечернего Кисловодска Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Кисловодску, которая объединяет активный отдых и знакомство с культурой и историей города!:
- Начнем мы с Курортного бульвара, прогулявшись по которому, вы сможете насладиться архитектурой и атмосферой курортного города.
- Затем посетим Нарзанную галерею, где вы сможете попробовать знаменитый нарзан и узнать о его полезных свойствах.
- После дегустации, вас ждет пешая прогулка по живописным тропинкам Кисловодского национального парка. Мы подберем маршрут, учитывая ваши физические возможности, чтобы вы смогли насладиться красотой природы в полной мере. Возможность сделать прекрасные фотографии и вдохнуть свежий горный воздух гарантирована!
- Вечером, нас ждет волшебное шоу поющих фонтанов, которое станет великолепным завершением вашего дня, наполненного яркими впечатлениями и позитивными эмоциями.
По пятницам с 12:00 до 22:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Курортный бульвар
- Нарзанная галерея
- Национальный парк
- Поющие фонтаны
Что включено
- Услуги гида
- Автобус
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Город Нальчик, проспект Ленина, дом 32
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам с 12:00 до 22:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
