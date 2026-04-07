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увидели потрясающие водопады, даже залезали наверх и проходили под ними — ощущения просто незабываемые! Ущелья, пасущиеся коровы и лошади, настоящая деревня с невероятно добрыми и душевными жителями — всё было как в фильме, только лучше.



А пикник наедине с природой — это вообще отдельная история! Ирина и Андрей устроили для нас настоящий праздник: горячий кофе в турке, свежайший пирог и невероятный вид, от которого захватывает дух. После такого дня хочется только одного — отправиться с ребятами в ещё большее приключение, например, на квадроциклах на несколько дней! Спасибо вам за эмоции, тепло и настоящую магию Кавказа! 💫