Индивидуальная
до 4 чел.
Экодень в окрестностях Нальчика
Исследуйте красоты и вкусы Кавказа на уникальной экскурсии «Экодень в окрестностях Нальчика»
«В завершение будет дегустация фермерских продуктов со свежеиспечённым хлебом, мёдом и чаем»
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от 17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Из Нальчика - в Шато Эркен: гастрономическое путешествие
Исследовать самый высокогорный регион России через взаимосвязь традиционной кухни и природы
Начало: У места вашего проживания
«В стоимость входят экологические сборы, входные билеты, дегустации, обед оплачивается дополнительно по меню»
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
5 июл в 09:00
4500 ₽ за человека
Групповая
Там, где рождается волшебство (18+): экскурсия на винодельню - из Нальчика
Путешествие на винодельню «Кавигрис» подарит вам уникальный опыт: от истории завода до дегустации лучших вин. Всё включено, комфорт гарантирован
Начало: На Площади 400-летия
«В современных цехах производится продукция, которая всё чаще завоёвывает признание на дегустационных конкурсах и выставках»
Расписание: в пятницу в 13:30
Завтра в 13:30
10 июл в 13:30
3700 ₽ за человека
Билеты
Прогулка по вечернему Кисловодску: дегустация нарзана и шоу фонтанов
Начало: Город Нальчик, проспект Ленина, дом 32
«После дегустации, вас ждет пешая прогулка по живописным тропинкам Кисловодского национального парка»
Расписание: По пятницам с 12:00 до 22:00
Завтра в 12:00
17 июл в 12:00
2600 ₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
Ездила с Анной. Как две хромоножки по горам и камням особо не залезали, теснина была закрыта. в основном катались, созерцали, говорили. жаль что группа не набралась, но приятно что не было толп
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И
Экскурсия прошла великолепно. Немного подвела погода: было пасмурно, сыро после дождей, и в процессе мероприятия с неба слегка капало. Но
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И
Были на экскурсии 04.07.2025, отлично провели день, все как в описании. Экскурсовод заехала за нами в отель, расспросила о наших
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И
Как же нам повезло провести этот день с Ириной и Андреем! Это не просто гиды, а мастера настоящих приключений! Мы
+6
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С
День в ущелье действительно идеальный благодаря организации и проведению Ириной тура в живописнейший объект природы, каким является Тызыльское ущелье. Великолепная идея пикника на краю лугового плато, где вокруг благоухают цветы. Очень красивый водопад. Очень рекомендуем эту поездку в сопровождении Ирины!
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Т
Признательны гиду Ирине за замечательную экскурсию по Тызыльскому ущелью. Чудесные виды: каньон, водопады, горы и отличное сопровождение с пикником на природе. День, действительно, получился идеальный и запоминающийся. Спасибо Ирине за такую возможность.
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Я
Спасибо огромное за прекрасный день! Погуляли у водопадов, насладились невероятными видами Тызыльского ущелья. И как вишенка на торте - пикник. Ирина, процветания Вам в Вашем деле☺️
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А
Большое спасибо Александру за экскурсию! Он показал нам красоты Кавказа, рассказал об обычаях и традициях местного населения. Очень понравилась экскурсия
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Если вам необходимо единение с природой на видовых площадках без толп туристов, вам сюда. Данный маршрут недостаточно раскручен и поэтому
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Е
Поездка была прекрасно организована. Помимо великолепных видов, Ирина организовала чудесный пикник с вкусным чаем и местными сладостями. Во время экскурсии было несколько локаций для фото и погружения в атмосферу гор. Отдельная благодарность за музыку! Спасибо, Ирина! До новых встреч 🤗
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Всего 2 отзыва в Нальчике в категории "С дегустацией"
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Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «С дегустацией»
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Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2026
Сейчас в Нальчике в категории "С дегустацией" можно забронировать 4 экскурсии от 2600 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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