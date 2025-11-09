Мои заказы

Из Нальчика - к высоте 5642

Откройте для себя магию Кавказа: бирюзовое озеро, целебные источники и величественный Эльбрус в одном туре
Горы Кавказа завораживают с первого взгляда.

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть бирюзовое озеро Гижгит, насладиться целебными нарзанными источниками и подняться на Эльбрус.

Путешествие в комфортабельном транспорте, легкое питание и опытный водитель обеспечат вам незабываемые впечатления. Это шанс прикоснуться к культуре местных народов и почувствовать величие природы
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Величественные виды Эльбруса
  • 💧 Целебные нарзанные источники
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🥪 Легкое питание включено
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Из Нальчика - к высоте 5642© Марат
Из Нальчика - к высоте 5642© Марат
Из Нальчика - к высоте 5642© Марат

Что можно увидеть

  • Озеро Гижгит
  • Нарзанные источники
  • Канатная дорога на Эльбрус

Описание экскурсии

Озеро Гижгит

Одно из самых живописных мест региона — высокогорное озеро с кристально чистой бирюзовой водой. Пейзаж вокруг — как открытка: склоны гор, спокойная гладь воды и тишина.

Нарзанные источники

Природные минеральные воды с насыщенным вкусом и целебными свойствами. Вы узнаете, как они образуются, чем полезны, и почему местные ценят их по сей день.

Канатка на Эльбрус

Подъём откроет панораму на ледники, альпийские луга и пики Главного Кавказского хребта. Это не просто виды — а ощущение высоты и пространства, которое сложно забыть.

Программа и примерный тайминг

  • Старт из Нальчика в 8:00
  • Время в пути до первой остановки: 1,5–2 часа
  • 10:00 — озеро Гижгит
  • 12:00 — нарзанные источники
  • 15:00 — канатная дорога на Эльбрус
  • 18:00 — возвращение в Нальчик

Организационные детали

  • Путешествие будет проходить на комфортабельном джипе или микроавтобусе, оборудованном для поездок по горным маршрутам
  • Детские кресла по запросу — о необходимости сообщите при бронировании
  • Оплачиваются дополнительно: канатная дорога — 2450 ₽ (льготным категориям скидка 20%), посещение нацпарка — 200 ₽
  • С вами будет один из водителей нашей команды

Питание:

  • Включено лёгкое питание (сэндвичи, чай, кофе, вода)
  • Если у вас есть особые диетические предпочтения или аллергии, пожалуйста, сообщите об этом заранее

Возможные ограничения:

  • К участию допускаются взрослые и дети от 6 лет
  • Дети до 12 лет могут участвовать только в сопровождении взрослых
  • Программа подходит для людей с разным уровнем физической подготовки, однако некоторые участки маршрута могут требовать умеренных физических усилий. Участники должны быть готовы к небольшим пешим прогулкам по горной местности
  • Рекомендуется проконсультироваться с врачом, если у вас есть хронические заболевания или проблемы с сердечно-сосудистой системой

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат
Марат — ваша команда гидов в Нальчике
Я — увлеченный и опытный гид, специализируюсь на проведении джип-туров по живописным уголкам Кабардино-Балкарии. Моя цель — создать для каждого гостя незабываемое приключение, наполненное яркими впечатлениями, захватывающими видами и глубоким
читать дальше

погружением в культуру и историю республики. Мы с командой не просто показываем достопримечательности, а рассказываем истории, оживляем легенды и помогаем почувствовать дух этого уникального места. Стараемся быть интересными и приятными собеседниками, способными поддержать беседу на самые разные темы. Водительский стаж (категория B, C): уверенное вождение внедорожника по горным дорогам и бездорожью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
В
Владислав
9 ноя 2025
Отличная возможность посетить Эльбрус, попробовать нарзан и побывать на пикнике в очень красивом месте на озере Гижгит👍 Благодарим Марата за хорошо проведенное время!
Отличная возможность посетить Эльбрус, попробовать нарзан и побывать на пикнике в очень красивом месте на озереОтличная возможность посетить Эльбрус, попробовать нарзан и побывать на пикнике в очень красивом месте на озереОтличная возможность посетить Эльбрус, попробовать нарзан и побывать на пикнике в очень красивом месте на озере
Александра
Александра
24 окт 2025
Очень понравилась экскурсия.

За одну поездку оказались в совершенно разных локациях, что взбудоражило ум по полной! Старалась запоминать как можно больше красоты, ничего не упустить, слушать каждое слово и наслаждаться каждым
читать дальше

видом.

Посадили дерево, за что отдельная благодарность, очень приятно вложиться в экологию Кавказа.

Марат очень добрый, учтивый, образованный гид. Узнала много интересного про республику, природу и проживающие здесь народы.

Только положительные впечатления от экскурсии, рекомендую!

Очень понравилась экскурсия.Очень понравилась экскурсия.Очень понравилась экскурсия.Очень понравилась экскурсия.Очень понравилась экскурсия.Очень понравилась экскурсия.Очень понравилась экскурсия.Очень понравилась экскурсия.Очень понравилась экскурсия.
Анастасия
Анастасия
6 сен 2025
Было исполнено одно из моих самых теплых желаний. Посадить дерево.

Марат один из самых вовлеченных в свое дело людей, которых я встречала в туризме. Помимо интересных и погруженных рассказов о местности,
читать дальше

присутствует критически заряженное намерение посмотреть на туризм немного под другим углом.

В начале нашего маршрута мы сюрпризом заехали за двумя саженцами Крымской сосны, а под окончание — высадили их около озера Гижгит. Задумка Марата в том, чтобы запустить флешмоб, который немного уравновесит антропогенный ущерб, нанесенный экосистеме. Думаю, если обсудить нюансы этой идеи с экологами и другими институциями, то будет круто продолжать ее!

Было исполнено одно из моих самых теплых желаний. Посадить дерево.Было исполнено одно из моих самых теплых желаний. Посадить дерево.Было исполнено одно из моих самых теплых желаний. Посадить дерево.
Л
Людмила
19 авг 2025
Мы с Маратом не первый раз едим в горы. По мимо того, что горы сами по себе прекрасны)) очень важен человек, который их показывает. Марат это отлично умеет. При необходимости,
читать дальше

может подкорректировать маршрут в зависимости от ситуации, погоды или пожеланий. Хочу отметить, что Марат спокойно и уверенно водит машину, что в горах немаловажно для меня. Поездка в Приэльбрусье оказалась, как всегда на высоте. Бонусом был пикник!

Мы с Маратом не первый раз едим в горы. По мимо того, что горы сами поМы с Маратом не первый раз едим в горы. По мимо того, что горы сами поМы с Маратом не первый раз едим в горы. По мимо того, что горы сами поМы с Маратом не первый раз едим в горы. По мимо того, что горы сами поМы с Маратом не первый раз едим в горы. По мимо того, что горы сами поМы с Маратом не первый раз едим в горы. По мимо того, что горы сами поМы с Маратом не первый раз едим в горы. По мимо того, что горы сами поМы с Маратом не первый раз едим в горы. По мимо того, что горы сами по

Входит в следующие категории Нальчика

