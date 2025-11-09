Горы Кавказа завораживают с первого взгляда. Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть бирюзовое озеро Гижгит, насладиться целебными нарзанными источниками и подняться на Эльбрус. Путешествие в комфортабельном транспорте, легкое питание и опытный водитель обеспечат вам незабываемые впечатления. Это шанс прикоснуться к культуре местных народов и почувствовать величие природы

Описание экскурсии

Озеро Гижгит

Одно из самых живописных мест региона — высокогорное озеро с кристально чистой бирюзовой водой. Пейзаж вокруг — как открытка: склоны гор, спокойная гладь воды и тишина.

Нарзанные источники

Природные минеральные воды с насыщенным вкусом и целебными свойствами. Вы узнаете, как они образуются, чем полезны, и почему местные ценят их по сей день.

Канатка на Эльбрус

Подъём откроет панораму на ледники, альпийские луга и пики Главного Кавказского хребта. Это не просто виды — а ощущение высоты и пространства, которое сложно забыть.

Программа и примерный тайминг

Старт из Нальчика в 8:00

Время в пути до первой остановки: 1,5–2 часа

10:00 — озеро Гижгит

12:00 — нарзанные источники

15:00 — канатная дорога на Эльбрус

18:00 — возвращение в Нальчик

Организационные детали

Путешествие будет проходить на комфортабельном джипе или микроавтобусе, оборудованном для поездок по горным маршрутам

Детские кресла по запросу — о необходимости сообщите при бронировании

Оплачиваются дополнительно: канатная дорога — 2450 ₽ (льготным категориям скидка 20%), посещение нацпарка — 200 ₽

С вами будет один из водителей нашей команды

Питание:

Включено лёгкое питание (сэндвичи, чай, кофе, вода)

Если у вас есть особые диетические предпочтения или аллергии, пожалуйста, сообщите об этом заранее

Возможные ограничения: