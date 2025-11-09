Горы Кавказа завораживают с первого взгляда.
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть бирюзовое озеро Гижгит, насладиться целебными нарзанными источниками и подняться на Эльбрус.
Путешествие в комфортабельном транспорте, легкое питание и опытный водитель обеспечат вам незабываемые впечатления. Это шанс прикоснуться к культуре местных народов и почувствовать величие природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Величественные виды Эльбруса
- 💧 Целебные нарзанные источники
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🥪 Легкое питание включено
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Озеро Гижгит
- Нарзанные источники
- Канатная дорога на Эльбрус
Описание экскурсии
Озеро Гижгит
Одно из самых живописных мест региона — высокогорное озеро с кристально чистой бирюзовой водой. Пейзаж вокруг — как открытка: склоны гор, спокойная гладь воды и тишина.
Нарзанные источники
Природные минеральные воды с насыщенным вкусом и целебными свойствами. Вы узнаете, как они образуются, чем полезны, и почему местные ценят их по сей день.
Канатка на Эльбрус
Подъём откроет панораму на ледники, альпийские луга и пики Главного Кавказского хребта. Это не просто виды — а ощущение высоты и пространства, которое сложно забыть.
Программа и примерный тайминг
- Старт из Нальчика в 8:00
- Время в пути до первой остановки: 1,5–2 часа
- 10:00 — озеро Гижгит
- 12:00 — нарзанные источники
- 15:00 — канатная дорога на Эльбрус
- 18:00 — возвращение в Нальчик
Организационные детали
- Путешествие будет проходить на комфортабельном джипе или микроавтобусе, оборудованном для поездок по горным маршрутам
- Детские кресла по запросу — о необходимости сообщите при бронировании
- Оплачиваются дополнительно: канатная дорога — 2450 ₽ (льготным категориям скидка 20%), посещение нацпарка — 200 ₽
- С вами будет один из водителей нашей команды
Питание:
- Включено лёгкое питание (сэндвичи, чай, кофе, вода)
- Если у вас есть особые диетические предпочтения или аллергии, пожалуйста, сообщите об этом заранее
Возможные ограничения:
- К участию допускаются взрослые и дети от 6 лет
- Дети до 12 лет могут участвовать только в сопровождении взрослых
- Программа подходит для людей с разным уровнем физической подготовки, однако некоторые участки маршрута могут требовать умеренных физических усилий. Участники должны быть готовы к небольшим пешим прогулкам по горной местности
- Рекомендуется проконсультироваться с врачом, если у вас есть хронические заболевания или проблемы с сердечно-сосудистой системой
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваша команда гидов в Нальчике
Я — увлеченный и опытный гид, специализируюсь на проведении джип-туров по живописным уголкам Кабардино-Балкарии. Моя цель — создать для каждого гостя незабываемое приключение, наполненное яркими впечатлениями, захватывающими видами и глубоким
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владислав
9 ноя 2025
Отличная возможность посетить Эльбрус, попробовать нарзан и побывать на пикнике в очень красивом месте на озере Гижгит👍 Благодарим Марата за хорошо проведенное время!
Александра
24 окт 2025
Очень понравилась экскурсия.
За одну поездку оказались в совершенно разных локациях, что взбудоражило ум по полной! Старалась запоминать как можно больше красоты, ничего не упустить, слушать каждое слово и наслаждаться каждым
Анастасия
6 сен 2025
Было исполнено одно из моих самых теплых желаний. Посадить дерево.
Марат один из самых вовлеченных в свое дело людей, которых я встречала в туризме. Помимо интересных и погруженных рассказов о местности,
Л
Людмила
19 авг 2025
Мы с Маратом не первый раз едим в горы. По мимо того, что горы сами по себе прекрасны)) очень важен человек, который их показывает. Марат это отлично умеет. При необходимости,
Входит в следующие категории Нальчика
