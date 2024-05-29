Гастрономические экскурсии Нальчика

Найдено 4 экскурсии в категории «Гастрономические» в Нальчике, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Уникальный мастер-класс хычинов в Нальчике - кулинарное путешествие
Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами
Начало: В окрестностях Нальчика
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
3 500 за всё до 2 чел.
Народные бренды Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Увлекательное путешествие по народным брендам Нальчика
Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом
Начало: В районе ресторана «Бочка»
«По желанию отведаете национальные блюда — хычины или лакумы, а гурманы и эстеты могут заказать «Огонь Сосруко»»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
5 200 за всё до 3 чел.
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
🚶 Пешая
Мини-группа
9 часов
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Начало: По договорённости
«Адреналин на парадроме и вдохновение на Арт-пикнике После насыщенного познавательного опыта мы отправимся на парадром, где сможем насладиться адреналином и побаловать себя вкусным обедом (обед оплачивается отдельно)»
Расписание: Ежедневно в 09:30, в летнее время
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 000 за человека
Путешествие к Эльбрусу - главной кавказской вершине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Эльбрусу - главной кавказской вершине
Начало: Назначает турист в пределах г. Нальчик
«Местная кухня тоже не оставит вас равнодушными»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
12 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Мастер-класс по приготовлению хычинов
    Очень рады, что посетили такой чудесный мастер-класс. Приятно провели время в атмосфере домашнего уюта, как в гости к друзьям сходили
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    😊 Фатима научила нас делать хычины, рассказала о всех тонкостях этого дела. Приехав домой, у нас самих получилось приготовить хычины. Теперь будем удивлять своих гостей этим вкусным и необычным для нашего региона блюдом. Спасибо! Прикладываю фото наших первых самостоятельно приготовленных хычинов.

  • Х
    Хельга
    8 мая 2024
    Мастер-класс по приготовлению хычинов
    Прекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужем. Хозяйка (Фатима) очень радушная и терпеливая. Было интересно узнать некоторые маленькие секреты приготовления, хычины удались
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    на славу. По присланному рецепту мы также смогли повторить их даже на выезде в лесу))) Всё красиво, аккуратно, доходчиво. Хозяйка угощала нас восхитительным травяным чаем со сладостями, сыром, солениями к хычинам. Что не съели, забрали с собой. Однозначно рекомендую к посещению, это вкусно, интересно, полезно и необычно

    Прекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужемПрекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужемПрекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужемПрекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужемПрекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужемПрекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужем
  • О
    Ольга
    7 апреля 2024
    Мастер-класс по приготовлению хычинов
    Очень интересно провели время,учились готовить хычины и потом их кушали. Что не съели,забрали домой. Спасибо Фатиме,очень душевный человек. Все рассказала и обучила,хычины получились вкусные.
    Очень интересно провели время,учились готовить хычины и потом их кушали. Что не съели,забрали домой. Спасибо Фатиме,очень
  • Ж
    Жанна
    19 января 2024
    Народные бренды Кабардино-Балкарии
    Очень понравилась экскурсия. Ирина очень интересный рассказчик, показала достопримечательности Нальчика, показала, где очень вкусные чебуреки и шашлык. Мы не запомнили
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    маршрут и название кафе, где ели чебуреки, позвонили ей через несколько дней и она нас с удовольствием проконсультировала. Показала, где находится Козий рынок, где мы купили много вязаных вещей. После экскурсии отвезла нас на вокзал, а потом на место проживания. Однозначно рекомендую. Спасибо Ирине. .

  • А
    Александр
    9 ноября 2023
    Народные бренды Кабардино-Балкарии
    Всё понравилось Познакомился с местными достопримечательностями,традициями. Познавательно и полезно! Спасибо организатору Ирине. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    2 августа 2023
    Народные бренды Кабардино-Балкарии
    Мы впервые в Кабардой-Балкарии и в городе Нальчик. С Трипстором дружим с 2014 года, доверяем его экскурсоводам. Поэтому заказывали экскурсии
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    через этот агрегатор. Экскурсия и экскурсовод нам очень понравились. Рассказ в процессе экскурсии был непринужденным, в форме дружеской беседы. Ирина кроме тематической экскурсии отвечала на вопросы, которые возникали у нас спонтанно. Помогла выбрать подарки из Кабардино-Балкарии: шерстяные изделия, конфеты местных фабрик, мясо, сыр… Рассказала про народность, обычаи, культуру, кухню, историческая информация была подана легко и непринужденно. Мы рады, что посетили эту экскурсию и рекомендуем её остальным туристам для первого знакомства с этим замечательным краем. Ирине желаем успехов и процветания. Спасибо за прекрасно проведённое время.

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Гастрономические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Мастер-класс по приготовлению хычинов
  2. Народные бренды Кабардино-Балкарии
  3. Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
  4. Путешествие к Эльбрусу - главной кавказской вершине
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Нальчика, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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