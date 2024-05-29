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через этот агрегатор. Экскурсия и экскурсовод нам очень понравились. Рассказ в процессе экскурсии был непринужденным, в форме дружеской беседы. Ирина кроме тематической экскурсии отвечала на вопросы, которые возникали у нас спонтанно. Помогла выбрать подарки из Кабардино-Балкарии: шерстяные изделия, конфеты местных фабрик, мясо, сыр… Рассказала про народность, обычаи, культуру, кухню, историческая информация была подана легко и непринужденно. Мы рады, что посетили эту экскурсию и рекомендуем её остальным туристам для первого знакомства с этим замечательным краем. Ирине желаем успехов и процветания. Спасибо за прекрасно проведённое время.