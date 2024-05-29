1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Уникальный мастер-класс хычинов в Нальчике - кулинарное путешествие
Станьте частью кавказской кулинарной традиции, научитесь готовить хычины с местными мастерами
Начало: В окрестностях Нальчика
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увлекательное путешествие по народным брендам Нальчика
Погрузитесь в мир кабардинских традиций и узнайте секреты местных ремесел вместе с опытным гидом
Начало: В районе ресторана «Бочка»
«По желанию отведаете национальные блюда — хычины или лакумы, а гурманы и эстеты могут заказать «Огонь Сосруко»»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
9 часов
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Начало: По договорённости
«Адреналин на парадроме и вдохновение на Арт-пикнике После насыщенного познавательного опыта мы отправимся на парадром, где сможем насладиться адреналином и побаловать себя вкусным обедом (обед оплачивается отдельно)»
Расписание: Ежедневно в 09:30, в летнее время
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Эльбрусу - главной кавказской вершине
Начало: Назначает турист в пределах г. Нальчик
«Местная кухня тоже не оставит вас равнодушными»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
12 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья29 мая 2024Очень рады, что посетили такой чудесный мастер-класс. Приятно провели время в атмосфере домашнего уюта, как в гости к друзьям сходили
- ХХельга8 мая 2024Прекрасное приключение. Ходили вдвоем с мужем. Хозяйка (Фатима) очень радушная и терпеливая. Было интересно узнать некоторые маленькие секреты приготовления, хычины удались
- ООльга7 апреля 2024Очень интересно провели время,учились готовить хычины и потом их кушали. Что не съели,забрали домой. Спасибо Фатиме,очень душевный человек. Все рассказала и обучила,хычины получились вкусные.
- ЖЖанна19 января 2024Очень понравилась экскурсия. Ирина очень интересный рассказчик, показала достопримечательности Нальчика, показала, где очень вкусные чебуреки и шашлык. Мы не запомнили
- ААлександр9 ноября 2023Всё понравилось Познакомился с местными достопримечательностями,традициями. Познавательно и полезно! Спасибо организатору Ирине. Рекомендую!
- ННаталья2 августа 2023Мы впервые в Кабардой-Балкарии и в городе Нальчик. С Трипстором дружим с 2014 года, доверяем его экскурсоводам. Поэтому заказывали экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Нальчика, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024