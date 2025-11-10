Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Во время нашего путешествия мы проедем по Чегемскому ущелью, увидим Малый Чегемский водопад Адай-Су и впечатляющий Комплекс Чегемских водопадов Су-Аузусу, полюбуемся самым узким местом в Чегемской теснине и, конечно, узнаем интересные факты о местах по маршруту.