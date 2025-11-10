Во время нашего путешествия мы проедем по Чегемскому ущелью, увидим Малый Чегемский водопад Адай-Су и впечатляющий Комплекс Чегемских водопадов Су-Аузусу, полюбуемся самым узким местом в Чегемской теснине и, конечно, узнаем интересные факты о местах по маршруту.
Описание экскурсииВ этот день мы увидим: 📍Водопад Адай-Суу (малый) 📍Водопады Чегемские Су-Аузу-суу 📍Чегемское ущелье 📍Парадром Чегем (здесь полетаем на парапланах при наличии погоды,а так же есть зип лайн, роупджампинг, кальянная) после активностей обед (активности и питание в стоимость не входят) 📍с. Эльтюбю 📍древние склепы Фардык кешене 📍Заповедник Чегем 📍водопад Абай-суу 📍поляна у подножия Тихтенгена (4611) 📍Глиняные замки актопрака 📍2 смотровые на перевале Актопрак 📍озеро Гижгит 📍Смотровая над Тызыльским ущельем. На маршруте вам понадобятся:
- удобная закрытая обувь;
- ветровка или плащ;
- солнцезащитный крем;
- кепка или шапка;
- толстовка или куртка. Важная информация: Цена указана за индивидуальный тур на 4 местном автомобиле.
индивидуально в любые удобные для вас даты
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чегемское ущелье
- Малый Чегемский водопад Адай-Су
- Комплекс Чегемских водопадов Су-Аузусу
- Парадром Чегем
- Селение Эльтюбю
- Дом-сакля поэта Кайсына Кулиева
- Древние склепы Фардык Кешене
- Водопад Абай-суу
- Турбаза Чегем
- Подножие красавца Тихтенгена
- Перевал актопрак
- Озеро Гижгит
- Смотровая Тызыл
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Питание
- Полет на параплане
- Сувениры.
Место начала и завершения?
Г. Нальчик, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: индивидуально в любые удобные для вас даты
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Цена указана за индивидуальный тур на 4 местном автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
