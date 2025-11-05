Мы отправимся в путешествие по одному из самых интересных маршрутов в Кабардино-Балкарии. Проедем через перевал Актопрак, восхитимся красотой озера Гижгит, послушаем шум Чегемских водопадов и окунёмся в таинственную атмосферу села Эльтюбю с древними склепами. А желающие смогут полетать на параплане — и увидеть горы с высоты птичьего полёта.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Нальчика

9:00–10:00 — завтрак в уютном кафе по дороге

10:30–11:00 — остановка у озера Гижгит

Его бирюзовые воды отражают горные вершины словно зеркало. У вас будет время для фото и короткой прогулки.

11:30–12:00 — переезд через перевал Актопрак — «дорогу красоты»

Впечатляющие панорамы ущелий и горных массивов.

12:30–14:30 — свободное время для активностей (по желанию)

Полёт на параплане, зиплайн или просто отдых на смотровой площадке с видом на Чегемское ущелье.

15:30–16:30 — прогулка к Чегемским водопадам

Три мощных потока падают с отвесных скал, окутывая пространство прохладными брызгами.

17:00–18:00 — посещение села Эльтюбю

Вы увидите старинные башни и древний некрополь — город мёртвых, хранящий историю горцев.

19:00 — возвращение в Нальчик

Вы узнаете:

почему перевал Актопрак называют «дорогой красоты» и какое значение он имел для торговых путей в прошлом

как образовалось бирюзовое озеро Гижгит, с какими легендами и поверьями оно связано

какие тайны скрывают Чегемские водопады

историю древнего села Эльтюбю и его знаменитого некрополя

чем уникальна культура народов Приэльбрусья

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках, по запросу предоставим детское кресло/бустер

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

Обед — 600–700 ₽

Полёт на параплане — от 7500 ₽ за 15 минут

Роупджампинг — от 3500 ₽

3иплайн — 1500 ₽

Цены могут меняться, уточняйте актуальность в переписке.