Мы отправимся в путешествие по одному из самых интересных маршрутов в Кабардино-Балкарии.
Проедем через перевал Актопрак, восхитимся красотой озера Гижгит, послушаем шум Чегемских водопадов и окунёмся в таинственную атмосферу села Эльтюбю с древними склепами. А желающие смогут полетать на параплане — и увидеть горы с высоты птичьего полёта.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Нальчика
9:00–10:00 — завтрак в уютном кафе по дороге
10:30–11:00 — остановка у озера Гижгит
Его бирюзовые воды отражают горные вершины словно зеркало. У вас будет время для фото и короткой прогулки.
11:30–12:00 — переезд через перевал Актопрак — «дорогу красоты»
Впечатляющие панорамы ущелий и горных массивов.
12:30–14:30 — свободное время для активностей (по желанию)
Полёт на параплане, зиплайн или просто отдых на смотровой площадке с видом на Чегемское ущелье.
15:30–16:30 — прогулка к Чегемским водопадам
Три мощных потока падают с отвесных скал, окутывая пространство прохладными брызгами.
17:00–18:00 — посещение села Эльтюбю
Вы увидите старинные башни и древний некрополь — город мёртвых, хранящий историю горцев.
19:00 — возвращение в Нальчик
Вы узнаете:
- почему перевал Актопрак называют «дорогой красоты» и какое значение он имел для торговых путей в прошлом
- как образовалось бирюзовое озеро Гижгит, с какими легендами и поверьями оно связано
- какие тайны скрывают Чегемские водопады
- историю древнего села Эльтюбю и его знаменитого некрополя
- чем уникальна культура народов Приэльбрусья
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках, по запросу предоставим детское кресло/бустер
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед — 600–700 ₽
- Полёт на параплане — от 7500 ₽ за 15 минут
- Роупджампинг — от 3500 ₽
- 3иплайн — 1500 ₽
Цены могут меняться, уточняйте актуальность в переписке.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Баксанский круг
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 6326 туристов
Я представитель команды, которая с 2015 года занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
5 ноя 2025
Все прям очень замечательно, Руслан лучший гид, если в КБР то с ним.
Т
Творун
18 окт 2025
Были на экскурсии с Сергеем. Все безумно понравилось. Виды потресающие,маршрут отличный.
Завтракали в уютном кафе с очень вкусными хычинами.
Сергей делал остановки в самых красивых местах. Бонусом сделал фото нас с мужем)
Однозначно рекомендую 👍
Входит в следующие категории Нальчика
