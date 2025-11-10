Верхняя Балкария – живописное место с первозданной природой, раскинувшееся в горах, где сохранились руины древних аулов.
Описание экскурсии
Путешествие по живописным местам
Приглашаем вас в увлекательное путешествие, которое подарит вам множество ярких впечатлений. В ходе экскурсии вы увидите:
- Голубое озеро — одно из самых глубоких озёр в мире. Его насыщенный цвет и чистота воды просто завораживают!
- Черекская теснина — место, где вы сможете насладиться потрясающими видами ущелья, чувствуя величие природы.
- Верхняя Балкария — здесь вас ждут руины древнего города, которые позволят окунуться в атмосферу далёких эпох.
- Термальные источники Аушигера — идеальное завершение вашего путешествия. Чистая и целебная вода обеспечит вам приятное расслабление.
Не упустите возможность!
Это путешествие не только расширит ваши горизонты, но и подарит уникальные моменты, которые останутся в памяти на долгие годы. Приготовьтесь к новым открытиям и незабываемым впечатлениям!
Ежедневно, по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубое озеро
- Черекская теснина
- Верхняя Балкария
- Уникальные термальные источники Аушигера
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Нальчик, проспект Ленина, 32
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
Мини-группа
до 8 чел.
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе
Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
4500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Нальчика - в Верхнюю Балкарию
Посетить самое высокогорное село Кабардино-Балкарии и увидеть каньоны, озера, древние башни
Начало: В пределах города Нальчика, назначает турист
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
9000 ₽
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по маршруту Верхняя Балкария-Голубые озера-горячие источники
Начало: Нальчик, площадь Марии
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
8550 ₽
9500 ₽ за всё до 6 чел.