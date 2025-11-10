Верхняя Балкария – живописное место с первозданной природой, раскинувшееся в горах, где сохранились руины древних аулов.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Путешествие по живописным местам

Приглашаем вас в увлекательное путешествие, которое подарит вам множество ярких впечатлений. В ходе экскурсии вы увидите:

Голубое озеро — одно из самых глубоких озёр в мире. Его насыщенный цвет и чистота воды просто завораживают!

— одно из самых глубоких озёр в мире. Его насыщенный цвет и чистота воды просто завораживают! Черекская теснина — место, где вы сможете насладиться потрясающими видами ущелья, чувствуя величие природы.

— место, где вы сможете насладиться потрясающими видами ущелья, чувствуя величие природы. Верхняя Балкария — здесь вас ждут руины древнего города, которые позволят окунуться в атмосферу далёких эпох.

— здесь вас ждут руины древнего города, которые позволят окунуться в атмосферу далёких эпох. Термальные источники Аушигера — идеальное завершение вашего путешествия. Чистая и целебная вода обеспечит вам приятное расслабление.

Не упустите возможность!

Это путешествие не только расширит ваши горизонты, но и подарит уникальные моменты, которые останутся в памяти на долгие годы. Приготовьтесь к новым открытиям и незабываемым впечатлениям!