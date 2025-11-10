Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Особенность нашей экскурсии заключается в сочетании активного отдыха и культурного опыта. Мы не только будем гулять по живописным тропам, но и познакомимся с местной культурой и традициями.



Вы сможете посетить традиционные балкарские аулы, где вам расскажут о быте и обычаях местных жителей, а также продегустировать блюда национальной кухни.

Магомед Ваш гид в Нальчике Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-5 человек Когда По согласованию с гидом 20 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 18:00

Описание экскурсии Наша экскурсия в Суканское ущелье предполагает уникальное погружение в природу и культуру Кавказа. Мы направимся по живописному маршруту, который проведет вас через потрясающие горные пейзажи, на котором вы сможете насладиться свежим воздухом и великолепными видами. Альпийские луга Кабардино-Балкарии — это удивительное место, где природа раскрывает свои самые красивые и живописные стороны. Эти луга расположены на высоте, в основном в горных районах, и славятся своим разнообразием флоры и фауны. Во время экскурсии мы также сделаем остановки у живописных водопадов и рек, где можно будет сделать фотографии и насладиться природой. Если вы любите активный отдых, мы предложим вам возможность поучаствовать в легких походах или даже альпинистских маршрутах, в зависимости от ваших предпочтений.

По согласованию с гидом Выбрать дату