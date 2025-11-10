Особенность нашей экскурсии заключается в сочетании активного отдыха и культурного опыта. Мы не только будем гулять по живописным тропам, но и познакомимся с местной культурой и традициями.
Вы сможете посетить традиционные балкарские аулы, где вам расскажут о быте и обычаях местных жителей, а также продегустировать блюда национальной кухни.
Описание экскурсииНаша экскурсия в Суканское ущелье предполагает уникальное погружение в природу и культуру Кавказа. Мы направимся по живописному маршруту, который проведет вас через потрясающие горные пейзажи, на котором вы сможете насладиться свежим воздухом и великолепными видами. Альпийские луга Кабардино-Балкарии — это удивительное место, где природа раскрывает свои самые красивые и живописные стороны. Эти луга расположены на высоте, в основном в горных районах, и славятся своим разнообразием флоры и фауны. Во время экскурсии мы также сделаем остановки у живописных водопадов и рек, где можно будет сделать фотографии и насладиться природой. Если вы любите активный отдых, мы предложим вам возможность поучаствовать в легких походах или даже альпинистских маршрутах, в зависимости от ваших предпочтений.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Верхняя Жемтала
- Суканская теснина
- Альпийские луга
- Гора Метеген
- Перевал Курноят
- Верхняя Балкария
- Древний аул «Кюнлюм»
- Башня Абаевых
- Черекская теснина
- Голубые озера
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание.
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
