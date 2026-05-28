Красавец Эльбрус откроется нам уже по дороге. Сначала как едва различимый в дымке силуэт — будто мираж среди облаков.
По мере приближения будет расти и обретать формы — проявятся две вершины, вечные льды, альпинистские тропы. На поляне Азау явит детали: россыпь цветов, аккуратные домики и кафе, кабинки подъёмников. А перед Чегетом встанет во весь рост, могучий и завораживающий.
Описание экскурсии
8:00 — поедем в Приэльбрусье в окружении невероятных видов. Проследуем вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересечём реку Баксан. По пути остановимся для акклиматизации
11:30 — на поляне Азау у подножия Эльбруса у вас будет запас свободного времени. Можно подняться выше по канатной дороге (на 3500 м или 3900 м)
14:00 — с поляны Чегет полюбуемся головокружительными панорамами Эльбруса и Донгуз-Орун. На высоту 3100 м ведут кресельные подъёмники — можно позагорать прямо на снегу
15:30 — побываем на поляне Нарзанов, где из-под земли бьют минеральные родники. Также заедем в ущелье Адыр-Су и немного пройдёмся
18:00 — возвращение в Нальчик
Организационные детали
- Едем на Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Camry, Nissan Qashqai, Renault Duster, Renault Kaptur или УАЗ Патриот
- Можно взять с собой перекус и напитки или пообедать в кафе (800–1000 ₽)
- Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу (опционально): Азау — 2700 ₽, Чегет — 1100 ₽
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нальчике
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 973 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
