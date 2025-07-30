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Экскурсии в Приэльбрусье из Нальчика

Найдено 8 экскурсий в категории «Приэльбрусье» в Нальчике, цены от 1975 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Озеро Гижгит, Поляна нарзанов и Эльбрус - из Нальчика
Джиппинг
На машине
12 часов
-
25%
2 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Озеро Гижгит, Поляна нарзанов и Эльбрус
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, наслаждаясь видами Эльбруса и озера Гижгит. Попробуйте хычины и нарзан на этой незабываемой экскурсии
Начало: Баксанский круг
«Национальный парк «Приэльбрусье»»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
1 авг в 08:30
3975 ₽5300 ₽ за человека
Вершины Кавказа: путешествие по Приэльбрусью
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Вершины Кавказа: путешествие по Приэльбрусью
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя живописные ущелья и озёра. Поднимитесь на канатной дороге и насладитесь видами на Эльбрус и ледники
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
«Оцените красоту национального парка «Приэльбрусье» с его ледяными вершинами, бурными реками и хвойными лесами»
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
9 часов
252 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
В тренде
Приэльбрусье: удивительное путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской красоты с экскурсией в Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов ждут вас
Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик
«Что вас ожидает: Завораживающая сила и красота природы Приэльбрусья ждет вас»
Расписание: Воскресенье, 9:00
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
2500 ₽ за человека
Приэльбрусье - 3 поляны
На автобусе
8 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Приэльбрусье: Владыка горного Кавказа
Поднимитесь на высоту 3800 метров и ощутите величие Эльбруса, одного из 7 чудес России, на индивидуальной экскурсии
Начало: Назначает турист
«Приэльбрусье – один из крупнейших в нашей стране центров туризма, альпинизма и горнолыжного спорта»
Расписание: в любой день, в любое время
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
На автобусе
11 часов
278 отзывов
Групповая
Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика
Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы
Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул
«Приэльбрусье – один из крупнейших в нашей стране центров туризма, альпинизма и горнолыжного спорта»
Расписание: среда/пятница/суббота/воскресенье в 7.00
1 авг в 07:00
2 авг в 07:00
1975 ₽ за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Пешая
Джиппинг
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Погрузитесь в мир горных пейзажей Приэльбрусья и насладитесь кристально чистым озером Гижгит. Уникальные виды и свежий воздух ждут вас
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Приэльбрусье впечатляет своими горными ландшафтами и привлекает множество альпинистов, любителей горнолыжного спорта и простых путешественников»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Поездка в Приэльбрусье через перевал Актопрак
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в Приэльбрусье через перевал Актопрак
Путешествие в Приэльбрусье через перевал Актопрак подарит незабываемые впечатления и красоту горных пейзажей
Начало: Нальчик, площадь 400-летия присоединения к России
Расписание: По договорённости с гидом.
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Приэльбрусье: индивидуальный тур к главной вершине Европы
На автобусе
14 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Приэльбрусье: тур к главной вершине Европы
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Баксанскому ущелью к Эльбрусу. Вас ждут захватывающие виды, кавказская кухня и целебные источники
Начало: Ваш отель
«Мы проедем по Баксанскому ущелью, вместе посетим знаменитые места Приэльбрусья, среди которых завораживающее озеро Гижгит и высокогорный город Тырныауз»
Расписание: Ежедневно в 07:30, 07:45, 08:00.
1 авг в 07:30
2 авг в 07:30
26 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 июля 2025
    Озеро Гижгит, Поляна нарзанов и Эльбрус - из Нальчика
    Спасибо большое и компании и нашему гиду Магомеду. Очень интересно рассказывает, с первых минут мы стали одной командой. Я незабываемо
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    провела свой день рождения на Эльбрусе, запомнится на всю жизнь. Был даже торт из кабардинских хычинов и свечка))) благодарю. Будем искать ещё путешествия у вас. Не первый раз пользуюсь и всегда довольна.

  • С
    Смирнова
    23 июля 2025
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Замечательная экскурсия, ожидания с реальностью совпали. Эльбрус показался во всей красе. Погода благоволила этому. Экскурсовод- Фируза, рассказала много интересного и
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    познавательного об истории этих мест. Единственный минус - очень долгое ожидание на горе Чегет. Из-за большого потока желающих прокатиться на канатной дороге ждали группу 2,5 часа.

  • Е
    Елена
    22 июля 2025
    Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
    Добрый день. Спасибо вам за две замечательные экскурсии -Эльбус и долина Нарзана. Парни- экскурсоводы позитивные, добрые и веселые. Идут на встречу по
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    всем вопросам. Эльбрус- нам открылся, была хорошая погода, нам так повезло, куча энергии и эмоций. Термальные источники - огонь. Мы остались очень довольны!!!!!!!!! Псков Елена 😉👍

  • А
    Анастасия
    20 июля 2025
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Нам очень, очень всё понравилось, потому что у нас был самый замечательный гид Мухамед👍👍👍
  • Е
    Елена
    20 июля 2025
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Увидела всё, что хотела. Всё отлично. Экскурсовод Мохаммед - понравился, любит горы, любит свою Родину.
  • Т
    Татьяна
    18 июля 2025
    Вершины Кавказа: путешествие по Приэльбрусью
    Незабываемая поездка по ущельям и перевалам, с Евгением согласовывали подходящий именно для нас маршрут, остались очень довольны. Горы великолепные, озеро
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    Гижгит - просто волшебное. Еще проехали по перевалу, останавливались, любовались, беседовали. Евгений - опытный водитель, ехать было комфортно, машина удобная. Дети (9 лет)тоже остались под впечатлением от поездки.

  • A
    Anna
    14 июля 2025
    Приэльбрусье - 3 поляны
    Прекрасная экскурсия! Эльбрус супер!
  • Р
    Рустэм
    10 июля 2025
    Приэльбрусье - 3 поляны
    Спасибо Казбеку за хорошую экскурсию.
  • Б
    Быков
    15 апреля 2025
    Озеро Гижгит, Поляна нарзанов и Эльбрус - из Нальчика
    Если вы из Нальчика, то эта экскурсия не для вас. Так, как сам гид из Ессентуков, то до места встречи
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    (25 км) нужно добираться самостоятельно за свой счет. Так, как вас заберут скорее всего последним, то будете сидеть на заднем ряду, где ничего не видно. Гид, такое впечатление, почитал кое что из интернета перед поездкой. Рассказывал мало. Хорошая оценка только из-за мест посящения. Мне показалось, что данные организаторы они просто решили срубить денег по лёгкому особо не парясь. Указанную цену экскурсия не стоит.

  • М
    Мария
    14 ноября 2022
    Приэльбрусье - седьмое чудо России
    Экскурсия понравилась, было очень интересно. Всё хорошо организовано, гид Разара и водитель Аскер приехали в назначенное место вовремя, аккуратно довезли до Приэльбрусья и вернули обратно в отель. Нам повезло с погодой, увидели Эльбрус во всей красе! Виды головокружительные!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Приэльбрусье»

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  1. Озеро Гижгит, Поляна нарзанов и Эльбрус - из Нальчика
  2. Вершины Кавказа: путешествие по Приэльбрусью
  3. Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
  4. Приэльбрусье - 3 поляны
  5. На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Чегемские водопады
  4. Самое главное
  5. Эльбрус
  6. Гижгит
  7. Черекское ущелье
  8. Приэльбрусье
  9. Чегемское ущелье
  10. Аушигер
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2025
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