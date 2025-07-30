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Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя живописные ущелья и озёра. Поднимитесь на канатной дороге и насладитесь видами на Эльбрус и ледники

Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...

«Оцените красоту национального парка «Приэльбрусье» с его ледяными вершинами, бурными реками и хвойными лесами»