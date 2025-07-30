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25%
Мини-группа
до 7 чел.
Озеро Гижгит, Поляна нарзанов и Эльбрус
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, наслаждаясь видами Эльбруса и озера Гижгит. Попробуйте хычины и нарзан на этой незабываемой экскурсии
Начало: Баксанский круг
«Национальный парк «Приэльбрусье»»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
1 авг в 08:30
3975 ₽
5300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Вершины Кавказа: путешествие по Приэльбрусью
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя живописные ущелья и озёра. Поднимитесь на канатной дороге и насладитесь видами на Эльбрус и ледники
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
«Оцените красоту национального парка «Приэльбрусье» с его ледяными вершинами, бурными реками и хвойными лесами»
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
13 500 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
В трендеПриэльбрусье: удивительное путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской красоты с экскурсией в Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов ждут вас
Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик
«Что вас ожидает: Завораживающая сила и красота природы Приэльбрусья ждет вас»
Расписание: Воскресенье, 9:00
5 авг в 09:00
6 авг в 09:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Приэльбрусье: Владыка горного Кавказа
Поднимитесь на высоту 3800 метров и ощутите величие Эльбруса, одного из 7 чудес России, на индивидуальной экскурсии
Начало: Назначает турист
«Приэльбрусье – один из крупнейших в нашей стране центров туризма, альпинизма и горнолыжного спорта»
Расписание: в любой день, в любое время
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
10 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика
Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы
Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул
«Приэльбрусье – один из крупнейших в нашей стране центров туризма, альпинизма и горнолыжного спорта»
Расписание: среда/пятница/суббота/воскресенье в 7.00
1 авг в 07:00
2 авг в 07:00
1975 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Погрузитесь в мир горных пейзажей Приэльбрусья и насладитесь кристально чистым озером Гижгит. Уникальные виды и свежий воздух ждут вас
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Приэльбрусье впечатляет своими горными ландшафтами и привлекает множество альпинистов, любителей горнолыжного спорта и простых путешественников»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в Приэльбрусье через перевал Актопрак
Путешествие в Приэльбрусье через перевал Актопрак подарит незабываемые впечатления и красоту горных пейзажей
Начало: Нальчик, площадь 400-летия присоединения к России
Расписание: По договорённости с гидом.
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Приэльбрусье: тур к главной вершине Европы
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Баксанскому ущелью к Эльбрусу. Вас ждут захватывающие виды, кавказская кухня и целебные источники
Начало: Ваш отель
«Мы проедем по Баксанскому ущелью, вместе посетим знаменитые места Приэльбрусья, среди которых завораживающее озеро Гижгит и высокогорный город Тырныауз»
Расписание: Ежедневно в 07:30, 07:45, 08:00.
1 авг в 07:30
2 авг в 07:30
26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана30 июля 2025Спасибо большое и компании и нашему гиду Магомеду. Очень интересно рассказывает, с первых минут мы стали одной командой. Я незабываемо
- ССмирнова23 июля 2025Замечательная экскурсия, ожидания с реальностью совпали. Эльбрус показался во всей красе. Погода благоволила этому. Экскурсовод- Фируза, рассказала много интересного и
- ЕЕлена22 июля 2025Добрый день. Спасибо вам за две замечательные экскурсии -Эльбус и долина Нарзана. Парни- экскурсоводы позитивные, добрые и веселые. Идут на встречу по
- ААнастасия20 июля 2025Нам очень, очень всё понравилось, потому что у нас был самый замечательный гид Мухамед👍👍👍
- ЕЕлена20 июля 2025Увидела всё, что хотела. Всё отлично. Экскурсовод Мохаммед - понравился, любит горы, любит свою Родину.
- ТТатьяна18 июля 2025Незабываемая поездка по ущельям и перевалам, с Евгением согласовывали подходящий именно для нас маршрут, остались очень довольны. Горы великолепные, озеро
- AAnna14 июля 2025Прекрасная экскурсия! Эльбрус супер!
- РРустэм10 июля 2025Спасибо Казбеку за хорошую экскурсию.
- ББыков15 апреля 2025Если вы из Нальчика, то эта экскурсия не для вас. Так, как сам гид из Ессентуков, то до места встречи
- ММария14 ноября 2022Приэльбрусье - седьмое чудо РоссииЭкскурсия понравилась, было очень интересно. Всё хорошо организовано, гид Разара и водитель Аскер приехали в назначенное место вовремя, аккуратно довезли до Приэльбрусья и вернули обратно в отель. Нам повезло с погодой, увидели Эльбрус во всей красе! Виды головокружительные!
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Приэльбрусье»
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