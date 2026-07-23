Эта экскурсия для людей, которые любят активный отдых и для настоящих ценителей природы. Вы поднимитесь по самой высокогорной канатной дороге в Европе. Перед вам откроются невероятные виды на Эльбрус. Вы
Описание трансферНевероятное Приэльбрусье Высочайший в Евразии спящий вулкан Эльбрус покорит вас. Вы поднимитесь по самой высокогорной канатной дороге в Европе на 3850 м. При желании можно будет подняться еще выше на ратраках. Перед вами откроется, невероятной красоты, ущелье Адыр-Су. Затем, на поляне Чегет, у вас будет свободное время для прогулки и подъема на кресельной канатной дороге на гору Чегет. С нее открывается самый красивый вид на Эльбрус. При желании мы посетим канатную дорогу (закрытые канатные кабинки) на поляне Азау. Лечебные нарзаны Следующей остановкой будет Поляна Нарзанов, где вы сможете попробовать лечебную минеральную воду с разным составом из источника богатырей. Там же вы насладитесь обедом из национальной кухни. Важная информация При посещении экскурсии обязательно с собой необходимо взять теплые вещи, шапку и солнечные очки, так как уровень ультрафиолета в горах очень высокий.
В любой день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поляна Азау
- Поляна Чегет
- Поляна Нарзанов
- Ущелье Адыр суу
Что включено
- Трансфер
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Питание
- Оплата канатных дорог
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Марии
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо нашему гиду Алексею за отличный день и хорошую поездку. Машина комфортная, поездка мягкая. Мы посетили Эльбрус все уровни, посмотрели водопад у подножия Эльбруса, поднялись на гору Чегет, попробовали воду на поляне Нарзанов, на обратном пути Алексей показал нам ущелье Адыр-су с уникальным автомобильным подъемником.
Спасибо за отличный день!
Спасибо за отличный день!
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В
Прекрасная экскурсия, замечательные места и максимально дружелюбные и отзывчивые люди.
Всем рекомендую посетить кабардина Балканскую республику
Всем рекомендую посетить кабардина Балканскую республику
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Т
Были на экскурсии с Казбеком. Очень понравилось. Время пролетело незаметно. Узнали много интересного и нового. И легенды и мифы и про религию. Сам Казбек очень общительный человек. Сама природа настолько удивительная, что кажется что это сон
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S
С погодой повезло, Эльбрус был виден отлично. Сама экскурсия очень интересная. Рекомендую.
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T
Ездили с Казбеком, посмотрели все запланированное и даже больше. Гид пунктуальный, доброжелательный. Еще вернемся.
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А
Великолепная экскурсия, советую всём друзьям! С гидом Исламом увидели самые красивые места Кабардино-Балкарии, узнали историю края, напились воды богатырей и поднялись на Эльбрус!! Будем возвращаться летом смотреть на Млечный Путь!
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