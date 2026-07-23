Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить увидите ущелье Адыр-Су и попробуете вкуснейшую горную воду у водопада Азау. Прогуляетесь на поляне Чегет и поднимитесь на гору.



Вас ожидает поездка в Поляну Нарзанов, где вы попробуете лечебную минеральную воду с разным составом из источника богатырей.



И в завершении отдыха мы заедем на лечебные термальные источники «Гедуко», где в любое время года вы сможете искупаться. Эта экскурсия для людей, которые любят активный отдых и для настоящих ценителей природы. Вы поднимитесь по самой высокогорной канатной дороге в Европе. Перед вам откроются невероятные виды на Эльбрус. Вы 5 53 отзыва

Альберт Ваш гид в Нальчике Задать вопрос Индивидуальный трансфер -5% 12 000 ₽ выгода 600 ₽ 11 400 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 53 отзыва 8 часов 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание трансфер Невероятное Приэльбрусье Высочайший в Евразии спящий вулкан Эльбрус покорит вас. Вы поднимитесь по самой высокогорной канатной дороге в Европе на 3850 м. При желании можно будет подняться еще выше на ратраках. Перед вами откроется, невероятной красоты, ущелье Адыр-Су. Затем, на поляне Чегет, у вас будет свободное время для прогулки и подъема на кресельной канатной дороге на гору Чегет. С нее открывается самый красивый вид на Эльбрус. При желании мы посетим канатную дорогу (закрытые канатные кабинки) на поляне Азау. Лечебные нарзаны Следующей остановкой будет Поляна Нарзанов, где вы сможете попробовать лечебную минеральную воду с разным составом из источника богатырей. Там же вы насладитесь обедом из национальной кухни. Важная информация При посещении экскурсии обязательно с собой необходимо взять теплые вещи, шапку и солнечные очки, так как уровень ультрафиолета в горах очень высокий.

В любой день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Поляна Азау

Поляна Чегет

Поляна Нарзанов

Ущелье Адыр суу Что включено Трансфер

Экскурсионное сопровождение Что не входит в цену Питание

Оплата канатных дорог Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Марии Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: В любой день Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.