Отправляйтесь в увлекательное путешествие по живописным местам Нальчика. Вас ждут Голубые озёра, где вода поражает своей чистотой и глубиной. По серпантину доберётесь до Черекской теснины, где можно насладиться видами с высоты. Верхняя Балкария откроет перед вами руины древних поселений и сторожевые башни. Завершите день прогулкой вдоль бурлящей реки и насладитесь покоем заповедного края Уштулу

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Путешествие в Уштулу

Погружение в удивительный мир заповедного урочища Уштулу начинается с захватывающего знакомства с таинственными Голубыми озёрами. Здесь вас ждут невероятные виды и умиротворяющая атмосфера.

Очарование природы

Далее мы поднимемся по живописному серпантину к Черекской теснине. На смотровой площадке вам откроется потрясающий вид над двухсотметровым обрывом, где каждый сможет насладиться великолепием окружающего ландшафта.

Исторические моменты

В нашем путешествии мы посетим живописную долину Верхней Балкарии, где можно увидеть:

руины древнего поселения;

сторожевые башни Абаевых и Амирхановых;

качели, расположенные над пропастью.

Волшебство Уштулы

Наш путь приведет нас вдоль бурлящей реки, мимо великолепных водопадов и чистейших источников. Это будет незабываемый опыт, который оставит в вашем сердце только положительные эмоции.