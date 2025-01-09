Отправляйтесь в увлекательное путешествие по живописным местам Нальчика. Вас ждут Голубые озёра, где вода поражает своей чистотой и глубиной. По серпантину доберётесь до Черекской теснины, где можно насладиться видами с высоты. Верхняя Балкария откроет перед вами руины древних поселений и сторожевые башни. Завершите день прогулкой вдоль бурлящей реки и насладитесь покоем заповедного края Уштулу
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды
- 🏞️ Уникальные природные объекты
- 🗺️ Исторические места
- 🌬️ Свежий горный воздух
- 🎢 Качели над пропастью
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Голубые озёра
- Черекская теснина
- Смотровая площадка
- Сторожевые башни Абаевых
- Сторожевые башни Амирхановых
Описание экскурсии
Путешествие в Уштулу
Погружение в удивительный мир заповедного урочища Уштулу начинается с захватывающего знакомства с таинственными Голубыми озёрами. Здесь вас ждут невероятные виды и умиротворяющая атмосфера.
Очарование природы
Далее мы поднимемся по живописному серпантину к Черекской теснине. На смотровой площадке вам откроется потрясающий вид над двухсотметровым обрывом, где каждый сможет насладиться великолепием окружающего ландшафта.
Исторические моменты
В нашем путешествии мы посетим живописную долину Верхней Балкарии, где можно увидеть:
- руины древнего поселения;
- сторожевые башни Абаевых и Амирхановых;
- качели, расположенные над пропастью.
Волшебство Уштулы
Наш путь приведет нас вдоль бурлящей реки, мимо великолепных водопадов и чистейших источников. Это будет незабываемый опыт, который оставит в вашем сердце только положительные эмоции.
В любой день по договорённости.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Урочище Уштулу
- Голубые озёра
- Черекская теснина и смотровая площадка
- Долина Верхней Балкарии
- Сторожевые башни Абаевых и Амирхановых
- Качели над пропастью
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Нальчик площадь 400-летия
Завершение: Г. Нальчик, площадь 400-летия
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по договорённости.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Платон
9 янв 2025
Экскурсия просто восторг! Очень красиво и познавательно! Экскурсовод (водитель) максимально вежливый, тактичный, эрудированный. Оценка 5+
Р
Роман
3 сен 2024
Хочу сказать, что Альберт человек с доброй душой и большим сердцем. Нам понравилось все- цена, условия, авто, сопровождение, исторические факты, горный чай и конечно же сами места. Всем крайне рекомендую побывать на водопаде Абай- су и всё, что находится в этих окрестностях. Рекомендую!
А
Артём
1 мая 2023
Только вернулись из Кабардино-Балкарии. Огромное спасибо Альберту! Показал красивейшие места! Прекрасный гид, профессиональный водитель, интересный собеседник и просто хороший человек! Всегда поможет, выручит, поможет и если нужно, даст совет! Если снова в Кабардино-Балкарию, только с ним! Всем советую, не пожалеете!
М
Мария
16 мая 2022
Замечательная поездка, замечательный город, замечательное путешествие, которое останется в памяти навсегда. Ездила с Альбертом в Приэльбрусье- осталась под таким впечатлением, что не передать словами! Водитель внимательный, пунктуальный, показал много интересных мест, рассказал много интересных историй. Общение легкое, ненавязчивое и очень полезное, остались только лучшие ощущения от поездки. Это просто лучший гид-водитель, которого я когда-либо встречала!
Т
Татьяна
8 мая 2022
Выслушали все пожелания, предложили интересный маршрут. Пунктуальность. Интересно было слушать историю посещаемых мест. Аккуратное вождение по горным дорогам (как бы я не боялась высоты и серпантина, чувство уверенности и спокойствия на протяжении всего маршрута) Спасибо большое!
