Экскурсионные туры на Эльбрус из Нальчика на автобусе или авто с гидом по выгодным ценам

Найдено 3 тура в категории «Эльбрус» в Нальчике, цены от 37 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Зимние каникулы на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Зимние каникулы на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
«Подъем на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м на канатной дороге (доп»
5 янв в 10:00
от 45 500 за человека
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
«Подъем на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м на канатной дороге (доп»
2 янв в 10:00
от 49 000 за человека
Мультиактив на Эльбрусе
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Мультиактив на Эльбрусе
Начало: Г. Нальчик
«Подъем на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м»
19 сен в 10:00
17 окт в 10:00
от 37 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    30 августа 2024
    Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
    Гиды хорошие, весёлые, эрудированные.
  • Ю
    Юлия
    8 ноября 2023
    Мультиактив на Эльбрусе
    Спасибо большое вам за этот тур, даже уезжать не хочется, невероятно много красивых мест и очень вкусная местная кухня, огромное
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    спасибо за таких гидов за Стаса, Ибрагима и Эдуарда, они очень интересные рассказывают и сами по себе очень классные, с радостью бы еще вернулись и побывали бы других красивых и интересных местах

  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Мультиактив на Эльбрусе
    Это было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоции и состояние эйфории. Все
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    гиды, которые у нас были настоящие профессионалы, с ними я чувствовала спокойствие и уверенность. Очень продуманный тайминг поездок и экскурсий, никуда не бежим, не летим, нет никакой суеты, но успевали везде. Все четко и спокойно. При этом очень комфортное время встречи из отеля на экскурсии. Можно спокойно позавтракать в предвкушении очередной приключений и живописных пейзажей. Мы были в Кабардино-Балкарии тур мультиактивный Эльбрус. Это смесь Швейцарии и Италии, я даже представить не могла, что у нас тоже такое есть. Почему мне никто не рассказал об этом раньше?! Спасибо за это путешествие, приехали обновленные и заряженные!

    Это было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоцииЭто было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоцииЭто было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоцииЭто было потрясающее путешествие, из которого мы вернулись с самыми невероятными впечатлениями. Пока только одни эмоции
  • Е
    Екатерина
    12 января 2023
    Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
    Тур "Три ущелья КБР и величественный Эльбрус" получился очень насыщенным, наполненным яркими впечатлениями и эмоциями!!! Эти чудеса природы и чистый
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    горный воздух завораживают своей красотой и мощью, заряжая энергией и силами!!! Немыслимое очарование подарили мне виды горных хребтов, скал, ущелий, теснин и гротов, рек и озёр!!! А величие Эльбруса и замёрзшие водопады Чегемскского ущелья покорили с первого взгляда!!! Кабардино-Балкария располагает к себе своим разнообразием и гостеприимством местных жителей, что приятно даёт почувствовать себя гостем) В эту живописную республику желаешь вернуться снова и снова, когда начинаешь с ней прощаться, возвращаясь обратно домой. До скорых новых встреч!!!

  • Т
    Татьяна
    10 января 2023
    Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
    Было интересно узнать много нового об исторических и географических фактах, которыми делился наш гид - Тенгиз. Особенно хочется отметить комфортное
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    передвижение по уникальным маршрутам. Больше всего запомнился подъём по канатной дороге к Эльбрусу, катание на снегоходах на высоту 4400 м. Впервые побывала на термальном источнике, прокатилась на зиплайне. Увидела красоту Голубого озера, замёрзшие водопады Чегемского ущелья, аутентичное балкарское селение Эльтюбю. Особенное удовольствие доставило чаепитие с видами на Скалистый хребет. Благодарю жителя села Тау Эль за гостеприимство и вкусный обед, приготовленный с большой любовью С удовольствием вернусь сюда вновь за яркими впечатлениями!

  • А
    Анастасия
    18 мая 2022
    Мультиактив на Эльбрусе
    Были в туре мульиактиктив на Эльбрусе. Все было организовано замечательно. Отель Азимут с видом на горы и пением птиц по
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    утра просто сказка! Отдельная благодарность гидам Аскеру, Алле, чудесные, добрые люди, прекрасные экскурсии! Встретили, проводили, были с нами все это время. Ещё поедем обязательно на Кавказ через вашу компания!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Эльбрус»

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  1. Зимние каникулы на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
  2. Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
  3. Мультиактив на Эльбрусе
Сколько стоит тур в Нальчике в сентябре 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Эльбрус" можно забронировать 3 тура от 37 500 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Нальчика посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Нальчика на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже
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