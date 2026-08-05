Скорее поднимайтесь на борт парусно-моторной яхты — и отправимся в путешествие по рекам Нижнего Новгорода! Вы полюбуетесь городскими панорамами, пофотографируетесь, а в тёплую погоду сможете искупаться у Мочального полуострова.
Описание экскурсии
Базовый маршрут: от площади Ленина вдоль Гребневского канала к Стрелке под Канавинским мостом, а затем — вниз по Волге вдоль Нижневолжской набережной до канатной дороги.
По желанию маршрут можно изменить: пройти вверх по Оке или вверх по Волге, а также сделать остановку у Мочального полуострова с песчаным пляжем. В тёплое время года здесь хорошо купаться.
Организационные детали
- Прогулка проходит на парусно-моторной яхте длиной 9 метров с кают-компанией
- Перед отправлением я проведу инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты
- Возьмите с собой напитки, лёгкие закуски и удобную обувь на светлой подошве
- Прогулка может быть отменена из-за неблагоприятной погоды или временных ограничений судоходства, связанных с городскими мероприятиями
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Член сообщества яхтсменов Нижнего Новгорода с 2011 года. Спортивный яхтинг и парусный туризм — то, в чём я отлично разбираюсь. Приглашаю вас прочувствовать стихию ветра и атмосферу морской романтики. Две великие реки, сливающиеся на знаменитой Стрелке, — идеальные условия для водной прогулки. До встречи!
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