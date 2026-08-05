Скорее поднимайтесь на борт парусно-моторной яхты — и отправимся в путешествие по рекам Нижнего Новгорода! Вы полюбуетесь городскими панорамами, пофотографируетесь, а в тёплую погоду сможете искупаться у Мочального полуострова.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Базовый маршрут: от площади Ленина вдоль Гребневского канала к Стрелке под Канавинским мостом, а затем — вниз по Волге вдоль Нижневолжской набережной до канатной дороги.

По желанию маршрут можно изменить: пройти вверх по Оке или вверх по Волге, а также сделать остановку у Мочального полуострова с песчаным пляжем. В тёплое время года здесь хорошо купаться.

Организационные детали