Романтическое свидание, важная встреча, фотосессия или дружеский пикник — мы адаптируем прогулку на яхте под ваш запрос и настроение.
С воды вы с необычного ракурса увидите Стрелку, собор Александра Невского, Чкаловскую лестницу и другие достопримечательности. При желании искупаетесь у острова или просто отдохнёте вдали от городской суеты.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Нижегородскую ярмарку — исторический центр торговли с выразительной архитектурой
- Пакгаузы на Стрелке — ажурные конструкции 19 века, переосмысленные как современное пространство
- Стрелку Оки и Волги — место слияния рек с широкими панорамами
- Собор Александра Невского — один из главных визуальных акцентов города
- Стадион «Нижний Новгород» — современную архитектуру на фоне исторической застройки
- Чкаловскую лестницу, которая совсем иначе выглядит с воды, чем с земли
В хорошую погоду дойдём до района канатной дороги, откуда открываются широкие волжские панорамы.
Организационные детали
- Я яхтсмен со стажем более 20 лет — вы в надёжных руках:) Перед отплытием проведу инструктаж по технике безопасности. Для каждого путешественника на борту есть спасжилет
- При желании возьмите с собой еду и напитки (кроме красного вина) — мы организуем пикник на борту или на острове
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Нижнем Новгороде
Я профессиональный шкипер и яхтсмен с многолетним опытом. Встал за штурвал ещё в детстве, и с тех пор парус стал частью моей жизни. Участвовал в регатах, имею международные права и
