Один час на яхте — и Нижний Новгород повернётся к вам другой стороной.
Вдали от городского шума вы увидите, как Ока и Волга сливаются в единый поток, а собор Александра Невского словно вырастает из воды. Маршрут каждый раз живёт своей жизнью: он подчиняется ветру и настроению капитана. Но вас это порадует — ведь повторений не бывает.
Описание экскурсии
- Стрелка Оки и Волги — место, где две великие реки встречаются, спорят и расходятся. Отсюда открываются самые широкие панорамы.
- Собор Александра Невского — главный вертикальный акцент города. Он похож на исполина, который вышел из волжской ряби.
- Нижегородская ярмарка — некогда главный торговый узел империи и символ строгой красоты купеческой архитектуры.
- Чкаловская лестница — с земли она кажется бесконечной и тяжёлой, с воды — лёгкой и изящной. Вы убедитесь в этом сами.
Организационные детали
- За штурвалом буду я — яхтсмен со стажем более 20 лет.
- Перед отплытием проведу инструктаж по технике безопасности. Для каждого путешественника на борту есть спасжилет.
- На борту есть всё для комфорта: пледы, столик, Bluetooth-колонка.
- Берите с собой еду и напитки — можно организовать уютный пикник прямо на яхте.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около остановки «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Нижнем Новгороде
Я профессиональный шкипер и яхтсмен с многолетним опытом. Встал за штурвал ещё в детстве, и с тех пор парус стал частью моей жизни. Участвовал в регатах, имею международные права и
