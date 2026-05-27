Как Горький помогал беднякам и беспризорникам, а Рукавишниковы меняли судьбы бездомных? Чьё пожертвование возродило сгоревший театр и что построил первый общественный банк? Кто поддержал композитора Балакирева на заре творчества? Кто показал неприглядную сторону крестьянства — неурожай, голод, тяжёлый труд? Все ответы — на главной улице города.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Николаевский театр, построенный на деньги купца Николая Бугрова
- Фотоателье Максима Дмитриева, привлекавшего внимание к бедности и нужде через снимки
- Дом дворянского собрания, где давали благотворительные концерты
- Усадьбу музыкального критика Александра Улыбышева, поддерживавшего таланты
- Памятник Максиму Горькому, помогавшему беднякам и развивавшему культуру
- Место, где стояла церковь Покрова Богородицы, — она дала название всей улице
- Трёхсвятский квартал — нынешний центр благотворительности и волонтёрства
Вы узнаете как:
- в 19–20 веках развивалась нижегородская благотворительность
- филантропы влияли на общество, а пожертвования — на облик улиц
- нуждающихся поддерживали частные лица, организации, государство
- меценатство отразилось на культуре, образовании, медицине
- Горький, Бугров, Рукавишниковы и другие известные нижегородцы стали благотворителями
- сейчас горожане безвозмездно восстанавливают и сохраняют историческое наследие
Организационные детали
Можем дополнить маршрут домом провизора Николая Эвениуса — самостоятельное посещение 200 ₽, экскурсия — взрослый 350 ₽, льготный 200 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Покровской
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 32 туристов
Я аттестованный гид, родилась и выросла в Нижнем Новгороде. Много путешествую по стране и миру. Люблю формат небанальных экскурсий, поэтому именно такие и провожу в родном городе. По профессии я ландшафтный архитектор, более 10 лет создаю сады, изучаю растения и историю садово-паркового искусства. Буду рада поделиться своими знаниями и любовью к городу со всеми, кому это интересно.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
