Откройте для себя самобытную Россию в однодневном путешествии во Владимирскую область.
Вы можете выбрать поездку в древний Муром, город былинного богатыря Ильи Муромца со старинными монастырями и узорчатыми соборами.
Или отправьтесь в купеческий Гороховец — поднимитесь на гору Пужалову, исследуйте усадьбу купца Сапожникова и побывайте в гостях у Царя Гороха с угощениями и рассказами.
Описание экскурсии
Экскурсионная программа:
- 07:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в Муром (180 км);
- 10:00 — прибытие в Муром;
- Обзорная экскурсия по городу Мурому;
- Переезд в село Карачарово;
- 16:00 — отправление из Мурома;
- 19:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород (пл. Ленина). Тихие улочки, узорочье храмов и колокольный звон.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Продолжительность экскурсии — 12 часов, рекомендуем взять с собой сух. паёк и воду в дорогу. Важная информация: Если выбрана частичная предоплата или полная оплата на месте (бесплатное бронирование), всю сумму необходимо внести в офисе поставщика не позднее 17:00 дня накануне экскурсии (подробная информация в ваучере).
Смотрите свободные даты
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Муром:
- Троицкий женский монастырь
- Благовещенский мужской монастырь
- Спасский мужской монастырь
- Село Карачарово
- Гороховец:
- Гороховецкий историко-архитектурный музей
- Палаты Царя Гороха
Что включено
- Проезд на автобусе
- Сопровождение гида.
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Пл. Ленина, напротив памятника Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Если выбрана частичная предоплата или полная оплата на месте (бесплатное бронирование)
- Всю сумму необходимо внести в офисе поставщика не позднее 17:00 дня накануне экскурсии (подробная информация в ваучере)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
9 ноя 2025
Экскурсия понравилась. Ездили с мини-группой.
Чистый старинный город с красивыми монастырями и соборами. Впечатлил памятник Илье Муромцу.
Всем рекомендуем.
В
Виктория
11 окт 2025
Мало что можно было посмотреть, гид рассказал неинтересно, на всё ограниченное время, всё бегом
Т
Татьяна
6 окт 2025
Экскурсия в основном понравилось,как и в принципе на всех бывают нюансы,а именно пока ехали в Муром рассказ прерывался несколько раз ввиду неисправного микрофона, всё остальное было хорошо,в целом понравилось,спасибо.
Д
Денис
6 окт 2025
Насыщенная экскурсия, много монастырей, храмом, мест старой эпохи. Довольно много истории Мурома и его князей, богатырей.
Времени дали погулять, пообедать прилично. Всё успели без нервов.
Гид и водитель молодцы, рекомендую
P
Pakulinatatyanayandexru
26 сен 2025
Экскурсия интересная, я была не подготовлена. Ожидала больше от родины Ильи Муромца. Музея какого-нибудь, а по сути источник и памятник в разных концах города. Но сам город преображается,видно, что вкладывают в него. Через пару лет прямо норм будет
А
Андрей
24 сен 2025
От экскурсии в Муром остались очень довольные отличный водитель знающий свое дело экскурсовод а в Муроме хотелось прикоснутся к Петру и Феврони да и родина Ильи Муромца чего стоят мужской и женский монастырь
Т
Татьяна
18 сен 2025
Спасибо за интересную экскурсию в один из древнейших городов России - город Муром! Столько храмов, которые я посетила в Муроме, ещё нигде и никогда не посещала. Благодать! Каждый храм неповторим и завораживает красотой по-своему. Кто хочет отдохнуть душой и сердцем, обязательно посетите Муром. Всем рекомендую!
Н
Надежда
17 сен 2025
Понравилось все, водитель замечательная, гид Марина очень интересно рассказала обо всем, много нового узнала для себя. Хотелось бы чтобы в программу включили экскурсию по городу. Так было заманчиво походить по улицам, которые мы проезжали по пути к храмам.
Т
Татьяна
14 сен 2025
Экскурсия птнравилась, были на родине И. Муромца, услышали про жизнь и подвиги богатыря, потом переместились в Муром, были в монастырях, тронул рассказ про Петра и Февронью, видели и мощи их и почитаемые иконы.
Понравился экскурсовод, рассказывала по сути, дала время побыть в монастырях, поклониться мощам, помолиться иконам, проникнуться атмосферой и подумать об увиденном.. Спасибо.
Д
Денис
17 авг 2025
Понравилось всё, комфортный автобус, гид просто супер, интересная поездка, рекомендую!!!!!!
И
Ирина
3 авг 2025
Замечательная экскурсия с замечательным душевным гидом Валентиной Михайловной. Спасибо Вам за чудесный день!!!
Н
Нина
28 июл 2025
Замечательный экскурсовод: профессионал, обладающий энциклопедическими знаниями, умением рассказывать и общаться.
Спасибо ей большое.
К сожалению, запомнила только имя и отчество: Марина Витальевна.
Е
Елена
25 июл 2025
20 июля посетила даную экскурсию от местной турфирмы Энга. Автобус - комфортабельный, с кондиционером(правда на обратном пути слабо работал) . По пути следования экскурсовод рассказала много интересной информации про Муром.
А
Анастасия
23 июл 2025
Экскурсия очень понравилась: отличный маршрут, удобный автобус, очень интересный экскурсовод. Времени хватило на все.
Е
Елена
20 июл 2025
Сплошное разочарование! Был чрезвычайно тесный микроавтобус с ужасно узкими креслами. Всю дорогу пришлось сидеть без возможности сменить позу, зажатая не худенькой соседкой. Сами сидения оказались ещё и неудобными, с них
