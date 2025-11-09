читать дальше

постоянно соскальзываешь, невозможно расслаблено сидеть, откинувшись на спинку и наслаждаясь поездкой, только в напряженной позе, всë время напрягая ноги, упираясь ими в пол, чтобы не соскальзывать. Климат-контроля, не было и в помине, были сопла в начале салона, но если водитель включал кондиционер, то на первые ряды ужасно дуло, а до последних ничего не долетало.

Как можно людей сажать в такое (!!!!) транспортное средство в двенадцатичасовую (!!!!!!!) экскурсию???

Экскурсовод тоже оставляла желать лучшего: тëтенька глубоко пенсионного возраста, с чрезвычайно уставшим от жизни голосом и внешним видом, никакого вдохновения и любви к своему делу не продемонстрировала, публику совершенно не зацепила, да и не пыталась, просто "отрабатывала номер". Информацию о том, о сëм больше давала в самом автобусе по пути туда, а во время посещения монастырей говорила скупо (кроме последнего монастыря), просто указывала направлнние: там такая церковь, тут свечи купите, пойдëте сами и всë осмотрите.

Заявлена обзорная экскурсия по Мурому, но по факту это просто те минуты, что мы ехали к монастырю, так что цельного образа города так и не сложилось.

Ожидала духоподъëмную, увлекательную поездку, а приехала измученная; потраченных денег и сил жалко. Монастыри понравились.