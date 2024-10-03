Вы познакомитесь с интересным и старинным Муромом. Рассмотрите его достопримечательности на обзорной экскурсии. Посетите обители, в которых находятся мощи православных святых. А также заедете в село Карачарово, в котором родился легендарный богатырь Илья Муромец. И по желанию окунётесь в чудотворный источник, дарующий здоровье и силы.

Описание экскурсии

Обзорная экскурсия по Мурому

Приглашаем вас в город, история которого начинается с 862 года. В центре Мурома вы разглядите постройки 19 века, а на прогулке по набережной Оки полюбуетесь пейзажами вокруг. И конечно, узнаете о знаменитых уроженцах этой земли! В конце экскурсии у вас будет свободное время для прогулки.

Свято-Троицкий женский монастырь

В нём находятся мощи Петра и Февронии, в честь которых назван государственный праздник — День семьи, любви и верности. Мы расскажем о подвигах и чудесах, сотворённых этой парой.

Благовещенский монастырь

Вы рассмотрите иконостас, подаренный храму Екатериной II. Узнаете, как монастырь связан с культурой страны. Чем привлекает путешественников со всего мира. И почему именно здесь хранятся мощи святых Михаила, Константина и Фёдора.

Спасо-Преображенский монастырь

Одно из наиболее посещаемых мест в Муроме. Вы рассмотрите точную копию иконы Божией Матери «Скоропослушница», которая хранится в афонском монастыре Дохиар с 10 века. И насладитесь красотой и атмосферой обители.

Село Карачарово

В завершении экскурсии мы посетим родину Ильи Муромца. Вы сможете окунуться в чудотворном источнике, названном в честь богатыря. А также набрать святой воды.

Примерный тайминг экскурсии

07:00 — выезд из Нижнего Новгорода

08:00 — выезд из Дзержинска (Северные ворота)

10:30 — прибытие в Муром

16:30 — выезд из Мурома

19:00 — прибытие в Дзержинск

20:00 — прибытие в Нижний Новгород на площадь Ленина

Организационные детали