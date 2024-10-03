На родину Ильи Муромца - экскурсия из Нижнего Новгорода в Муром
Посетить один из самых древних городов России, узнать его историю и изучить монастыри
Вы познакомитесь с интересным и старинным Муромом. Рассмотрите его достопримечательности на обзорной экскурсии. Посетите обители, в которых находятся мощи православных святых. А также заедете в село Карачарово, в котором родился легендарный богатырь Илья Муромец. И по желанию окунётесь в чудотворный источник, дарующий здоровье и силы.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Мурому
Приглашаем вас в город, история которого начинается с 862 года. В центре Мурома вы разглядите постройки 19 века, а на прогулке по набережной Оки полюбуетесь пейзажами вокруг. И конечно, узнаете о знаменитых уроженцах этой земли! В конце экскурсии у вас будет свободное время для прогулки.
Свято-Троицкий женский монастырь
В нём находятся мощи Петра и Февронии, в честь которых назван государственный праздник — День семьи, любви и верности. Мы расскажем о подвигах и чудесах, сотворённых этой парой.
Благовещенский монастырь
Вы рассмотрите иконостас, подаренный храму Екатериной II. Узнаете, как монастырь связан с культурой страны. Чем привлекает путешественников со всего мира. И почему именно здесь хранятся мощи святых Михаила, Константина и Фёдора.
Спасо-Преображенский монастырь
Одно из наиболее посещаемых мест в Муроме. Вы рассмотрите точную копию иконы Божией Матери «Скоропослушница», которая хранится в афонском монастыре Дохиар с 10 века. И насладитесь красотой и атмосферой обители.
Село Карачарово
В завершении экскурсии мы посетим родину Ильи Муромца. Вы сможете окунуться в чудотворном источнике, названном в честь богатыря. А также набрать святой воды.
Примерный тайминг экскурсии
07:00 — выезд из Нижнего Новгорода
08:00 — выезд из Дзержинска (Северные ворота)
10:30 — прибытие в Муром
16:30 — выезд из Мурома
19:00 — прибытие в Дзержинск
20:00 — прибытие в Нижний Новгород на площадь Ленина
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе (в зависимости от количества участников)
К экскурсии возможно присоединиться в Дзержинске — стоимость не изменится
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 7412 туристов
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.
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Анастасия
3 окт 2024
Очень душевная и интересная экскурсия🙏Огромное спасибо за организацию,всё чётко,без опазданий🙏Экскурсоводу отдельное спасибо за столь увлекательное путешествие в духовную историю🥲🙏Не хватит слов описать,сколько эмоций я прожила за этот день,обязательно стоит ехать в такие волшебные места