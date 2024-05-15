Экскурсии в Муром из Нижнего Новгорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Муром» в Нижнем Новгороде, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово
🚌 На автобусе
10 отзывов
12 часов
Групповая
Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово
Проникнуться уютом провинциального городка, посетить три монастыря и побывать на родине Ильи Муромца
Начало: На площади Ленина
«Мы начинаем утром, ведь нам предстоит неблизкий путь до Мурома — около трех часов»
14 июля в 07:00
21 июля в 07:00
2 400 за человека
Экскурсия в Муром из Нижнего Новгорода
🚌 На автобусе
69 отзывов
12 часов
Групповая
Путевка в историю: групповая экскурсия в Муром из Нижнего
Начало: Пл. Ленина, напротив памятника Ленину
«Обзорная экскурсия по городу Мурому»
Расписание: Смотрите свободные даты
14 июля в 07:00
21 июля в 07:00
2 400 за человека
Муром
13 часов
Групповая
Муром
«На родине Ильи Муромца у нас предусмотрена обзорная экскурсия по городу на автобусе»
Расписание: Воскресенье в 07:00
2 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Спивакова
    15 мая 2024
    Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово
    Отличная экскурсия! В Муроме посетили три прекрасных монастыря, было свободное время перекусить в трапезной и погулять немножко по окрестным улочкам. Выпечка вся очень вкусная, наелись на месте и с собой накупили. В селе Карачарово напились воды из источника Ильи Муромца.
    Отличная экскурсия! В Муроме посетили три прекрасных монастыря, было свободное время перекусить в трапезной и погулять
  • Е
    Екатерина
    14 августа 2023
    Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово
    Дорога до Мурома дальняя, поэтому удобнее ехать на комфортабельном автобусе, спасибо организаторам экскурсии за такую возможность. Но большому автобусу, наверное,
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    не везде можно остановиться, где-то сложно проехать, поэтому некоторые интересные объекты мы смогли увидеть только мельком, проезжая мимо. Рассказы гида интересные, особенно нравятся людям верующим и верящим в чудеса.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Муром»

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  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
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Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июле 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Муром" можно забронировать 3 экскурсии от 2 400 до 2 400. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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