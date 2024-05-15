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По популярности
12 часов
Групповая
Из Нижнего Новгорода - в славный Муром и село Карачарово
Проникнуться уютом провинциального городка, посетить три монастыря и побывать на родине Ильи Муромца
Начало: На площади Ленина
«Мы начинаем утром, ведь нам предстоит неблизкий путь до Мурома — около трех часов»
14 июля в 07:00
21 июля в 07:00
2 400₽ за человека
12 часов
Групповая
Путевка в историю: групповая экскурсия в Муром из Нижнего
Начало: Пл. Ленина, напротив памятника Ленину
«Обзорная экскурсия по городу Мурому»
Расписание: Смотрите свободные даты
14 июля в 07:00
21 июля в 07:00
2 400₽ за человека
13 часов
Групповая
Муром
«На родине Ильи Муромца у нас предусмотрена обзорная экскурсия по городу на автобусе»
Расписание: Воскресенье в 07:00
2 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССпивакова15 мая 2024Отличная экскурсия! В Муроме посетили три прекрасных монастыря, было свободное время перекусить в трапезной и погулять немножко по окрестным улочкам. Выпечка вся очень вкусная, наелись на месте и с собой накупили. В селе Карачарово напились воды из источника Ильи Муромца.
- ЕЕкатерина14 августа 2023Дорога до Мурома дальняя, поэтому удобнее ехать на комфортабельном автобусе, спасибо организаторам экскурсии за такую возможность. Но большому автобусу, наверное,
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Муром»
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