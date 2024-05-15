С Спивакова

Отличная экскурсия! В Муроме посетили три прекрасных монастыря, было свободное время перекусить в трапезной и погулять немножко по окрестным улочкам. Выпечка вся очень вкусная, наелись на месте и с собой накупили. В селе Карачарово напились воды из источника Ильи Муромца.