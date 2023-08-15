Из Нижнего Новгорода - в Гороховец

Вдохновиться атмосферой допетровской эпохи на фоне живых исторических декораций
Городок на Клязьме невероятно киногеничен: здесь сохранилась почти половина белокаменных палат России до образования империи, и, кажется, что время застыло три столетия назад.

На прогулке вы откроете, как жили наши предки в эпоху домостроя, чем прославился Гороховец в период русского узорочья, и ощутите дух аутентичной старины.
5
8 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
Из Нижнего Новгорода - в Гороховец
Ближайшие даты:
23
фев24
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Китеж наяву: Гороховец

Говорят, что в заволжских лесах в водах озера Светлояр сокрылся от нечестивого хана Батыя град Китеж — символ домонгольской, «чистой» и непоруганной Руси. И не осталось на земле уголка, где бы можно было увидеть заповедную Русь… Так считают те, кто не был в Гороховце, спрятавшемся на самой окраине Владимиро-Суздальской земли. Здесь вы перенесетесь в настоящую Русь и поймете, что недаром чудо-городок на Клязьме не раз выбирали режиссеры для съемок фильмов.

Столица белокаменных палат

Главное чудо Гороховца — семь уцелевших с допетровских времен белокаменных палат, хранящих память о жизни наших предков в 17 веке, в эпоху домостроя. Это почти половина из сохранившихся во всей России! Рассматривая готовые исторические декорации, вы узнаете, как в те времена одевались люди, что ели, что можно было купить на базаре и по какой цене; как учились, что читали, чем и на чем писали. Также вы подниметесь на Николину гору, в древний детинец, посетите недавно отреставрированный Сретенский монастырь и увидите древнерусский «заплот» — дубовые ворота усадьбы самого именитого гороховецкого гостя — Семена Ершова.

Эпоха русского узорочья

Я расскажу, как заснувший в начале 18 века городок пережил яркий, но кратковременный экономический ренессанс пару столетий спустя — эпоху русского узорочья. Поговорим о деревянных теремах Гороховца — подлинной русской сказке с разновеликими башенками, острыми щипцами, затейливыми балкончиками, «глухой» резьбой. И создавших все это благолепие знаменитых гороховецких плотниках — «якушах».

Дополнительные объекты

Флорищева пустынь

В программу я также могу включить соседний Свято-Успенский монастырь, основанный в эпоху расцвета Гороховца на живописной лесной речке Лух. Существующий доныне ансамбль был создан при легендарном строителе Иларионе — духовном друге царя Федора Алексеевича, будущем митрополите Суздальском. Здесь вы осознаете, что история обители — это история русского православия, русской земли с XVII века до наших дней!

Башня великого Шухова

В летний сезон рекомендую заглянуть в сосновый бор на живописном берегу Оки, к подножию шуховской башни. Самое известное творение гениального Шухова — его знаменитый гиперболоид на Шаболовке. Вы же увидите доработанный проект московской башни — единственную в мире гиперболоидную многосекционную опору линии электропередачи, выполненную в виде несущей сетчатой оболочки. Как устроена ажурная красавица, вы поймете на мастер-классе по изготовлению башни-гиперболоида. Дорога до Оки грунтовая. Возможно, придется пройти пешком (это около километра в одну сторону).

Отличным дополнением к основной программе также будет посещение музея «Дом Ершова», который расположен в самых солидных гороховецких палатах.

Организационные детали

  • Трансфер на Lada Largus включён в стоимость
  • Трансфер на Honda Stepwgn Spada — +4000 руб.
  • Экскурсия на вашем транспорте будет стоить 6667 руб.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Е
15 авг 2023
Всем рекомендую эту экскурсию: и город потрясающе интересный, и гид замечательный! Сколько он всего знает, как хорошо рассказывает: и легенды, и факты, и разные версии историков. Складывается яркое представление о
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временах создания города, его разорения врагами, расцвета, упадка и возрождения, как будто все это происходило на наших глазах. Надеюсь, когда-нибудь получится объездить с Алексеем и другие города в окрестностях Нижнего Новгорода. Огромная ему благодарность! И Трипстеру тоже - за возможность побывать на этой чудесной экскурсии!

Т
15 мая 2023
Гороховец хотели посетить давно Появилась возможность и мы ею воспользовались. Алексей показал нам город, музеи, соборы, и везде с обозначением каких-то интересных деталей. Рассказчик прекрасный, очень эрудированный, узнали много нового. Подстраивался под наши интересы. Попросили немного расширить маршрут Дзержинском. Провезли нас по городу, рассказывал о нем. Очень понравилась экскурсия. 10 из 5. Алексей, спасибо!!!!
Елена
7 мая 2023
Алексей - замечательный экскурсовод
С ним было очень интересно
Видно, что человек действительно любит свое дело и увлечен историей родного края
Спасибо!
Н
3 мая 2023
Очень интересная экскурсия, спасибо Алексею, замечательный гид и прекрасный попутчик. Маршрут составлен очень грамотно, посмотрели все, что хотели. Увидели больше, чем ожидали.
Н
18 мар 2022
Благодарим Алексея, который организовал нам прекрасный трансфер до Гороховца, где мы всей семьёй отлично погуляли и окунулись в атмосферу далёкой Руси! Море впечатлений и у нас и у нашей дочки! Мы в полном восторге и всем рекомендуем эту замечательную экскурсию! Без такого классного гида мы никогда бы не смогли так весело и полезно провести время! Спасибо! И до новой встречи:)
Л
16 дек 2021
Прекрасная экскурсия! Конечно, не последнюю роль сыграла погода - был солнечный морозный день. настоящая русская зима! Ну. и конечно Алексей отличный рассказчик, много знает про места, в которых побывали. Гороховец
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чудесный маленький городок со своей неповторимой атмосферой, много храмов, старых зданий, ну и конечно каменные палаты 17 века. Алексей знает места, откуда открываются потрясающие виды, фото получились великолепные. Словом, я в восторге! Всем рекомендую.

Сергей
14 ноя 2020
Алексей замечательный, безусловно знающий материал рассказчик. Он тщательно продумал маршрут с учетом того, что мы были на машине. Так мы посмотрели не только Гороховец, но и окресности. Алексей очень грамотно
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подводил к объектам с самых выгодных, самых впечатляющих точек обзора и дополнял свой рассказ интересными историями. В итоге мы получили идеальное для нас путешествие: мы посмотрели те места, куда вряд ли смогли бы заехать или зайти сами, мы получили общее представление об истории города и том, что повлияло на его развитие. Ну и наконец, мы получили еще множество советов, идей и наводок на наши будущие путешествия. Совершенно искренне могу рекомендовать Алексея как гида. Он ведет экскурсию от души и это ценно.

Г
23 авг 2020
Хотите перенестись в историю на 400 лет назад, значит надо обязательно отправиться с Алексеем в Гороховец. Это застывшая история. Так интересно оказаться в храмах и домах, где так давно жили
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наши предки. Алексей очень интересный рассказчик, он очень тонко нанизывает истории одна на другую, переходит от одной эпохи к другой. С огромным удовольствием показал нам все жемчужины этого городка. Не пожалейте времени, сходите на экскурсию. Вы сможете попасть в другую эпоху.

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