Мои заказы

Чкаловск, Пурех, Балахна, Сормово. Вверх по Волге на Горьковское море

Индивидуальная экскурсия по Волге: от Нижнего Новгорода до Горьковского моря
Мы совершим прогулку вверх по Волге на родину трех наших выдающихся земляков: летчика Валерия Чкалова, патриота Козьмы Минина и князя Пожарского, посмотрим Горьковское водохранилище, увидим древнюю Никольскую церковь и посетим Музей скоростей. Как же хорошо дышится на Волге, особенно в Сормове – кузнице и колыбели волжского судостроения.
Чкаловск, Пурех, Балахна, Сормово. Вверх по Волге на Горьковское море
Чкаловск, Пурех, Балахна, Сормово. Вверх по Волге на Горьковское море
Чкаловск, Пурех, Балахна, Сормово. Вверх по Волге на Горьковское море

Описание экскурсии

Мы стартуем от памятника Валерию Чкалову на пл. Минина и Пожарского и Чкаловской лестницы. От Нижнего Новгорода до Чкаловска примерно 110 км. Поедем через Сормово, посмотрим, как жили сормовские рабочие до революции и увидим уникальный танк «Русский Рено». Мы отправимся на родину Кузьмы Минина - в Балахну, осмотрим Покровский монастырь и самую древнюю каменную церковь в Нижегородской епархии - Никольскую. Сфотографируемся у памятника Козьмы Минина и посетим его музей. С набережной Балахны открывается чудесный вид на Волгу. В музеях Балахны вас ждет рассказ о местных промыслах: солеварении и судостроении. Посещение Балахнинского музейного историко-художественного комплекса в усадьбе А. А. Худякова познакомит вас с бытом нижегородской глубинки и балахнинским кружевом. По желанию можно пройти мастер-класс по кружевоплетению на коклюшках. Через четыре часа мы уже на берегу Горьковского моря. Мы проедем через село Пурех, бывшую вотчину князя Пожарского, знаменитое своими пурехскими бубенцами. Чкаловск (Василёва Слобода) - ровесник Городцу, основан в XII веке. Музей В. П. Чкалова расположен в доме, где родился и вырос летчик. Экспозицию составляют личные вещи, включая автомобиль «Паккард». В ангаре с самолетами представлена коллекция летательных аппаратов 30-х годов. Вы увидите самолет, на котором прославленный летчик совершил перелет «Москва-Ванкувер». Потом заглянем в «Музей скоростей», где познакомимся с работами академика и генерального конструктора Ростислава Евгеньевича Алексеева. Богатый фонд музея посвящен развитию скорости на воде - от бурлаков до экранопланов. В хорошую погоду мы можем доехать до села Катунки и полюбоваться видами на Горьковское море. Вернуться в Нижний Новгород можно как по левому, так и по правому берегу Волги.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник В.П. Чкалову и Чкаловская лестница (Нижний Новгород)
  • Красное Сормово и танк «Русский Рено»
  • Усадьба купца А.А. Худякова (г. Балахна)
  • Памятник и музей Козьмы Минина (выходной - суббота)
  • Набережная Волги в Балахне и соляные колоды
  • Покровский монастырь
  • Никольская церковь (1552 г.)
  • Дом-музей В.П. Чкалова
  • Ангар самолетов
  • Музей скоростей в ДК Чкалова
  • Горьковское море
  • Сёла: Пурех, Вершилово, Катунки
Что включено
  • Путевая экскурсия и транспорт входят в стоимость тура.
Что не входит в цену
  • Питание, сувениры, билеты в музеи оплачиваются отдельно.
Место начала и завершения?
Кремль, 4б
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
Я
Экскурсия интересна только фанатам истории, к сожалению для людей, мало интересующихся историей, поездка утомительна и скучна.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии на «Чкаловск, Пурех, Балахна, Сормово. Вверх по Волге на Горьковское море»

Исторический Нижний в лучшем ракурсе: на катере по Волге + чаепитие
На катере
1 час
35 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Исторический Нижний в лучшем ракурсе: на катере по Волге + чаепитие
Оценить масштаб и красоту города - и послушать рассказ живого гида
Начало: Набережной Гребного Канала
12 авг в 12:00
15 авг в 12:00
2400 ₽ за человека
Прогулка на яхте по Волге
На яхте
1 час
41 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на яхте по Волге
Прогулка, после которой Нижний Новгород запомнится навсегда
Начало: Набережная Гребного Канала, 109с1
Сегодня в 14:00
Завтра в 06:00
от 6999 ₽ за всё до 5 чел.
По Волге на каяках
Сплавы и рафтинг
Прогулки на каяках
3.5 часа
24 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
По Волге на каяках
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, скользя по Волге на каяках. Откройте для себя уникальные виды и насладитесь природой и архитектурой
Начало: На Волжской набережной
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
4000 ₽ за человека
Групповая экскурсия «Почему Сормово красное?»
На автобусе
4.5 часа
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
В тренде
Групповая экскурсия «Почему Сормово красное?»
Прогулка по необычному району Нижнего Новгорода с посещением заводского музея и кондитерской фабрики
Начало: Возле станции метро «Горьковская»
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
1300 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
24 000 ₽ за экскурсию