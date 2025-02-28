Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы совершим прогулку вверх по Волге на родину трех наших выдающихся земляков: летчика Валерия Чкалова, патриота Козьмы Минина и князя Пожарского, посмотрим Горьковское водохранилище, увидим древнюю Никольскую церковь и посетим Музей скоростей. Как же хорошо дышится на Волге, особенно в Сормове – кузнице и колыбели волжского судостроения.

Андрей Ваш гид в Нижнем Новгороде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 24 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 8 часов 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мы стартуем от памятника Валерию Чкалову на пл. Минина и Пожарского и Чкаловской лестницы. От Нижнего Новгорода до Чкаловска примерно 110 км. Поедем через Сормово, посмотрим, как жили сормовские рабочие до революции и увидим уникальный танк «Русский Рено». Мы отправимся на родину Кузьмы Минина - в Балахну, осмотрим Покровский монастырь и самую древнюю каменную церковь в Нижегородской епархии - Никольскую. Сфотографируемся у памятника Козьмы Минина и посетим его музей. С набережной Балахны открывается чудесный вид на Волгу. В музеях Балахны вас ждет рассказ о местных промыслах: солеварении и судостроении. Посещение Балахнинского музейного историко-художественного комплекса в усадьбе А. А. Худякова познакомит вас с бытом нижегородской глубинки и балахнинским кружевом. По желанию можно пройти мастер-класс по кружевоплетению на коклюшках. Через четыре часа мы уже на берегу Горьковского моря. Мы проедем через село Пурех, бывшую вотчину князя Пожарского, знаменитое своими пурехскими бубенцами. Чкаловск (Василёва Слобода) - ровесник Городцу, основан в XII веке. Музей В. П. Чкалова расположен в доме, где родился и вырос летчик. Экспозицию составляют личные вещи, включая автомобиль «Паккард». В ангаре с самолетами представлена коллекция летательных аппаратов 30-х годов. Вы увидите самолет, на котором прославленный летчик совершил перелет «Москва-Ванкувер». Потом заглянем в «Музей скоростей», где познакомимся с работами академика и генерального конструктора Ростислава Евгеньевича Алексеева. Богатый фонд музея посвящен развитию скорости на воде - от бурлаков до экранопланов. В хорошую погоду мы можем доехать до села Катунки и полюбоваться видами на Горьковское море. Вернуться в Нижний Новгород можно как по левому, так и по правому берегу Волги.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Памятник В.П. Чкалову и Чкаловская лестница (Нижний Новгород)

Красное Сормово и танк «Русский Рено»

Усадьба купца А.А. Худякова (г. Балахна)

Памятник и музей Козьмы Минина (выходной - суббота)

Набережная Волги в Балахне и соляные колоды

Покровский монастырь

Никольская церковь (1552 г.)

Дом-музей В.П. Чкалова

Ангар самолетов

Музей скоростей в ДК Чкалова

Горьковское море

Сёла: Пурех, Вершилово, Катунки Что включено Путевая экскурсия и транспорт входят в стоимость тура. Что не входит в цену Питание, сувениры, билеты в музеи оплачиваются отдельно. Место начала и завершения? Кремль, 4б Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.