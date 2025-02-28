Мы совершим прогулку вверх по Волге на родину трех наших выдающихся земляков: летчика Валерия Чкалова, патриота Козьмы Минина и князя Пожарского, посмотрим Горьковское водохранилище, увидим древнюю Никольскую церковь и посетим Музей скоростей. Как же хорошо дышится на Волге, особенно в Сормове – кузнице и колыбели волжского судостроения.
Описание экскурсииМы стартуем от памятника Валерию Чкалову на пл. Минина и Пожарского и Чкаловской лестницы. От Нижнего Новгорода до Чкаловска примерно 110 км. Поедем через Сормово, посмотрим, как жили сормовские рабочие до революции и увидим уникальный танк «Русский Рено». Мы отправимся на родину Кузьмы Минина - в Балахну, осмотрим Покровский монастырь и самую древнюю каменную церковь в Нижегородской епархии - Никольскую. Сфотографируемся у памятника Козьмы Минина и посетим его музей. С набережной Балахны открывается чудесный вид на Волгу. В музеях Балахны вас ждет рассказ о местных промыслах: солеварении и судостроении. Посещение Балахнинского музейного историко-художественного комплекса в усадьбе А. А. Худякова познакомит вас с бытом нижегородской глубинки и балахнинским кружевом. По желанию можно пройти мастер-класс по кружевоплетению на коклюшках. Через четыре часа мы уже на берегу Горьковского моря. Мы проедем через село Пурех, бывшую вотчину князя Пожарского, знаменитое своими пурехскими бубенцами. Чкаловск (Василёва Слобода) - ровесник Городцу, основан в XII веке. Музей В. П. Чкалова расположен в доме, где родился и вырос летчик. Экспозицию составляют личные вещи, включая автомобиль «Паккард». В ангаре с самолетами представлена коллекция летательных аппаратов 30-х годов. Вы увидите самолет, на котором прославленный летчик совершил перелет «Москва-Ванкувер». Потом заглянем в «Музей скоростей», где познакомимся с работами академика и генерального конструктора Ростислава Евгеньевича Алексеева. Богатый фонд музея посвящен развитию скорости на воде - от бурлаков до экранопланов. В хорошую погоду мы можем доехать до села Катунки и полюбоваться видами на Горьковское море. Вернуться в Нижний Новгород можно как по левому, так и по правому берегу Волги.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник В.П. Чкалову и Чкаловская лестница (Нижний Новгород)
- Красное Сормово и танк «Русский Рено»
- Усадьба купца А.А. Худякова (г. Балахна)
- Памятник и музей Козьмы Минина (выходной - суббота)
- Набережная Волги в Балахне и соляные колоды
- Покровский монастырь
- Никольская церковь (1552 г.)
- Дом-музей В.П. Чкалова
- Ангар самолетов
- Музей скоростей в ДК Чкалова
- Горьковское море
- Сёла: Пурех, Вершилово, Катунки
Что включено
- Путевая экскурсия и транспорт входят в стоимость тура.
Что не входит в цену
- Питание, сувениры, билеты в музеи оплачиваются отдельно.
Место начала и завершения?
Кремль, 4б
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Экскурсия интересна только фанатам истории, к сожалению для людей, мало интересующихся историей, поездка утомительна и скучна.
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