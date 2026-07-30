Лучшее время для водной прогулки на каяках по Волге - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода теплая и комфортная, а уровень воды позволяет безопасно наслаждаться маршрутом. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но температура воды может быть прохладной. В зимние месяцы прогулки не проводятся из-за замерзания реки.

На этой водной прогулке по Волге на каяках вы сможете насладиться сочетанием природных и городских пейзажей. Маршрут проходит вдоль левого берега, где нет течения и крупных судов. По пути откроются виды на Нижегородский кремль, собор Александра Невского и другие достопримечательности. Остановки на островах позволят отдохнуть, искупаться и позагорать. Не требуется специальная подготовка, а инструктаж обеспечит безопасность и комфорт

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Краткий инструктаж. Буквально на 5 минут: я расскажу, как надеть страховочные жилеты, как лучше грести и управлять каяками. Благодаря особой конструкции их не сдувает ветром и качает на волнах, как пёрышко, но не переворачивает.

Паузы на берегу и островах. Во время сплава мы сделаем несколько остановок, чтобы вы могли отдохнуть-размяться, а если у вас большая компания — объединиться и обменяться впечатлениями. При желании вы также искупаетесь и позагораете на пляже.

Маршрут. Наш курс лежит вдоль левого берега, где нет течения и крупных транспортных средств. Мы проплывем от Волжских огней до паромной переправы; по пути встретятся набережные, Стадион, Чкаловская лестница, Печорский монастырь, Нижегородский кремль — эти и другие достопримечательности откроются вам с нового ракурса!

Организационные детали

Для участия не требуется специальная подготовка, управлять каяками несложно

Рекомендую выбирать удобную одежду с закрытыми локтями и коленями и обязательно взять с собой головной убор; если хотите купаться, возьмите купальные принадлежности и полотенца

На время мероприятия выдаются гермоупаковка и страховочные жилеты

Как проходит водная прогулка