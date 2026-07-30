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По Волге на каяках

Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, скользя по Волге на каяках. Откройте для себя уникальные виды и насладитесь природой и архитектурой
На этой водной прогулке по Волге на каяках вы сможете насладиться сочетанием природных и городских пейзажей. Маршрут проходит вдоль левого берега, где нет течения и крупных судов.

По пути откроются виды на Нижегородский кремль, собор Александра Невского и другие достопримечательности. Остановки на островах позволят отдохнуть, искупаться и позагорать. Не требуется специальная подготовка, а инструктаж обеспечит безопасность и комфорт
5
24 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🛶 Уникальные виды на Волгу и город
  • 🏰 Виды на кремль и собор
  • 🌞 Возможность отдохнуть на островах
  • 💪 Легкость управления каяком
  • 👥 Подходит для всех возрастов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки на каяках по Волге - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода теплая и комфортная, а уровень воды позволяет безопасно наслаждаться маршрутом. В апреле и октябре также можно отправиться в путешествие, но температура воды может быть прохладной. В зимние месяцы прогулки не проводятся из-за замерзания реки.
Сейчас август — это идеальное время.
По Волге на каяках
По Волге на каяках
По Волге на каяках

Что можно увидеть

  • Нижегородский кремль
  • Собор Александра Невского
  • Чкаловская лестница
  • Печорский монастырь

Описание экскурсии

Краткий инструктаж. Буквально на 5 минут: я расскажу, как надеть страховочные жилеты, как лучше грести и управлять каяками. Благодаря особой конструкции их не сдувает ветром и качает на волнах, как пёрышко, но не переворачивает.

Паузы на берегу и островах. Во время сплава мы сделаем несколько остановок, чтобы вы могли отдохнуть-размяться, а если у вас большая компания — объединиться и обменяться впечатлениями. При желании вы также искупаетесь и позагораете на пляже.

Маршрут. Наш курс лежит вдоль левого берега, где нет течения и крупных транспортных средств. Мы проплывем от Волжских огней до паромной переправы; по пути встретятся набережные, Стадион, Чкаловская лестница, Печорский монастырь, Нижегородский кремль — эти и другие достопримечательности откроются вам с нового ракурса!

Организационные детали

  • Для участия не требуется специальная подготовка, управлять каяками несложно
  • Рекомендую выбирать удобную одежду с закрытыми локтями и коленями и обязательно взять с собой головной убор; если хотите купаться, возьмите купальные принадлежности и полотенца
  • На время мероприятия выдаются гермоупаковка и страховочные жилеты

Как проходит водная прогулка

  • В каяке можно путешествовать одному или вдвоём, можно взять на борт третьим пассажира. Я буду на отдельном каяке перемещаться рядом с вами, но при необходимости могу пойти в тандеме с путешественником.
  • Водную прогулку можно организовать и для большего числа человек, в этом случае группа делится пополам, с каждой будет инструктор.
  • Маршрут начинается в одном месте, а заканчивается в другом. Есть несколько способов уехать с места окончания маршрута (на пароме, по канатной дороге и др.)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 151 туриста
Однажды мы заметили, что многие хотели бы кататься на лодках, путешествовать по реке, но отказывают себе в этом удовольствии из-за недостаточно комфортных условий в походе. Поэтому мы придумали прогулки по Волге, чтобы вы могли провести время на природе, любуясь красотой Нижнего Новгорода — а уже через 30 минут после окончания прогулки оказаться в комфортной городской среде

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
Е
Дата посещения: 23 июл 2026
Самое яркое впечатление от посещения Нижнего Новгорода. Великооепная организация, сопровождение на всем пути следования. С Иваном не страшны никакие встречные волны, баржи и т.п, он все предусмотрит, подскажет, поможет, и
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даже накормит вкусными фруктами и полезным батончиком. Так здорово повстречать человека, который увлечен своим делом. Иван, желаю Вам дальнейших успехов, всех благ, а всем, кто решится совершить прогулку на каяках по Волге, - получить удовольствие и море положительных эмоций, как я!

Самое яркое впечатление от посещения Нижнего Новгорода. Великооепная организация, сопровождение на всем пути следования. С Иваном
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Е
Остались в полном восторге. Получили море позитивных эмоций и ощутили мышечную радость) Спасибо Ивану за такую хорошую возможность семейного времяпрепровождения! Перекус оказался очень кстати.
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Liudmila
Иван, огромное спасибо за душевный сплав на каяках 3 августа. Организация на 5+. Встретили, проинструктировали, угостили вкусняшками!!)) Были замечательные места для отдыха и купания. Ну и, конечно, прекрасные виды перед
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точкой финиша!!) Такие прогулочные сплавы в Вашей компании в дальнейшем порекомендую всем своим знакомым. Иван, спасибо Вам за радушный прием и теплую атмосферу! Хотелось бы порекомендовать во время прогулки по Волге, делиться рассказами о замечательных местах, которые открываются взору, их истории и нынешних фактах современности!

Иван, огромное спасибо за душевный сплав на каяках 3 августа. Организация на 5+. Встретили, проинструктировали, угостили
Иван, огромное спасибо за душевный сплав на каяках 3 августа. Организация на 5+. Встретили, проинструктировали, угостили
Иван, огромное спасибо за душевный сплав на каяках 3 августа. Организация на 5+. Встретили, проинструктировали, угостили
Иван, огромное спасибо за душевный сплав на каяках 3 августа. Организация на 5+. Встретили, проинструктировали, угостили
Иван, огромное спасибо за душевный сплав на каяках 3 августа. Организация на 5+. Встретили, проинструктировали, угостили
Иван, огромное спасибо за душевный сплав на каяках 3 августа. Организация на 5+. Встретили, проинструктировали, угостили
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Адриана
Очень понравилось наше путешествие, эмоций океан. Прекрасная Волга и прекрасные виды Нижнего Новгорода оставляют добрый и впечатляющий след на Душе. Плывешь себе по Великой Волге в компании человека, который интересно
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рассказывает исторические и жизненные моменты, увлекает полностью и мыслей посторонних нет совершенно, в потоке. Благодарю Ивана за такой классный день, мы с супругом удивлены не только экскурсией, но и душевной теплотой исходящей от Ивана, когда отличный сервис хочется назвать заботой о людях. Мы даже перекусить ничего не брали, забыли, а Иван нас угостил свежими сочными фруктами и полезными батончиками❤️В общем благодарим от всей души. Будем всем родным и друзьям вас рекомендовать👌🌞

Очень понравилось наше путешествие, эмоций океан. Прекрасная Волга и прекрасные виды Нижнего Новгорода оставляют добрый и
Очень понравилось наше путешествие, эмоций океан. Прекрасная Волга и прекрасные виды Нижнего Новгорода оставляют добрый и
Очень понравилось наше путешествие, эмоций океан. Прекрасная Волга и прекрасные виды Нижнего Новгорода оставляют добрый и
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Мария
Прекрасная экскурсия! Удивительное и на сегодня единственное предложение в Нижнем Новгороде - не просто узнать о городе, а узнать о городе, близлежащих территориях и научиться ходить на каяке! Было страшновато
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до спуска на воду, потому что плаваю не особо хорошо, боязнь перевернуться, хоть и в спасательном жилете, но Иван настолько спокойный и уверенный профессионал, что все время экскурсии было счастливо, интересно и энергично! Причаливали к острову, было время на купание и там где неглубоко, и там где очень глубоко, Иван не пестрил датами и цифрами, а интересно и живо рассказывал о городе, пригороде, жителях и их привычках. Особо хочется отметить природу, неимоверная красота! И, кстати, Иван, не гонит, не спешит, нет жесткого тайминга, он позволяет насладиться видами, просто поглазеть и отпустить весла, поддаться течению, отдохнуть и не грести. И классный маршрут! Это так продуманно: начать в Нижнем, закончить в Боре и, вот, прекрасный бонус-прокатиться на канатной дороге, до которой может быть и не дошли бы руки, а оно того тоже стоит! Рекомендую!

Прекрасная экскурсия! Удивительное и на сегодня единственное предложение в Нижнем Новгороде - не просто узнать о
Прекрасная экскурсия! Удивительное и на сегодня единственное предложение в Нижнем Новгороде - не просто узнать о
Прекрасная экскурсия! Удивительное и на сегодня единственное предложение в Нижнем Новгороде - не просто узнать о
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Любовь
Я и моя семья хотим сказать большое спасибо Ивану за незабываемый опыт. Я считаю, мы 100% сделали правильный выбор экскурсии. И увлекательно, и познавательно, и немного экстремально, необычно. Единственное пожелание - предупреждать, чтобы люди на всякий случай брали сухую одежду. Иван очень обаятельный гид, ему как-то сразу доверяешь и не боишься большой воды. Спасибо за вкусный перекус и за заботу💗
Я и моя семья хотим сказать большое спасибо Ивану за незабываемый опыт. Я считаю, мы 100%
Я и моя семья хотим сказать большое спасибо Ивану за незабываемый опыт. Я считаю, мы 100%
Я и моя семья хотим сказать большое спасибо Ивану за незабываемый опыт. Я считаю, мы 100%
Я и моя семья хотим сказать большое спасибо Ивану за незабываемый опыт. Я считаю, мы 100%
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