Покачаться на волнах, отдохнуть на природе и полюбоваться видами Нижнего Новгорода с воды

5
2 отзыва
В этой водной прогулке природные пейзажи объединились с городскими: на легких надувных каяках вы будете скользить по волнам Волги, наслаждаясь широтой и спокойствием реки.

Перед вами предстанут кремль, собор Александра Невского, прекрасные набережные и другие памятники, а во время высадки на островах вы сможете отдохнуть и даже искупаться.
По Волге на каяках
По Волге на каяках
По Волге на каяках
По Волге на каяках
По Волге на каяках
По Волге на каяках
По Волге на каяках
По Волге на каяках
По Волге на каяках
По Волге на каяках

Что вас ожидает

Краткий инструктаж. Буквально на 5 минут: я расскажу, как надеть страховочные жилеты, как лучше грести и управлять каяками. Благодаря особой конструкции их не сдувает ветром и качает на волнах, как пёрышко, но не переворачивает.

Паузы на берегу и островах. Во время сплава мы сделаем несколько остановок, чтобы вы могли отдохнуть-размяться, а если у вас большая компания — объединиться и обменяться впечатлениями. При желании вы также искупаетесь и позагораете на пляже.

Маршрут. Наш курс лежит вдоль левого берега, где нет течения и крупных транспортных средств. Мы проплывем от Волжских огней до паромной переправы; по пути встретятся набережные, Стадион, Чкаловская лестница, Печорский монастырь, Нижегородский кремль — эти и другие достопримечательности откроются вам с нового ракурса.

Организационные детали

  • Для участия не требуется специальная подготовка, управлять каяками несложно
  • Рекомендую выбирать удобную одежду с закрытыми локтями и коленями и обязательно взять с собой головной убор; если хотите купаться, возьмите купальные принадлежности и полотенца
    На время мероприятия выдаются гермоупаковка и страховочные жилеты

Как проходит водная прогулка

  • В каяке можно путешествовать одному или вдвоём, можно взять на борт третьим пассажира. Я буду на отдельном каяке перемещаться рядом с вами, но при необходимости могу пойти в тандеме с путешественником.
  • Водную прогулку можно организовать и для большего числа человек, в этом случае группа делится пополам, с каждой будет инструктор.
  • Маршрут начинается в одном месте, а заканчивается в другом. Есть несколько способов уехать с места окончания маршрута (на пароме, по канатной дороге и др. )

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Иван
Иван
Я инструктор по туризму. Однажды я заметил, что многие хотели бы кататься на лодках, путешествовать по реке, но отказывают себе в этом удовольствии из-за недостаточно комфортных условий в походе. Поэтому я придумал прогулки по Волге, чтобы вы могли провести время на природе, любуясь красотой Нижнего Новгорода — а уже через 30 минут после окончания прогулки вы окажетесь в комфортной городской среде.
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2 настоящих отзыва от туристов

С
28 авг 2021
остались очень довольны такой прекрасно спланированной и организованной экскурсией. Гид Иван очень образованный и очень приятный молодой человек. Он прекрасно знает историю города, можно получить ответ на любой вопрос. Плюс он учитывает физическую подготовку экскурсантов, делает остановки на маршруте. Вообщем, однозначно рекомендуем
О
21 авг 2021
Очень вежливый и внимательный организатор, идёт на встречу всем пожеланиям по маршруту, времени и прочим моментам. С удовольствием порекомедуем его друзьям и знакомым

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