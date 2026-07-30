По пути откроются виды на Нижегородский кремль, собор Александра Невского и другие достопримечательности. Остановки на островах позволят отдохнуть, искупаться и позагорать. Не требуется специальная подготовка, а инструктаж обеспечит безопасность и комфорт
5 причин купить эту экскурсию
- 🛶 Уникальные виды на Волгу и город
- 🏰 Виды на кремль и собор
- 🌞 Возможность отдохнуть на островах
- 💪 Легкость управления каяком
- 👥 Подходит для всех возрастов
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Нижегородский кремль
- Собор Александра Невского
- Чкаловская лестница
- Печорский монастырь
Описание экскурсии
Краткий инструктаж. Буквально на 5 минут: я расскажу, как надеть страховочные жилеты, как лучше грести и управлять каяками. Благодаря особой конструкции их не сдувает ветром и качает на волнах, как пёрышко, но не переворачивает.
Паузы на берегу и островах. Во время сплава мы сделаем несколько остановок, чтобы вы могли отдохнуть-размяться, а если у вас большая компания — объединиться и обменяться впечатлениями. При желании вы также искупаетесь и позагораете на пляже.
Маршрут. Наш курс лежит вдоль левого берега, где нет течения и крупных транспортных средств. Мы проплывем от Волжских огней до паромной переправы; по пути встретятся набережные, Стадион, Чкаловская лестница, Печорский монастырь, Нижегородский кремль — эти и другие достопримечательности откроются вам с нового ракурса!
Организационные детали
- Для участия не требуется специальная подготовка, управлять каяками несложно
- Рекомендую выбирать удобную одежду с закрытыми локтями и коленями и обязательно взять с собой головной убор; если хотите купаться, возьмите купальные принадлежности и полотенца
- На время мероприятия выдаются гермоупаковка и страховочные жилеты
Как проходит водная прогулка
- В каяке можно путешествовать одному или вдвоём, можно взять на борт третьим пассажира. Я буду на отдельном каяке перемещаться рядом с вами, но при необходимости могу пойти в тандеме с путешественником.
- Водную прогулку можно организовать и для большего числа человек, в этом случае группа делится пополам, с каждой будет инструктор.
- Маршрут начинается в одном месте, а заканчивается в другом. Есть несколько способов уехать с места окончания маршрута (на пароме, по канатной дороге и др.)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽