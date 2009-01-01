  1. Россия
  2. Экскурсии

Древний Городец — кладезь народных промыслов и «пряничных» домиков

5
1 отзыв
Светлана Л.
Светлана Л. – Гид из Нижнего Новгорода
Поездка оставит огромное впечатление и много приятных воспоминаний от городка «Малый Китеж», более известного, как Городец.

На обратном пути в Нижний Новгород, мы поедем через плотину Нижегородской ГЭС, через города Заволжье и Балахну.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 3 900 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Древний Городец — кладезь народных промыслов и «пряничных» домиков

Что вы увидите

  • Деревянные дома XIX в. с уникальной резьбой
  • Необычные музеи
  • плотина ГЭС
  • Балахна
  • Заволжье
  • Фабрика «Городецкая роспись»
  • Музей графини Паниной с музыкальной гостиной
  • Музей пряника
  • Музей «Городец-на-Волге»
Экскурсия загородная. Городец находится в 60 км от Нижнего Новгорода. Основан Городец в 1152 году Юрием Долгоруким. На высоком берегу Волги по его указу построены деревянно-земляные укрепления, которые уступали в то время только киевским. Сохранилась часть древнего вала. Я расскажу в ходе поездки об удивительной истории 📖 города, судьбах известных людей, связанных с ним, появлении народных промыслов. В Городце княжил князь Юрий Всеволодович - основатель Нижнего Новгорода. В 1263 году в Феодоровском городецком монастыре умер Александр Невский, возвращаясь холодной осенью из Золотой Орды. Монастырь возрожден в 2009 году, и в нем есть православный музей 🖼 с экспозицией, посвященной великому князю. В местном краеведческом музее находится шлем и вислая свинцовая печать, принадлежавшие Невскому.
Сначала мы побываем на фабрике «Городецкая роспись» и музее. Вы познакомитесь с видами и особенностями росписи, пообщаетесь с художниками. Сможете купить их работы. На фабрике есть иконописная мастерская. Вы узнаете уникальные факты написания икон.
В музейном квартале города посетим необычные музеи (два-три по выбору). Например, музей графини Паниной с музыкальной гостиной, экспозицией старинной одежды, коллекцией часов, утюгов, весов. музей пряника, музей «Городец-на-Волге», музей самоваров, краеведческий музей. Потом погуляем по улице с «пряничными» домиками, почувствуете их колорит и энергетику. Обязательно зайдем в магазин от кондитерской фабрики и купим "сладкий сувенир" - вкусный городецкий пряник.
Городец - это "жемчужина" среди малых городов России.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные услуги. Стоимость зависит от количества человек. От 1 до 3 ч. - 4000-4500р. От 4 до 6 ч. - 6500-7000р. Более 6ч. - от 8000 р.
  • Входные билеты и экскурсия по музею.
Начало
🚩 По договорённости или в отеле
Место завершения
🏁 По договорённости или около отеля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана Л.
Светлана Л.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

Светлана Л. проводит ещё 2 экскурсии

А. С. Пушкин: от предков до потомков. Поездка в Большое Болдино
5 000
10 часов
А. С. Пушкин: от предков до потомков. Поездка в Большое Болдино
2 отзыва
Открываем древний Нижний Новгород
2 800
3 часа
Открываем древний Нижний Новгород

Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
600
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
386 отзывов
Мистика и история Нижнего Новгорода
От 1 800
3 часа
Мистика и история Нижнего Новгорода
360 отзывов
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
От 3 640
3 часа
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
197 отзывов
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
От 3 900
3 часа
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
191 отзыв
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
От 2 599
2 часа
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
98 отзывов
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Нижегородский Кремль и другие бренды города
От 2 600
2 часа
Нижегородский Кремль и другие бренды города
98 отзывов
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах — на обзорной прогулке