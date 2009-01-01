Экскурсия загородная. Городец находится в 60 км от Нижнего Новгорода. Основан Городец в 1152 году Юрием Долгоруким. На высоком берегу Волги по его указу построены деревянно-земляные укрепления, которые уступали в то время только киевским. Сохранилась часть древнего вала. Я расскажу в ходе поездки об удивительной истории 📖 города, судьбах известных людей, связанных с ним, появлении народных промыслов. В Городце княжил князь Юрий Всеволодович - основатель Нижнего Новгорода. В 1263 году в Феодоровском городецком монастыре умер Александр Невский, возвращаясь холодной осенью из Золотой Орды. Монастырь возрожден в 2009 году, и в нем есть православный музей 🖼 с экспозицией, посвященной великому князю. В местном краеведческом музее находится шлем и вислая свинцовая печать, принадлежавшие Невскому.

Сначала мы побываем на фабрике «Городецкая роспись» и музее. Вы познакомитесь с видами и особенностями росписи, пообщаетесь с художниками. Сможете купить их работы. На фабрике есть иконописная мастерская. Вы узнаете уникальные факты написания икон.

В музейном квартале города посетим необычные музеи (два-три по выбору). Например, музей графини Паниной с музыкальной гостиной, экспозицией старинной одежды, коллекцией часов, утюгов, весов. музей пряника, музей «Городец-на-Волге», музей самоваров, краеведческий музей. Потом погуляем по улице с «пряничными» домиками, почувствуете их колорит и энергетику. Обязательно зайдем в магазин от кондитерской фабрики и купим "сладкий сувенир" - вкусный городецкий пряник.

Городец - это "жемчужина" среди малых городов России.