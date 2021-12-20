Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников

Совершить экспедицию в деревню старообрядцев, расшифровать домовую резьбу и расписать матрёшку

Индивидуально
для 4 чел.
В лесном Заволжье люди испокон веков приручали дерево, изучали его свойства и развивали ремесла — токарное, резное, ложкарное.

Чтобы вживую прикоснуться к этим промыслам, мы отправимся в деревню Мериново.

Здесь вы познакомитесь с мастерами и старообрядцами, пленитесь домовой резьбой и глубокой историей этих мест.

А еще своими руками распишете семёновскую матрёшку!
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
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Что вас ожидает

Тайна старообрядческой матрёшки

Из Семенова мы отправимся в старинную деревню на берегу реки Керженец — именно здесь родилась легендарная семеновская матрёшка. Вы увидите дом первого мастера-игрушечника Арсентия Майорова и откроете секреты старообрядческой матрёшки. Разберемся, какие традиции в роспись привнесли наши предки-славяне, как в игрушке можно увековечить родовой код и почему семёновская матрёшка имела не лицо, а лик.

Расшифровать символы домовой резьбы

Вам откроется ускользающая красота русской деревни. Наличники в виде солнца, причудливые львы и русалки, символы земли и воды расскажут предания прошлых лет и тайны древних верований. Вы рассмотрите разные виды аутентичной резьбы, которую можно встретить лишь в музеях или глухих деревнях. А еще услышите о династиях мастеров и купцов-старообрядцев, которые сыграли важную роль в развитии промыслов России.

Знакомство с ремеслами: в музее и на мастер-классах

Вы познакомитесь и с местными промыслами — резным, токарным и ложкарным. В мастерской ложкаря попробуете сделать баклушу — раньше это занятие доверяли мальчикам 8 лет, а сейчас с ним справится не каждый взрослый! Понаблюдаете за рождением ложки или ковша-лебедя из липы. А в частном Музее матрёшки поучаствуете в мастер-классе по росписи традиционной игрушки.

Программа экскурсии

9:00 — прогулка по Семенову
11:00 — резная, токарная и ложкарная мастерские
12:30 — обед и отдых на родине матрешки в д. Мериново.
13:00 — экскурсия по старообрядческой деревне и святым местам
14:00 — изучаем домовую резьбу
15:00 — посещение Музея матрешки
16:00 — мастер-класс по росписи матрешки

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в городе Семенов
  • Мастер-классы и посещение музея входит в стоимость экскурсии
  • Если вы не на своем авто, я могу организовать трансфер из Нижнего Новгорода и обратно — 6000 руб., из Семенова — 3000 руб.
  • Дополнительно можно остановиться на обед на территории базы «Ягодная деревушка» (оплачивается отдельно)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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