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Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников

Прикоснитесь к древним промыслам Заволжья в деревне Мериново. Узнайте секреты росписи матрёшки и домовой резьбы, познакомьтесь с мастерами и старообрядцами
В лесном Заволжье, в деревне Мериново, вас ждет уникальный мастер-класс по древним промыслам. Здесь вы познакомитесь с мастерами и старообрядцами, изучите домовую резьбу и историю этих мест. Вас ожидает роспись
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семёновской матрёшки, знакомство с резным, токарным и ложкарным ремеслами.

Вы увидите дом первого мастера-игрушечника Арсентия Майорова, узнаете о традициях росписи и символах домовой резьбы.

Программа включает посещение Музея матрёшки и мастер-классы, а также прогулку по старообрядческой деревне и святым местам

5
35 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🪆 Роспись семёновской матрёшки
  • 🌳 Знакомство с мастерами и старообрядцами
  • 🏡 Изучение домовой резьбы
  • 🪚 Посещение резных, токарных и ложкарных мастерских
  • 🏛 Экскурсия по старообрядческой деревне

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения мастер-класса - с мая по сентябрь. В это время года природа Заволжья особенно красива, что сделает ваше путешествие еще более запоминающимся.
Сейчас август — это идеальное время.
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников

Что можно увидеть

  • Дом Арсентия Майорова
  • Музей матрёшки
  • Старообрядческая деревня

Описание мастер-класса

Тайна старообрядческой матрёшки

Из Семенова мы отправимся в старинную деревню на берегу реки Керженец — именно здесь родилась легендарная семеновская матрёшка. Вы увидите дом первого мастера-игрушечника Арсентия Майорова и откроете секреты старообрядческой матрёшки. Разберемся, какие традиции в роспись привнесли наши предки-славяне, как в игрушке можно увековечить родовой код и почему семёновская матрёшка имела не лицо, а лик.

Расшифровать символы домовой резьбы

Вам откроется ускользающая красота русской деревни. Наличники в виде солнца, причудливые львы и русалки, символы земли и воды расскажут предания прошлых лет и тайны древних верований. Вы рассмотрите разные виды аутентичной резьбы, которую можно встретить лишь в музеях или глухих деревнях. А еще услышите о династиях мастеров и купцов-старообрядцев, которые сыграли важную роль в развитии промыслов России.

Знакомство с ремеслами: в музее и на мастер-классах

Вы познакомитесь и с местными промыслами — резным, токарным и ложкарным. В мастерской ложкаря попробуете сделать баклушу — раньше это занятие доверяли мальчикам 8 лет, а сейчас с ним справится не каждый взрослый! Понаблюдаете за рождением ложки или ковша-лебедя из липы. А в частном Музее матрёшки поучаствуете в мастер-классе по росписи традиционной игрушки.

Программа экскурсии

9:00 — прогулка по Семенову
11:00 — резная, токарная и ложкарная мастерские
12:30 — обед и отдых на родине матрешки в д. Мериново.
13:00 — экскурсия по старообрядческой деревне и святым местам
14:00 — изучаем домовую резьбу
15:00 — посещение Музея матрешки
16:00 — мастер-класс по росписи матрешки

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в городе Семенов
  • Мастер-классы и посещение музея входит в стоимость экскурсии
  • Если вы не на своем авто, я могу организовать трансфер из Нижнего Новгорода и обратно — 6000 руб., из Семенова — 3000 руб.
  • Дополнительно можно остановиться на обед на территории базы «Ягодная деревушка» (оплачивается отдельно)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Г Семенов, ул. Володарского 12а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1101 туриста
Я антрополог и вожу экскурсии с 2005 г. Имею профессиональный диплом гида и собственное музейное пространство. Путешествую по небольшим деревням Нижегородской области. Традиции, обряды и старинные деревни, связанные со старообрядцами, —
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мой главный интерес. В интересные экспедиции приглашаю гостей. Работаю с командой из двух человек, и мы гарантируем необычную программу с элементами вовлечения. Каждая экскурсия уникальна: мы общаемся с людьми, посещаем храмы и деревни, изучаем промыслы кержаков.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
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Людмила
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала маршрут под наш запрос. Подобрала для нас отличнейшего гида и водителя Елену, которая забрала
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нас в Нижнем и всю дорогу туда и обратно знакомила нас с историей Нижнего и Семенова. Путь не близкий, но под интересные рассказы пролетел очень быстро.
Экскурсия в город Семенов оказалась словно путешествие в сказку! Что мы здесь только не увидели!!!
Сначала заехали в дом старообрядцев, где познакомились с их бытом и некоторыми особенностями вероисповедания. Прогулялись по улицам города, разглядывая старинные домики. Увидели Никольскую старообрядческую церковь.
Посетили знаменитую фабрику Хохломская роспись, где посмотрели весь процесс превращения деревянной болванки в красивейшую матрешку. Восторг от посещения ассортиментной комнаты фабрики-столько невероятной красоты в одном месте!
Затем заехали в ложкарную мастерскую, где мастер нам разрешил отшлифовать на станке матрешку и попробовать себя в роли мастера-ложкаря! Сын был в восторге!
Побывали в музее Матрешки, где собраны интереснейшие матрешки. На мастер-классе расписали игрушки в «семеновском стиле» и довольные с огромным количеством новых знаний отправились обратно в Нижний!
Маргарите огромное спасибо за разработку экскурсии под наш запрос!
Елене огромная благодарность за весь этот прекрасный день!

Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала+12
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала
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Е
Экскурсия прошла на одном дыхание, каждая локация была пропитана любовью и вовлечённостью людей, которые живут и работают в Семёнове Спасибо огромное Маргарите и её коллегам
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Светлана
Маргарита - крайне профессиональный гид, серьезно изучающая скрытые страница истории Руси. От души влюблена в своей город и способна влюбить и гостей. Отдельная тема, которая ею было максимально глубоко раскрыта для нас - история, устои и быт старообрядцев. Потрясающе интересно! Спасибо!
Маргарита - крайне профессиональный гид, серьезно изучающая скрытые страница истории Руси. От души влюблена в своей
Маргарита - крайне профессиональный гид, серьезно изучающая скрытые страница истории Руси. От души влюблена в своей
Маргарита - крайне профессиональный гид, серьезно изучающая скрытые страница истории Руси. От души влюблена в своей
Маргарита - крайне профессиональный гид, серьезно изучающая скрытые страница истории Руси. От души влюблена в своей
Маргарита - крайне профессиональный гид, серьезно изучающая скрытые страница истории Руси. От души влюблена в своей
Маргарита - крайне профессиональный гид, серьезно изучающая скрытые страница истории Руси. От души влюблена в своей
Маргарита - крайне профессиональный гид, серьезно изучающая скрытые страница истории Руси. От души влюблена в своей
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С
Бесподобная экскурсия. Отдыхали в Нижнем Новгороде на новогодних каникулах.
Маргарита учла все наши интересы и то, что с нами был сын 9 лет. Подавала информацию так, чтобы было интересно не только
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взрослым, но и сыну.
Мы побывали в старинном городе Семенов, посетили фабрику матрешек и даже расписали их на мастер классе. Заехали в одну из деревень в гости к мастеру, познакомились с творческим процессом изготовления деревянных ложек.
А дальше была волшебная прогулка, созерцание старинных домов с наличниками. Поездка в деревню к старообрядцам, знакомство с их бытом и вкусный ужин из печи в прекрасной компании.

Бесподобная экскурсия. Отдыхали в Нижнем Новгороде на новогодних каникулах.
Бесподобная экскурсия. Отдыхали в Нижнем Новгороде на новогодних каникулах.
Бесподобная экскурсия. Отдыхали в Нижнем Новгороде на новогодних каникулах.
Бесподобная экскурсия. Отдыхали в Нижнем Новгороде на новогодних каникулах.
Бесподобная экскурсия. Отдыхали в Нижнем Новгороде на новогодних каникулах.
Бесподобная экскурсия. Отдыхали в Нижнем Новгороде на новогодних каникулах.
Бесподобная экскурсия. Отдыхали в Нижнем Новгороде на новогодних каникулах.
Бесподобная экскурсия. Отдыхали в Нижнем Новгороде на новогодних каникулах.
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И
С Маргаритой начали путешествие с Нижнего Новгорода на комфортабельном микроавтобуса (нас 4+Маргарита). По дороге Маргарита рассказала о крае, об истории, о старообрядцах, показала фото прошлых лет. Когда мы приехали в
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Семёнов, уже легко ориентировались и понимали куда приехали. Посетили "Семёна"-мастера, сделали ложку и матрёшку.
Потом поехали в музей матрёшки. Ооочень интересно и красиво. Теперь точно видим, что они все "ни на одно лицо"))). Расписали матрёшки на мастер классе. Заехали в музей Хохломы. Красота русского искусства! Обед в местном кафе.
Впечатлений надолго. Маргарита прекрасный знающий свое дело экскурсовод. Легко адаптировала рассказ под 9 летнего ребёнка. Все очень понравилось.
Маргарите успехов в основной профессии!

С Маргаритой начали путешествие с Нижнего Новгорода на комфортабельном микроавтобуса (нас 4+Маргарита). По дороге Маргарита рассказала
С Маргаритой начали путешествие с Нижнего Новгорода на комфортабельном микроавтобуса (нас 4+Маргарита). По дороге Маргарита рассказала
С Маргаритой начали путешествие с Нижнего Новгорода на комфортабельном микроавтобуса (нас 4+Маргарита). По дороге Маргарита рассказала
С Маргаритой начали путешествие с Нижнего Новгорода на комфортабельном микроавтобуса (нас 4+Маргарита). По дороге Маргарита рассказала
С Маргаритой начали путешествие с Нижнего Новгорода на комфортабельном микроавтобуса (нас 4+Маргарита). По дороге Маргарита рассказала
С Маргаритой начали путешествие с Нижнего Новгорода на комфортабельном микроавтобуса (нас 4+Маргарита). По дороге Маргарита рассказала
С Маргаритой начали путешествие с Нижнего Новгорода на комфортабельном микроавтобуса (нас 4+Маргарита). По дороге Маргарита рассказала
С Маргаритой начали путешествие с Нижнего Новгорода на комфортабельном микроавтобуса (нас 4+Маргарита). По дороге Маргарита рассказала+2
С Маргаритой начали путешествие с Нижнего Новгорода на комфортабельном микроавтобуса (нас 4+Маргарита). По дороге Маргарита рассказала
С Маргаритой начали путешествие с Нижнего Новгорода на комфортабельном микроавтобуса (нас 4+Маргарита). По дороге Маргарита рассказала
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Кристина
До приезда в Нижний Новгород даже не знала о таком городке как Семенов, в ходе экскурсии нам рассказали чем он особенен и знаменит, как здесь развивалось ремесло изготовления игрушек, чем
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отличается старообрядческая матрешка, побывали в деревне старообрядцев на живописном берегу. Больше всего запомнилась мастерская Вениамина Сироткина, он рассказал и показал как делаются ложки, у него отличный магазин, где продаются работы разных мастеров, все - ручная работа, мы с мамой были просто в восторге, теперь ваза, поднос и матрешка радуют нас дома. Также много необычных изделий было в музее Золотая Хохлома, действительно, стоит заехать и посмотреть. Нам также помогли организовать трансфер из Нижнего Новгорода и обратно, день прошёл очень насыщенно и интересно.

До приезда в Нижний Новгород даже не знала о таком городке как Семенов, в ходе экскурсии
До приезда в Нижний Новгород даже не знала о таком городке как Семенов, в ходе экскурсии
До приезда в Нижний Новгород даже не знала о таком городке как Семенов, в ходе экскурсии
До приезда в Нижний Новгород даже не знала о таком городке как Семенов, в ходе экскурсии
До приезда в Нижний Новгород даже не знала о таком городке как Семенов, в ходе экскурсии
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