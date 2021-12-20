Из Семенова мы отправимся в старинную деревню на берегу реки Керженец — именно здесь родилась легендарная семеновская матрёшка. Вы увидите дом первого мастера-игрушечника Арсентия Майорова и откроете секреты старообрядческой матрёшки. Разберемся, какие традиции в роспись привнесли наши предки-славяне, как в игрушке можно увековечить родовой код и почему семёновская матрёшка имела не лицо, а лик.
Вам откроется ускользающая красота русской деревни. Наличники в виде солнца, причудливые львы и русалки, символы земли и воды расскажут предания прошлых лет и тайны древних верований. Вы рассмотрите разные виды аутентичной резьбы, которую можно встретить лишь в музеях или глухих деревнях. А еще услышите о династиях мастеров и купцов-старообрядцев, которые сыграли важную роль в развитии промыслов России.
Вы познакомитесь и с местными промыслами — резным, токарным и ложкарным. В мастерской ложкаря попробуете сделать баклушу — раньше это занятие доверяли мальчикам 8 лет, а сейчас с ним справится не каждый взрослый! Понаблюдаете за рождением ложки или ковша-лебедя из липы. А в частном Музее матрёшки поучаствуете в мастер-классе по росписи традиционной игрушки.
9:00 — прогулка по Семенову
11:00 — резная, токарная и ложкарная мастерские
12:30 — обед и отдых на родине матрешки в д. Мериново.
13:00 — экскурсия по старообрядческой деревне и святым местам
14:00 — изучаем домовую резьбу
15:00 — посещение Музея матрешки
16:00 — мастер-класс по росписи матрешки