Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Прикоснитесь к древним промыслам Заволжья в деревне Мериново. Узнайте секреты росписи матрёшки и домовой резьбы, познакомьтесь с мастерами и старообрядцами
В лесном Заволжье, в деревне Мериново, вас ждет уникальный мастер-класс по древним промыслам. Здесь вы познакомитесь с мастерами и старообрядцами, изучите домовую резьбу и историю этих мест. Вас ожидает роспись читать дальшеуменьшить
семёновской матрёшки, знакомство с резным, токарным и ложкарным ремеслами.
Вы увидите дом первого мастера-игрушечника Арсентия Майорова, узнаете о традициях росписи и символах домовой резьбы.
Программа включает посещение Музея матрёшки и мастер-классы, а также прогулку по старообрядческой деревне и святым местам
🪚 Посещение резных, токарных и ложкарных мастерских
🏛 Экскурсия по старообрядческой деревне
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения мастер-класса - с мая по сентябрь. В это время года природа Заволжья особенно красива, что сделает ваше путешествие еще более запоминающимся.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дом Арсентия Майорова
Музей матрёшки
Старообрядческая деревня
Описание мастер-класса
Тайна старообрядческой матрёшки
Из Семенова мы отправимся в старинную деревню на берегу реки Керженец — именно здесь родилась легендарная семеновская матрёшка. Вы увидите дом первого мастера-игрушечника Арсентия Майорова и откроете секреты старообрядческой матрёшки. Разберемся, какие традиции в роспись привнесли наши предки-славяне, как в игрушке можно увековечить родовой код и почему семёновская матрёшка имела не лицо, а лик.
Расшифровать символы домовой резьбы
Вам откроется ускользающая красота русской деревни. Наличники в виде солнца, причудливые львы и русалки, символы земли и воды расскажут предания прошлых лет и тайны древних верований. Вы рассмотрите разные виды аутентичной резьбы, которую можно встретить лишь в музеях или глухих деревнях. А еще услышите о династиях мастеров и купцов-старообрядцев, которые сыграли важную роль в развитии промыслов России.
Знакомство с ремеслами: в музее и на мастер-классах
Вы познакомитесь и с местными промыслами — резным, токарным и ложкарным. В мастерской ложкаря попробуете сделать баклушу — раньше это занятие доверяли мальчикам 8 лет, а сейчас с ним справится не каждый взрослый! Понаблюдаете за рождением ложки или ковша-лебедя из липы. А в частном Музее матрёшки поучаствуете в мастер-классе по росписи традиционной игрушки.
Программа экскурсии
9:00 — прогулка по Семенову 11:00 — резная, токарная и ложкарная мастерские 12:30 — обед и отдых на родине матрешки в д. Мериново. 13:00 — экскурсия по старообрядческой деревне и святым местам 14:00 — изучаем домовую резьбу 15:00 — посещение Музея матрешки 16:00 — мастер-класс по росписи матрешки
Организационные детали
Экскурсия начинается в городе Семенов
Мастер-классы и посещение музея входит в стоимость экскурсии
Если вы не на своем авто, я могу организовать трансфер из Нижнего Новгорода и обратно — 6000 руб., из Семенова — 3000 руб.
Дополнительно можно остановиться на обед на территории базы «Ягодная деревушка» (оплачивается отдельно)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г Семенов, ул. Володарского 12а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1101 туриста
Я антрополог и вожу экскурсии с 2005 г. Имею профессиональный диплом гида и собственное музейное пространство.
Путешествую по небольшим деревням Нижегородской области. Традиции, обряды и старинные деревни, связанные со старообрядцами, — читать дальшеуменьшить
мой главный интерес. В интересные экспедиции приглашаю гостей.
Работаю с командой из двух человек, и мы гарантируем необычную программу с элементами вовлечения. Каждая экскурсия уникальна: мы общаемся с людьми, посещаем храмы и деревни, изучаем промыслы кержаков.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Людмила
Бронируя данную экскурсию просила немного изменить ее, чтобы мы за один успели увидеть максимум! Маргарита подкорректировала маршрут под наш запрос. Подобрала для нас отличнейшего гида и водителя Елену, которая забрала читать дальшеуменьшить
нас в Нижнем и всю дорогу туда и обратно знакомила нас с историей Нижнего и Семенова. Путь не близкий, но под интересные рассказы пролетел очень быстро. Экскурсия в город Семенов оказалась словно путешествие в сказку! Что мы здесь только не увидели!!! Сначала заехали в дом старообрядцев, где познакомились с их бытом и некоторыми особенностями вероисповедания. Прогулялись по улицам города, разглядывая старинные домики. Увидели Никольскую старообрядческую церковь. Посетили знаменитую фабрику Хохломская роспись, где посмотрели весь процесс превращения деревянной болванки в красивейшую матрешку. Восторг от посещения ассортиментной комнаты фабрики-столько невероятной красоты в одном месте! Затем заехали в ложкарную мастерскую, где мастер нам разрешил отшлифовать на станке матрешку и попробовать себя в роли мастера-ложкаря! Сын был в восторге! Побывали в музее Матрешки, где собраны интереснейшие матрешки. На мастер-классе расписали игрушки в «семеновском стиле» и довольные с огромным количеством новых знаний отправились обратно в Нижний! Маргарите огромное спасибо за разработку экскурсии под наш запрос! Елене огромная благодарность за весь этот прекрасный день!
+12
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Е
Екатерина
Экскурсия прошла на одном дыхание, каждая локация была пропитана любовью и вовлечённостью людей, которые живут и работают в Семёнове Спасибо огромное Маргарите и её коллегам
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Светлана
Маргарита - крайне профессиональный гид, серьезно изучающая скрытые страница истории Руси. От души влюблена в своей город и способна влюбить и гостей. Отдельная тема, которая ею было максимально глубоко раскрыта для нас - история, устои и быт старообрядцев. Потрясающе интересно! Спасибо!
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С
Светлана
Бесподобная экскурсия. Отдыхали в Нижнем Новгороде на новогодних каникулах. Маргарита учла все наши интересы и то, что с нами был сын 9 лет. Подавала информацию так, чтобы было интересно не только читать дальшеуменьшить
взрослым, но и сыну. Мы побывали в старинном городе Семенов, посетили фабрику матрешек и даже расписали их на мастер классе. Заехали в одну из деревень в гости к мастеру, познакомились с творческим процессом изготовления деревянных ложек. А дальше была волшебная прогулка, созерцание старинных домов с наличниками. Поездка в деревню к старообрядцам, знакомство с их бытом и вкусный ужин из печи в прекрасной компании.
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И
Инна
С Маргаритой начали путешествие с Нижнего Новгорода на комфортабельном микроавтобуса (нас 4+Маргарита). По дороге Маргарита рассказала о крае, об истории, о старообрядцах, показала фото прошлых лет. Когда мы приехали в читать дальшеуменьшить
Семёнов, уже легко ориентировались и понимали куда приехали. Посетили "Семёна"-мастера, сделали ложку и матрёшку. Потом поехали в музей матрёшки. Ооочень интересно и красиво. Теперь точно видим, что они все "ни на одно лицо"))). Расписали матрёшки на мастер классе. Заехали в музей Хохломы. Красота русского искусства! Обед в местном кафе. Впечатлений надолго. Маргарита прекрасный знающий свое дело экскурсовод. Легко адаптировала рассказ под 9 летнего ребёнка. Все очень понравилось. Маргарите успехов в основной профессии!
+2
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Кристина
До приезда в Нижний Новгород даже не знала о таком городке как Семенов, в ходе экскурсии нам рассказали чем он особенен и знаменит, как здесь развивалось ремесло изготовления игрушек, чем читать дальшеуменьшить
отличается старообрядческая матрешка, побывали в деревне старообрядцев на живописном берегу. Больше всего запомнилась мастерская Вениамина Сироткина, он рассказал и показал как делаются ложки, у него отличный магазин, где продаются работы разных мастеров, все - ручная работа, мы с мамой были просто в восторге, теперь ваза, поднос и матрешка радуют нас дома. Также много необычных изделий было в музее Золотая Хохлома, действительно, стоит заехать и посмотреть. Нам также помогли организовать трансфер из Нижнего Новгорода и обратно, день прошёл очень насыщенно и интересно.
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