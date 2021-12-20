Что вас ожидает

Тайна старообрядческой матрёшки

Из Семенова мы отправимся в старинную деревню на берегу реки Керженец — именно здесь родилась легендарная семеновская матрёшка. Вы увидите дом первого мастера-игрушечника Арсентия Майорова и откроете секреты старообрядческой матрёшки. Разберемся, какие традиции в роспись привнесли наши предки-славяне, как в игрушке можно увековечить родовой код и почему семёновская матрёшка имела не лицо, а лик.

Расшифровать символы домовой резьбы

Вам откроется ускользающая красота русской деревни. Наличники в виде солнца, причудливые львы и русалки, символы земли и воды расскажут предания прошлых лет и тайны древних верований. Вы рассмотрите разные виды аутентичной резьбы, которую можно встретить лишь в музеях или глухих деревнях. А еще услышите о династиях мастеров и купцов-старообрядцев, которые сыграли важную роль в развитии промыслов России.

Знакомство с ремеслами: в музее и на мастер-классах

Вы познакомитесь и с местными промыслами — резным, токарным и ложкарным. В мастерской ложкаря попробуете сделать баклушу — раньше это занятие доверяли мальчикам 8 лет, а сейчас с ним справится не каждый взрослый! Понаблюдаете за рождением ложки или ковша-лебедя из липы. А в частном Музее матрёшки поучаствуете в мастер-классе по росписи традиционной игрушки.

Программа экскурсии

9:00 — прогулка по Семенову

11:00 — резная, токарная и ложкарная мастерские

12:30 — обед и отдых на родине матрешки в д. Мериново.

13:00 — экскурсия по старообрядческой деревне и святым местам

14:00 — изучаем домовую резьбу

15:00 — посещение Музея матрешки

16:00 — мастер-класс по росписи матрешки

Организационные детали