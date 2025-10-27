По прибытии в г. Бор мы поужинаем в ресторане «У Шаляпина».
Затем в тенистом парке «Моховые горы» вас ждут удивительные открытия: деревянные настилы, арт-объекты в виде ушей, парящий мост-петля и гамаки. Завершим нашу прогулку отдыхом на песчаном пляже.
Затем в тенистом парке «Моховые горы» вас ждут удивительные открытия: деревянные настилы, арт-объекты в виде ушей, парящий мост-петля и гамаки. Завершим нашу прогулку отдыхом на песчаном пляже.
Описание экскурсии
Мы отправляемся от Площади Ленина в Нижнем Новгороде. После приезда в город Бор, мы насладимся ужином в ресторане под названием «У Шаляпина». Затем, в прохладном парке «Моховые горы», вас ожидает масса интересных мест: деревянные тропинки, необычные арт-инсталляции в форме ушей, изящный петлеобразный мост, словно парящий в воздухе, а также уютные гамаки для отдыха. В заключение нашей прогулки мы будем отдыхать на берегу песчаного пляжа. Важная информация:
За день до экскурсии, мы отправим смс на ваше мобильное устройство с номером автобуса и где вы будете сидеть и всю оставшуюся подробную информацию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Бор
- Дача Малиновских
- Памятник Горькому и Шаляпину
- Уникальный эко-парк
- Волжский берег
Что включено
- Транспортное обслуживание на автобусе туристического класса (иномарка)
- Ужин в ресторане «У Шаляпина»
- Путевая экскурсия
- Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
- Страховка от ДТП
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительный трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, Ул. Советская, 12, Нижний Новгород
Завершение: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- За день до экскурсии
- Мы отправим смс на ваше мобильное устройство с номером автобуса и где вы будете сидеть и всю оставшуюся подробную информацию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Огромное спасибо, экскурсовод отличный
Ш
Природа красивая, но ждала большего
К
З
Прогулка-путешествие понравилась, но экскурсоводу следует поработать над речью
О
Прогулка-путешествие понравилась, но экскурсоводу следует поработать над речью
О
Интересная необременительная экскурсия с красивыми волжскими пейзажами. Вкусный ужин. Успели искупаться в Волге, т. к. из отведенного на ужин часа истратили на него 10 минут. Хотелось бы больше времени побыть на Волге в этом красивом месте. Гид старался, давал много информации. Было интересно, но оценка 4, т. к. есть с чем сравнить.
Ю
Экскурсия, не экскурсия. Просто дорогач
С
Очень хороший экскурсовод и водитель.
И
Понравилось буквально ВСЁ!!!
ЭКСКУРСИЯ ИЗУМИТЕЛЬНАЯ
ЭКСКУРСОВОД ПРЕКРАСНО ВСЁ РАССКАЗАЛА… БЫЛО ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО!!!
СПАСИБО ЗА УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ!
ЭКСКУРСИЯ ИЗУМИТЕЛЬНАЯ
ЭКСКУРСОВОД ПРЕКРАСНО ВСЁ РАССКАЗАЛА… БЫЛО ИНТЕРЕСНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО!!!
СПАСИБО ЗА УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ!
Н
Комфортабельный автобус, прекрасная природа, вкусный ужин и хорошая погода. Спасибо за отлично проведённый субботний вечер. Обязательно повторю.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Экскурсия с ужином на Моховых горах «Встреча с Горьким и Шаляпиным»»
Групповая
до 20 чел.
Кто такой Максим Горький?
Погрузитесь в мир Максима Горького, пройдя по его жизненному пути в Нижнем Новгороде. Узнайте, как он стал символом эпохи и вдохновением для многих
Начало: На площади Горького
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
5 мая в 10:00
2000 ₽ за человека
Групповая
Макарьевский монастырь и Сергиевская слобода из Нижнего Новгорода
Путешествие в мир истории и культуры: от древних монастырей до живописных пейзажей. Увлекательный тур для всей семьи
Начало: На площади Ленина
5 мая в 08:30
11 мая в 08:30
2950 ₽ за человека
Аудиогид
Горькие истории: аудиоэкскурсия по местам Максима Горького
Начало: Дом детства Алеши Пешкова (ул. Короленко, 42)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
620 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Дятловы горы, заволжские дали и история Нижнего Новгорода
За 2 часа экскурсии перед нами пронеслись все 800 лет жизни города
Начало: На улице Большая Покровская
Сегодня в 10:30
Завтра в 13:00
от 7150 ₽ за всё до 10 чел.
2800 ₽ за человека