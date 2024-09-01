Приглашаем вас в поездку по святым местам области. Вы посетите древний монастырь, полюбуетесь его церквями и окунётесь в вековую историю. Изучите религиозно-образовательный центр, открытый в честь преподобного Сергия Радонежского. По пути мы заедем на страусиную ферму и в посёлок на Моховых горах. И расскажем вам, что делал на местной ярмарке один великий писатель.

Описание экскурсии

08:30 — Отправление из Нижнего Новгорода в Макарьево. Путевая экскурсия в дороге.

10:00 — Экскурсия по Макарьевскому монастырю. Мы пройдём по главным местам действующего женского монастыря. Поговорим о том, как изначально выглядела обитель, как она менялась веками и как живёт сегодня. В нашей программе:

Свято-Троицкий собор (собор Троицы Живоначальной). Главный собор монастыря, в котором хранятся мощи основателя — преподобного Макария Желтоводского

Успенская церковь. Каменный пятиглавый храм с богатой историей

Церковь Макария Желтоводского (или Макария Унженского). Храм, построенный в начале 19 века в стиле классицизма

Церковь Михаила Архангела. Одно из старейших зданий монастыря — 1640 года постройки

Настоятельские покои. Бывшая резиденция настоятелей монастыря

Вы узнаете:

Историю основания монастыря и жизни преподобного Макария Желтоводского

О знаменитой Макарьевской ярмарке. И как к ней относился Льюис Кэрролл, автор «Алисы в Стране чудес»

Что происходило в монастыре в военные и послевоенные годы

12:00 — Страусиная ферма «Макарьевский страус». Здесь вы познакомитесь с экзотическими животными и услышите необычные факты об их поведении. А в фирменном магазине сможете купить раскрашенные страусиные яйца или перья для рукоделия.

13:00 — Переезд в Бор. По пути остановка у Моховых гор — любимое место встречи нижегородских интеллектуалов. Мы рассмотрим памятник Горькому и Шаляпину, установленный на территории дачного посёлка. И обсудим дачу Максима Горького, которая тут находилась.

15:00 — Сергиевская слобода (город Бор). На экскурсии по религиозно-образовательному центру вы услышите, в честь какого святого он был построен и почему именно в этом месте. А также увидите, что включает в себя комплекс.

16:00 — Дорога в Нижний Новгород.

17:00 — Прибытие в Нижний Новгород на площадь Ленина.

Организационные детали