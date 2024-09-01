Макарьевский монастырь и Сергиевская слобода из Нижнего Новгорода

Проникнуться умиротворением монастыря 15 века, заехать в Моховые горы и изучить религиозный центр
Приглашаем вас в поездку по святым местам области. Вы посетите древний монастырь, полюбуетесь его церквями и окунётесь в вековую историю. Изучите религиозно-образовательный центр, открытый в честь преподобного Сергия Радонежского. По пути мы заедем на страусиную ферму и в посёлок на Моховых горах. И расскажем вам, что делал на местной ярмарке один великий писатель.
Макарьевский монастырь и Сергиевская слобода из Нижнего Новгорода
Макарьевский монастырь и Сергиевская слобода из Нижнего Новгорода
Макарьевский монастырь и Сергиевская слобода из Нижнего Новгорода
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

08:30 — Отправление из Нижнего Новгорода в Макарьево. Путевая экскурсия в дороге.

10:00 — Экскурсия по Макарьевскому монастырю. Мы пройдём по главным местам действующего женского монастыря. Поговорим о том, как изначально выглядела обитель, как она менялась веками и как живёт сегодня. В нашей программе:

  • Свято-Троицкий собор (собор Троицы Живоначальной). Главный собор монастыря, в котором хранятся мощи основателя — преподобного Макария Желтоводского
  • Успенская церковь. Каменный пятиглавый храм с богатой историей
  • Церковь Макария Желтоводского (или Макария Унженского). Храм, построенный в начале 19 века в стиле классицизма
  • Церковь Михаила Архангела. Одно из старейших зданий монастыря — 1640 года постройки
  • Настоятельские покои. Бывшая резиденция настоятелей монастыря

Вы узнаете:

  • Историю основания монастыря и жизни преподобного Макария Желтоводского
  • О знаменитой Макарьевской ярмарке. И как к ней относился Льюис Кэрролл, автор «Алисы в Стране чудес»
  • Что происходило в монастыре в военные и послевоенные годы

12:00 — Страусиная ферма «Макарьевский страус». Здесь вы познакомитесь с экзотическими животными и услышите необычные факты об их поведении. А в фирменном магазине сможете купить раскрашенные страусиные яйца или перья для рукоделия.

13:00 — Переезд в Бор. По пути остановка у Моховых гор — любимое место встречи нижегородских интеллектуалов. Мы рассмотрим памятник Горькому и Шаляпину, установленный на территории дачного посёлка. И обсудим дачу Максима Горького, которая тут находилась.

15:00 — Сергиевская слобода (город Бор). На экскурсии по религиозно-образовательному центру вы услышите, в честь какого святого он был построен и почему именно в этом месте. А также увидите, что включает в себя комплекс.

16:00 — Дорога в Нижний Новгород.

17:00 — Прибытие в Нижний Новгород на площадь Ленина.

Организационные детали

  • В зависимости от количества людей экскурсия проходит на микроавтобусе или автобусе
  • Мы рекомендуем взять с собой сухой паёк
  • Дополнительно оплачивается — перекус в монастырской чайной (по желанию)
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1 сен 2024
Экскурсия 25.08.24 маршрут сократили. В Сергиеву слобода не повезли. При чем узнали мы это уже на обратном подъезде к городу. Заранее это согласовано не было. Организаторы никак этот вопрос не урегулировали, о пересчёте стоимости речь не шла. Имейте это в виду, если будете заказывать тут экскурсию. Видимо, надо настаивать на заключении договора с прописываем там всех условий форс-мажора.

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