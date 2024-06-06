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Нижегородскую ярмарку, рассказ о ее колоссальной роли в жизни города, каменные палаты 17 века, посещение города Петром Первым, дом деда Каширина, место, где жил Кулибин, - за 2 часа экскурсии перед нами пронеслись все 800 лет жизни города! Сергей прекрасно рассказывает, искренне любит свой город и хорошо его знает. Мы были еще на двух экскурсиях Сергея и мечтаем попасть и на другие.