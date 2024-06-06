Экскурсии к горам Нижнего Новгорода

Найдено 4 экскурсии в категории «Горы» в Нижнем Новгороде, цены от 4 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
112 отзывов
Нижний Новгород: путешествие в историю и культуру за 3 часа
Загляните в душу Нижнего Новгорода: от кремлевских башен до сокровищ прошлого, которые можно потрогать
Начало: На пл. Минина и Пожарского
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
6 000 за всё до 4 чел.
Дятловы горы (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Пешая экскурсия по Дятловым горам Нижнего Новгорода: история и красоты
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Дятловым горам. Вас ждут уникальные пейзажи, архитектурные шедевры и неповторимая атмосфера
Начало: На улице Большая Покровская
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670 за всё до 15 чел.
Нижний Новгород - тайник с сокровищами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
62 отзыва
Нижний Новгород - тайник с сокровищами
Познакомиться с уникальным деревянным зодчеством и насладиться живописной панорамой с горы Сокол
Начало: пл. Горького, д. 6
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
4 100 за всё до 4 чел.
Нижегородская Швейцария и римские термы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Нижегородская Швейцария и римские термы
Полюбоваться гористым рельефом, посетить дендрарий и отдохнуть в термальном комплексе
Начало: В районе Сахарный дол
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
7 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
    Спасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успели посмотреть. Елена нам за
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    3 часа показала много церквей, храмов, исторических мест. Мой сын 14 лет очень был заинтересован и слушал внимательно, так как по истории как раз проходили Смутное время, Минин и Пожарский. На автомобиле очень удобно, холмистая местность и пешком требует очень много физических сил. Рекомендую на 100%

    Спасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успелиСпасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успели
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
    Экскурсия отлично подойдёт тем, у кого мало времени в Нижнем Новгороде. Вы побываете и услышите истории в тех местах, куда без авто добираться самому не очень удобно
  • Л
    Лариса
    4 июня 2024
    На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
    Нам очень понравилось!
  • Н
    Надежда
    30 апреля 2024
    Нижний Новгород - тайник с сокровищами
    Очень интересный формат экскурсии. Спасибо Петру за возможность увидеть Нижний Новгород с новой стороны!
  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Дятловы горы (пешая 2 часа)
    Мы второй раз на экскурсии у Сергея (первая была экскурсия по Соцгородку), и второй раз только положительные впечатления. Как сказал
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    один из участников: два часа прожиты не зря. Интереснейшая информация, любовь к своему городу и своему делу в каждом слове. Спасибо! Однозначно рекомендую к посещению.

  • Е
    Елизавета
    26 марта 2024
    Нижегородская Швейцария и римские термы
    Отличный маршрут. Очень необычная экскурсия. Прогулка в сопровождении Петра, интересного рассказчика по красивому парку и продолжение экскурсии в термах. Отличная идея. Термы- незабываемые впечатление. На любой возраст и вкус. Очень рекомендуем!
  • Н
    Надежда
    10 марта 2024
    Нижний Новгород - тайник с сокровищами
    Экскурсия, прошла хорошо, несмотря на мороз. Много интересной информации, готовтесь к пешеходной экскурсии и субьективному восприятию автора экскурсии, оно может не совпадать с Вашим, но от этого экскурсия не будет менее интересной.
  • Л
    Людмила
    28 февраля 2024
    Нижний Новгород - тайник с сокровищами
    С Петром мы познакомились несколько лет назад и с тех пор, приезжая в Новгород, обязательно с ним встречаемся. Его ненавязчивая,
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    очень профессиональная речь, сопровождаемая энциклопедическими знаниями и искренней любовью к краю, не могут оставить равнодушными. Петру- процветания и еще больше интересных маршрутов! Туристам- однозначно в руки этого интеллигентного полиглота!

  • Е
    Екатерина
    14 августа 2023
    Дятловы горы (пешая 2 часа)
    Это замечательная экскурсия! Столько прекрасных храмов, укрытых среди современных домов, история их создания и спасения советскими архитекторами, чудесные виды на
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    Нижегородскую ярмарку, рассказ о ее колоссальной роли в жизни города, каменные палаты 17 века, посещение города Петром Первым, дом деда Каширина, место, где жил Кулибин, - за 2 часа экскурсии перед нами пронеслись все 800 лет жизни города! Сергей прекрасно рассказывает, искренне любит свой город и хорошо его знает. Мы были еще на двух экскурсиях Сергея и мечтаем попасть и на другие.

  • А
    Анастасия
    21 июля 2023
    Дятловы горы (пешая 2 часа)
    Очень понравилась экскурсия "Дятловы горы". Экскурсовод Сергей со знанием своего дела, с любовью к своему городу и к своей работе
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    провел нас с мужем по улочкам города. Экскурсия пешая, но мы и не заметили, как пролетели два часа. Плюс с погодой нам повезло. При знакомстве с любым городом всем советую брать именно экскурсию. Без экскурсовода, без человека, знающего и любящего свой город, в памяти практически ничего не останется. Благодарим Сергея за экскурс в историю города.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. На высоте Дятловых гор - Нижний Новгород за 3 часа
  2. Дятловы горы (пешая 2 часа)
  3. Нижний Новгород - тайник с сокровищами
  4. Нижегородская Швейцария и римские термы
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  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Горы" можно забронировать 4 экскурсии от 4 100 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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