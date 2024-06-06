1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: путешествие в историю и культуру за 3 часа
Загляните в душу Нижнего Новгорода: от кремлевских башен до сокровищ прошлого, которые можно потрогать
Начало: На пл. Минина и Пожарского
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешая экскурсия по Дятловым горам Нижнего Новгорода: история и красоты
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Дятловым горам. Вас ждут уникальные пейзажи, архитектурные шедевры и неповторимая атмосфера
Начало: На улице Большая Покровская
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород - тайник с сокровищами
Познакомиться с уникальным деревянным зодчеством и насладиться живописной панорамой с горы Сокол
Начало: пл. Горького, д. 6
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
4 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижегородская Швейцария и римские термы
Полюбоваться гористым рельефом, посетить дендрарий и отдохнуть в термальном комплексе
Начало: В районе Сахарный дол
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Спасибо Елене за интересную программу! Все было скорректировано под наши интересы и что мы уже успели посмотреть. Елена нам за
- ООльга5 июня 2024Экскурсия отлично подойдёт тем, у кого мало времени в Нижнем Новгороде. Вы побываете и услышите истории в тех местах, куда без авто добираться самому не очень удобно
- ЛЛариса4 июня 2024Нам очень понравилось!
- ННадежда30 апреля 2024Очень интересный формат экскурсии. Спасибо Петру за возможность увидеть Нижний Новгород с новой стороны!
- ЕЕлена30 апреля 2024Мы второй раз на экскурсии у Сергея (первая была экскурсия по Соцгородку), и второй раз только положительные впечатления. Как сказал
- ЕЕлизавета26 марта 2024Отличный маршрут. Очень необычная экскурсия. Прогулка в сопровождении Петра, интересного рассказчика по красивому парку и продолжение экскурсии в термах. Отличная идея. Термы- незабываемые впечатление. На любой возраст и вкус. Очень рекомендуем!
- ННадежда10 марта 2024Экскурсия, прошла хорошо, несмотря на мороз. Много интересной информации, готовтесь к пешеходной экскурсии и субьективному восприятию автора экскурсии, оно может не совпадать с Вашим, но от этого экскурсия не будет менее интересной.
- ЛЛюдмила28 февраля 2024С Петром мы познакомились несколько лет назад и с тех пор, приезжая в Новгород, обязательно с ним встречаемся. Его ненавязчивая,
- ЕЕкатерина14 августа 2023Это замечательная экскурсия! Столько прекрасных храмов, укрытых среди современных домов, история их создания и спасения советскими архитекторами, чудесные виды на
- ААнастасия21 июля 2023Очень понравилась экскурсия "Дятловы горы". Экскурсовод Сергей со знанием своего дела, с любовью к своему городу и к своей работе
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Горы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Горы" можно забронировать 4 экскурсии от 4 100 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 200 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Горы», 200 ⭐ отзывов, цены от 4100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август