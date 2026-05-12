Вы познакомитесь с глиной как с материалом, который объединяет и замедляет.
В процессе совместного творчества научитесь чувствовать форму и ритм, создадите предметы своими руками. А ещё проживёте тактильный опыт, который сделает ваше свидание незабываемым. Потому что оно не про «куда пойти», а про «что почувствовать».
Описание мастер-класса
Как пройдёт мастер-класс
- На гончарном свидании мастер работает только с вами. С первых минут пространство настраивает на спокойный ритм и внимание друг к другу.
- Сначала вы познакомитесь с материалом и выберете формат работы — ручная лепка или гончарный круг.
- Последовательно пройдёте процесс создания рукотворной керамики: от формы до росписи.
- Каждый участник создаст 1–2 предмета (кружку, тарелку, подсвечник и т. д.) — в спокойном темпе и под руководством мастера. Или вы можете поработать над крупным предметом (вазой) совместно.
- Вы можете принести свою еду и напитки или насладиться нашим чаем или кофе.
- После мастер-класса изделия проходят сушку, бисквитный обжиг, глазурование и второй обжиг. Благодаря этим этапам керамика приобретает прочность.
Организационные детали
- В стоимость входят все материалы, два обжига и глазуровка технологом.
- Готовность — 3–4 недели. Затем мы бережно упакуем ваше изделие и при необходимости отправим его доставкой (стоимость зависит от индивидуальных расчётов службы доставки).
- Мастер-класс проведёт один из наших наставников.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Большая Печёрская
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Нижнем Новгороде
Я мастер по лепке. Вместе с дружной командой мы проводим творческие мастер-классы для детей и взрослых, где важен не только результат, но и сам процесс — тактильный, спокойный, позволяющий переключиться
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы счастливы!
Супер мастер класс! Марии огромного успеха в обучении учеников и таких криворуких туристов как мы!
теперь в ожидании наших шедевров 🫣🫣🫣!
Е
«Гончарное свидание» рекомендую семьям с детьми, где можно встретить тепло, душевность и заботу организаторов мероприятия.
