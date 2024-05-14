В Нижнем Новгороде в конце 19 века соседствовали два непохожих друг на друга мира: ночлежные дома, где на нарах теснились представители городских низов, и банки с гостиницами, которые содержали богатейшие купцы города. На экскурсии вы поймёте, каким образом эти миры пересекались. Я расскажу, о каких местах писал Горький и как создавались лучшие в городе рестораны.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Нищета Кожевенной
- Вы взглянете на ночлежные дома, где раньше останавливались люди, приезжавшие на заработки в Нижний со всей округи. Именно об этих тесных грязных помещениях писал Горький в пьесе «На дне».
- Мы посмотрим на эти здания снаружи, мысленно переместимся в 19 век и восстановим их быт внутри.
Блеск Рождественской
- На исторически самой богатой в городе улице вы изучите почти все архитектурные стили императорской России: классицизм, эклектику, модерн.
- Взглянете на редкий для Нижнего Новгорода храм, который посещал сам Пётр I.
- Зайдёте во дворы, где увидите работы современных художников, встретитесь с дементором и найдёте памятник никому.
Я расскажу:
- О занятиях, которыми зарабатывали местные жители в 19 веке — бурлачестве, торговле, проституции и криминале.
- Разных архитектурных стилях — научимся отличать их на примере купеческих домов.
- Современных ресторанах в зданиях с богатой историей.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Нижневолжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Нижнем Новгороде
Привет! Меня зовут Александр, я экскурсовод, историк по образованию и исследователь города. Хочу рассказать вам о том, каким город был раньше и какой он сейчас. История и современность, архитектура, судьбы нижегородцев — обо всём этом узнаете на моих экскурсиях. Покажу не только главные достопримечательности города, но и нетуристические места, о которых знают только местные жители. Давайте изучать город вместе!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
14 мая 2024
Отличная экскурсия! Александр очень энергичный, веселый и талантливый экскурсовод. Тема и манера подачи выгодно отличается от официально-скучных маршрутов с перечислением дат, имен и прочих подробностей. Все время были в диалоге, приятно поговорить с умным человеком, не только об истории но и о современности! Спасибо, рекомендую!
Y
Yana
8 мар 2024
Интересная небанальная экскурсия. Сам Александр тоже очень приятный молодой человек, знающий свое дело. Отличный вариант, чтобы разбавить базовые знания о городе)
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