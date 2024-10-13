скидка
20%
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест
Исследовать босяцкую Миллионку в формате игры с интерактивными элементами
Начало: У Зачатьевской башни Кремля, за памятником Петру1
Сегодня в 09:30
Завтра в 18:00
от 50004 000₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Квест
до 15 чел.
Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест в группе
Исследовать босяцкую Миллионку в формате игры с интерактивными элементами
Начало: У Зачатьевской башни Кремля
24 окт в 15:00
31 окт в 13:30
1 000₽ за человека
2 часа
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Босяцкая Миллионка»
Познакомиться с историей маргинального Нижнего Новгорода 19 века и побывать в ночлежке
Начало: У Зачатской башни кремля
«На нашей квест-экскурсии вы разгадаете загадки улицы Миллионки — места, где в дореволюционном Нижнем обитал весь маргинальный цвет общества»
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
5 350₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга13 октября 2024Добрый вечер! Экскурсия прошла на высшем уровне. Светлана показала нам мир « босяков», которые очутились на « дне». Огромная благодарность Светлане!!!
- ИИлья6 октября 2024Класс интерактивно и взрослым и детям очень понравилось
- ННика14 сентября 2024Прекрасная экскурсия, спасибо огромное Светлане! И интересно, и динамично, и нескучно, и классно продуманный квест! Идеальное сочетание всего, очень рекомендуем!
- ААлександра7 сентября 2024Супер, рекомендую!
- ООксана2 сентября 2024Посетила данную экскурсию, так получилось, в мини группе, было нас всего трое слушателей и экскурсовод) Светлана очень милая, приятная, очень
- ННаталья2 сентября 2024Светлана хороший экскурсовод, интересно преподносит тематику детям. Мой ребёнок остался доволен.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Миллионка»
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