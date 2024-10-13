Миллионка – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Миллионка» в Нижнем Новгороде, цены от 1 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест
Пешая
скидка
20%
13 отзывов
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест
Исследовать босяцкую Миллионку в формате игры с интерактивными элементами
Начало: У Зачатьевской башни Кремля, за памятником Петру1
Сегодня в 09:30
Завтра в 18:00
от 50004 000 за всё до 5 чел.
Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест в группе
Пешая
5 отзывов
1.5 часа
Квест
до 15 чел.
Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест в группе
Исследовать босяцкую Миллионку в формате игры с интерактивными элементами
Начало: У Зачатьевской башни Кремля
24 окт в 15:00
31 окт в 13:30
1 000 за человека
Квест-экскурсия «Босяцкая Миллионка»
Пешая
2 часа
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Босяцкая Миллионка»
Познакомиться с историей маргинального Нижнего Новгорода 19 века и побывать в ночлежке
Начало: У Зачатской башни кремля
«На нашей квест-экскурсии вы разгадаете загадки улицы Миллионки — места, где в дореволюционном Нижнем обитал весь маргинальный цвет общества»
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
5 350 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Миллионка»

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  2. Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест в группе
  3. Квест-экскурсия «Босяцкая Миллионка»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в октябре 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Миллионка" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 5 350 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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