читать дальше

воодушевленно, с горящими глазами рассказывала нам о жизни горожан разных сословий много лет назад. Как тех, что был "на дне", так и "элиты". Экскурсия была интерактивная, мы живо принимали в ней участие, выполняли задания на внимательность, отвечали на вопросы. Атмосфера была легкая, непринужденная, веселая. И при этом было получено много интересной информации и полезных знаний. Данная экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям! Рекомендую Светлану как прекрасного экскурсовода с душой!